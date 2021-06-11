【足球轉會】PSG截劫成功簽韋拿杜姆　高普：你是利物浦永遠傳奇

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-11 09:28

韋拿杜姆今夏離開利物浦，一度盛傳以自由身加盟巴塞隆拿，但最終也未能成事，另一支豪門巴黎聖日耳門出動銀彈攻勢，以雙倍薪金將這名荷蘭中場帶往巴黎。PSG的擴軍大計似乎仍未結束，現時瞄準意甲米蘭雙雄兩將。

荷蘭中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）今夏與利物浦的合約屆滿，紅軍方面開出一紙3年合約挽留這名中場大將，但事與願違，韋拿杜姆以自由身離開利物浦。

利物浦開3年新約狂加人工 中場星將一個原因不為所動

韋拿杜姆離開利物浦，結束5年紅軍生涯。（資料圖片／Getty Images）

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即將代表荷蘭出戰歐洲國家盃的韋拿杜姆，揭幕前公布他的下一站，新球季將轉戰法甲，加盟豪門巴黎聖日耳門，並簽下一紙3年合約。這名30歲的荷蘭中場直言轉會是個新挑戰，「PSG近年已在歐聯及其他賽事證明實力，如今我加入全歐洲最強的球隊之一，有幸成為他們大計的一部分。」

韋拿杜姆轉戰法甲，他直言這是生涯的新挑戰。（PSG網站截圖）

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巴塞隆拿由荷蘭籍教頭朗奴高文領軍，一度無限接近韋拿杜姆，卻敵不過巴黎聖日耳門以銀彈攻勢，以雙倍人工羅致這名荷蘭中場。除了金錢以外，原來與主帥普捷天奴有關，名記Fabrizio Romano在網上頻道中透露，「肥普」多次致電韋拿杜姆，並向他表明心跡，「我早在執教熱刺時已想羅致你」，如今終於得償所願。

韋拿杜姆近年在利物浦的貢獻有目共睹，紅軍主帥高普亦對愛將表露不捨之情，直言韋拿杜姆是利物浦永遠的傳奇，「韋拿杜姆在場上帶來的質素及聰明的踢法，深受教練們的愛戴，我會瘋狂地掛念他，希望Gini在巴黎發展成功，你如今已是利物浦今後的傳奇。」

愛將離隊，高普當然不捨。（資料圖片／Getty Images）

【利物浦關鍵先生韋拿杜姆】（按圖放大）

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PSG繼續擴軍 銀彈攻米蘭雙雄

巴黎的擴軍大計未完，並希望繼續以金錢打動心儀球員，如今目標轉向意甲兩名球員。AC米蘭鋼門當拿隆馬正是獵物之一，盛傳PSG以相同的方法斟這名意大利門將，開出一紙雙倍人工的合約，AC米蘭方面已打定輸數，找來里爾的邁治蘭（Mike Maignan）作替補。

另外，巴黎同樣對國際米蘭的夏基美有意思，車路士亦加入爭奪戰，外媒透露兩豪門的開價亦與國米的預期有出入，PSG能否再度以金錢羅致心儀球員如今仍是未知數。

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【歐國盃2020分組賽直播時間表（按圖放大）】

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【同場加映荷蘭歐國盃大軍名單】

入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

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入選荷蘭25人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：