歐國盃戰衣．冷門篇︱北馬其頓辨識度最高　斯洛伐克搶眼又高質

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-17 16:21

歐洲國家盃上演，又是球衣當道的夏天，追捧熱門球隊或球星，出街容易撞衫，喜歡與別不同，不如選擇較少人留意的冷門國家。 小國置身大賽機會不多，往往對戰衣要求較高，強烈推介首次晉身大賽決賽周的北馬其頓，斯洛伐克、烏克蘭、捷克、俄羅斯、匈牙利、瑞典和土耳其，總有一件合你心水。

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1. 北馬其頓：獨特設計最易認

昔日「歐洲魚腩」北馬其頓首次晉身歐國盃決賽周，下一次不知幾時先有機會，對球衣要求自然十分高。德國廠商JAKO將北馬其頓新戰衣改成酒紅色，總統見教宗時，將新球衣贈予對方，照片一上傳網絡，立即引發軒然大波。

北馬其頓國民對戰衣變成「葡萄牙一樣的顏色」大為憤怒，群情洶湧之下，JAKO急急改設計，不止變回熟悉的鮮紅色，還將國旗上的放射太陽圖案重新放回球衣。

▼▼▼點圖細看：馬其頓戰衣 ▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

2. 斯洛伐克：搶眼又高質

要數今屆賽事最出色的戰衣，斯洛伐克一定榜上有名。深藍與淺藍雙色暗花雙襯，配色已經成功一大半，暗花圖案靈感來自當地高山，腰側另有特別設計，穿在主將咸錫身上，既獨特又有型。白色作客版略嫌簡單，後領口位加入紅藍雙色，有齊國旗上的藍白紅三色元素。

▼▼▼點圖細看：；斯洛伐克戰衣 ▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

3. 烏克蘭：有買趁手 已變絕版

烏克蘭新戰衣一出，立即惹來俄羅斯強烈不滿，胸前印有烏克蘭國土輪廓暗紋，當中「國土」範圍包含已歸俄羅斯管轄的克里米亞。球衣後領內外，各印有一句口號：「榮耀歸於烏克蘭」及「榮耀歸於英雄」，兩者皆為烏克蘭軍方口號。歐洲足協收到俄方投訴後，禁止烏克蘭穿上這件含政治訊息的球衣，因此原版球衣已變絕版。烏克蘭將改穿後領沒有口號的球衣出賽，惟他們堅持保留胸口的烏克蘭國土輪廓暗紋。

▼▼▼點圖細看：烏克蘭戰衣 ▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

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4. 匈牙利：四平八穩 作客有特色

主場紅色戰衣正面有橫紋暗花，衣領加入白綠雙色包邊，沒有驚喜，也沒有驚嚇，四平八穩。白色作客球衣腰側加上特粗的綠色直間設計，配合紅色印字和領口，「匈牙利」感覺更強。

▼▼▼點圖細看：匈牙利戰衣 ▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

5. 捷克：主場PE衫 作客似底衫

球衣大廠商為多支國家隊設計波衫，template球衣在所難免，但通常只會在主場或作客其中一款出現，捷克成為罕有的例外。主場紅底藍色圓領和袖邊，感覺十分熟悉，就像中學的體育衫一樣，只是多了個隊徽和廠商logo。作客版一如Puma為其他國家設計的球衣一樣，用上同一罐頭款，配色算是可取。

▼▼▼點圖細看：捷克戰衣 ▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

6. 瑞典：經典中玩細節

瑞典主場戰衣一貫黃底藍邊經典設計，走趲位不多，領口、肩膊、和袖口大玩細節。領口位深藍部分加粗，廠商的三間紋放上膊，袖口加入深淺藍色橫紋，整體感覺相當不錯。作客以深藍色襯幼身直紋，感覺平實。

▼▼▼點圖細看：瑞典戰衣 ▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

7. 俄羅斯：作客可以一看

主場紅色戰衣上的衣領和袖口，均以極闊的白色布料包邊，感覺頗怪，配上暗花後，實在不太懂得欣賞。反而白色作客版簡簡單單，袖口和領口以紅藍雙色包邊，球衣中央位置亦加入紅藍雙色橫紋設計，即使稍有PE衫feel，觀感仍不錯。

▼▼▼點圖細看：俄羅斯戰衣 ▼▼▼

8. 土耳其：主客均見國家特色

土耳其主場和作客兩件球衣，設計基本上一模一樣，只是顏色不同。主場全紅，胸口用上較淺的紅色，並印上國旗上的白色星月標記；作客白底，領口、袖口包紅邊，胸口同樣加入紅底配白色星月標記。兩件均是PE衫feel，惟算是稍有設計，一見就知是土耳其。

▼▼▼點圖細看：土耳其戰衣 ▼▼▼

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