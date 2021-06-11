歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄　附球衣號碼

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-11 17:26

歐洲國家盃24路大軍全部球員名單出爐！今屆歐國盃准許每支球隊提交26人參賽球員名單，但亦有部分球隊沒有用盡名額，例如西班牙只選24人，波蘭及荷蘭在球員受傷退出後沒有補選新人，所以名單只有25人。

【歐國盃2020分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃2020淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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A組4支球隊大軍名單一覽：

意大利在A組首場分組賽會在羅馬對土耳其，這場比賽是歐國盃揭幕戰，ViuTV會提供免費直播。意大利整個分組賽都會在羅馬踢，之後兩場先後對瑞士及威爾斯。

意大利在6月7日補選了24歲阿特蘭大中場史提芬奴辛斯，頂替訓練受傷退隊的史提芬奴辛斯。意大利的教練是文仙尼（Roberto Mancini）；隊長是基亞連尼。

意大利的教練文仙尼（Roberto Mancini）。（Getty Images）

意大利26人大軍名單：

門將：【1】沙華托尼施利古（Salvatore Sirigu）、 【21】基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、 【26】阿歷斯美列特（Alex Meret）

後衛：【2】迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）、 【3】基亞連尼（Giorgio Chiellini）、 【4】史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）、 【13】艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri Dos Santos）、 【15】法蘭斯高阿沙比（Francesco Acerbi）、 【19】邦路斯（Leonardo Bonucci）、 【23】巴斯東尼（Alessandro Bastoni）、 【24】費奧倫斯（Alessandro Florenzi）、 【25】拉菲爾杜萊（Rafael Toloi）

中場：【5】文路爾盧卡迪利（Manuel Locatelli）、 【6】馬高華拉堤（Marco Verratti）、 【7】羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）、 【8】佐真奴費路（Jorginho Luiz Frello）、 【12】馬迪奧比辛拿（Matteo Pessina）、 【14】費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）、 【16】白賴仁基斯坦迪（Bryan Cristante）、 【18】尼高路巴列拿（Nicolo Barella）、 【20】貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）

前鋒：【9】比洛迪（Andrea Belotti）、 【10】恩斯治尼（Lorenzo Insigne）、 【11】杜文尼高貝拉迪（Domenico Berardi）、 【17】恩莫比尼（Ciro Immobile）、 【22】拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）

瑞士首場分組賽會在巴庫對威爾斯，ViuTV會免費直播這場比賽。瑞士之後會作客羅馬對意大利，最後回到巴庫鬥土耳其。瑞士教練是柏高域（Vladimir Petković）；隊長是格列沙加。

瑞士的教練柏高域（Vladimir Petković）。（Getty Images）

瑞士26人大軍名單：

門將： 【1】恩尼森馬（Yann Sommer）、 【12】麥禾高（Yvon Mvogo）、 【21】莊拿斯安連（Jonas Omlin）

後衛：【2】奇雲麥巴布（Kevin Mbabu）、 【3】施雲韋迪馬（Silvan Widmer）、 【4】尼高艾維迪（Nico Elvedi）、 【5】文路爾艾簡治（Manuel Akanji）、 【13】列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）、 【17】羅利斯賓尼圖（Loris Benito）、 【22】法比安舒哈（Fabian Schar）、 【24】奧美拉積（Becir Omeragic）、 【25】艾雷高馬特（Eray Comert）、 【26】盧湯巴（Jordan Lotomba）

中場：【6】薩卡利亞（Denis Zakaria）、 【8】費奧拿（Remo Freuler）、 【10】格列沙加（Granit Xhaka）、 【11】魯賓華加斯（Ruben Vargas）、 【14】史堤芬蘇巴（Steven Zuber）、 【15】迪積比爾蘇維（Djibril Sow）、 【16】基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）、 【20】艾迪美臣費南迪斯（Edimilson Fernandes）、 【23】梳頓沙基利（Xherdan Shaqiri）

前鋒：【7】比列安保路（Breel-Donald Embolo）、 【9】施費洛域（Haris Seferovic）、 【18】美密迪（Admir Mehmedi）、 【19】加雲洛域（Mario Gavranovic）

土耳其會出戰揭幕戰，到羅馬作客意大利，之後他們會轉到巴庫，先後對威爾斯及瑞士。土耳其教練是根尼斯（Şenol Güneş）；隊長是布拉卡爾馬斯。

土耳其的教練根尼斯（Şenol Güneş）。（Getty Images）

土耳其26人大軍名單：

門將：【1】梅特古洛克（Mert Gunok）、 【12】比恩迪亞（Altay Bayindir）、 【23】烏古簡卡基亞（Ugurcan Cakir）

後衛：【2】薛基施歷（Zeki Celik）、 【3】美列迪美羅（Merih Demiral）、 【4】蘇恩古（Caglar Soyuncu）、 【13】烏密特美拉斯（Umut Meras）、 【15】奧辛卡巴克（Ozan Kabak）、 【18】列特雲爾馬斯（Ridvan Yilmaz）、 【22】卡恩阿耶漢（Kaan Ayhan）、 【25】梅迪穆度亞（Mert Muldur）

中場：【5】奧基約高斯魯（Okay Yokuslu）、 【6】奧辛杜芬（Ozan Tufan）、 【8】杜魯漢托高斯（Dorukhan Toköz）、 【10】查漢奴古（Hakan Çalhanoğlu）、 【14】泰蘭安達耶利（Taylan Antalyali）、 【19】奧簡高古（Orkun Kokcu）、 【20】艾度卡迪亞奧梅（Abdülkadir Ömür）、 【21】艾芬卡域斯（Irfan Kahveci）、 【24】艾度路高奴（Kerem Akturkoglu）、 【26】戴域蘇古（Halil Dervisoglu）

前鋒：【7】辛基斯安達（Cengiz Ünder）、 【9】簡倫卡拉文（Kenan Karaman）、 【11】耶斯斯（Yusuf Yazici）、 【16】伊尼斯烏納（Enes Ünal）、 【17】布拉卡爾馬斯（Burak Yilmaz）

威爾斯首場分組賽會在巴庫鬥瑞士，之後繼續在巴庫出戰第2場對土耳其，最後一場就要去到羅馬硬撼意大利。

聖保利守將占士羅倫斯在5月31日因傷退出大軍，威爾斯補選了盧頓的洛克爾。威爾斯原主帥傑斯因為官非纏身，未能領軍，助教羅拔佩治（Robert Page）將會領軍出戰歐國盃。隊長是加里夫巴利。

威爾斯教練羅拔佩治（Robert Page）。（Getty Images）

威爾斯26人大軍名單：

門將：【1】軒尼斯（Wayne Hennessey）、 【12】丹尼禾特（Danny Ward）、 【21】阿當戴維斯（Adam Davies）

後衛：【2】基斯根達（Chris Gunter）、 【3】尼高威廉斯（Neco Williams）、 【4】賓戴維斯（Ben Davies）、 【5】洛克爾（Tom Lockyer）、 【6】祖朗頓（Joe Rodon）、 【14】干拿羅拔斯（Connor Roberts）、 【15】艾芬安柏度（Ethan Ampadu）、 【17】諾寧頓戴維斯（Rhys Norringto-Davies）、 【22】麥菲咸（Chris Mepham）、 【24】卡班高（Ben Cabango）

中場：【7】祖阿倫（Joe Allen）、 【8】哈利威爾遜（Harry Wilson）、 【10】艾朗藍斯（Aaron Ramsey）、 【16】祖摩利（Joe Morrell）、 【18】莊拿芬威廉斯（Jonathan Williams）、 【19】大衛布魯克斯（David Brooks）、 【20】丹尼爾占士（Daniel James）、 【23】利維治（Dylan Levitt）、 【25】魯賓高維爾（Rubin Colwill）、 【26】馬菲史密夫（Matthew Robert Smith）

前鋒： 【9】泰拿羅拔斯（Tyler Roberts）、 【11】加里夫巴利（Gareth Bale）、 【13】基化摩亞（Kieffer Moore）

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B組4支球隊大軍名單一覽：

比利時首場分組賽會到聖彼得堡作客俄羅斯，之後會到哥本哈根作客丹麥，最後他們要回到聖彼得堡對芬蘭。比利時教練是來自西班牙的馬天尼斯（Roberto Martínez）；隊長是夏薩特。

比利時的教練馬天尼斯（Roberto Martínez）。（Getty Images）

比利時26人大軍名單：

門將：【1】泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）、【12】米洛列特（Simon Mignolet）、【13】素斯（Matz Sels）

後衛：【2】艾達韋列特（Toby Alderweireld）、【3】華美倫（Thomas Vermaelen）、【4】保耶達（Dedryck Boyata）、【5】維頓漢（Jan Vertonghen）、【15】梅尼亞（Thomas Meunier）、【18】積臣丹拿雅（Jason Denayer）、【19】丹當斯卡（Leander Dendoncker）、【21】卡斯泰尼（Timothy Castagne）

中場：【6】韋素（Axel Witsel）、【7】奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、【8】泰利文斯（Youri Tielemans）、【16】杜根夏薩特（Thorgan Hazard）、 17】雲拿根（Hans Vanaken）、【22】查迪尼（Nacer Chadli）、【26】丹尼斯普拉特（Dennis Praet）

前鋒：【9】盧卡古（Romelu Lukaku）、【10】夏薩特（Eden Hazard）、 【11】恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco）、 【14】梅頓斯（Dries Mertens）、 【20】賓迪基（Christian Benteke）、 【23】巴舒亞伊（Michy Batshuayi）、 【24】李安度杜沙特（Leandro Trossard）、【25】謝利美杜古（Jeremy Doku）

丹麥在分組賽有主場之利，3場比賽都在哥本哈根舉行，首場對芬蘭，之後會鬥比利時，最後一場對俄羅斯。丹麥教練是尤文特（Kasper Hjulmand）；隊長是卡積亞。

丹麥的教練尤文特（Kasper Hjulmand）。（Getty Images）

丹麥26人大軍名單：

門將：【1】卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）、 【16】祖拿斯盧素（Jonas Lossl）、 【22】費達歷朗奴（Frederik Ronnow）

後衛：【2】佐基姆安達臣（Joachim Andersen）、 【3】維斯達加特（Jannik Vestergaard）、 【4】卡積亞（Simon Kjaer）、 【5】米希利（Joakim Maehle）、 【6】安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）、 【13】真卡佐真遜（Mathias Zanka Jorgensen）、 【17】贊斯拿臣（Jens Stryger Larsen）、 【26】保利臣（Nicolai Moller Boilesen）

中場：【7】史高夫（Robert Skov）、 【8】湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney）、 【10】基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）、 【15】基斯甸洛加特（Christian Norgaard）、 【18】丹尼爾華斯（Daniel Wass）、 【23】賀積查治（Pierre Hojbjerg）、 【24】馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）、 【25】安達斯基斯甸臣（Anders Christiansen）

前鋒：【9】巴夫韋迪（Martin Braithwaite）、 【11】安達斯奧臣（Andreas Skov Olsen）、 【12】多爾貝治（Kasper Dolberg）、 【14】丹斯加特（Mikkel Damsgaard）、 【19】莊拿斯雲特（Jonas Wind）、 【20】尤素夫保臣（Yussuf Poulsen）、 【21】哥尼利斯（Andreas Cornelius）

芬蘭首戰要作客丹麥，之後作客俄羅斯，最後一場鬥比利時。效力基爾禾的後衛沙利韋辛倫在6月3日因傷退隊，芬蘭補選了昆士柏流浪的歷高夏馬拿倫頂替。芬蘭教練是簡尼華（Markku Kanerva）。

芬蘭的教練簡尼華（Markku Kanerva）。（Getty Images）

芬蘭26人大軍名單：

門將：【1】哈迪基（Lukas Hradecky）、【12】祖路蘭（Jesse Joronen）、【23】積高拿（Anssi Jaakkola）

後衛：【2】阿拿祖利（Paulus Arajuuri）、【3】奧舒奧尼斯（Daniel O'shaughnessy）、【4】杜維奧（Joona Toivio）、【5】里奧華辛倫（Leo Vaisanen）、【15】歷高夏馬拿倫（Niko Hamalainen）、【16】湯馬士林姆（Thomas Lam）、【18】烏羅倫（Jere Uronen）、【22】拉達拿（Jukka Raitala）、【25】羅拔艾雲洛夫（Robert Ivanov）

中場：【6】格連卡馬拉（Glen Kamara）、【7】羅拔泰萊（Robert Taylor）、 【8】羅賓盧特（Robin Lod）、 【9】費特歷贊臣（Fredrik Jensen）、【11】拉斯姆斯舒奧拿（Rasmus Schuller）、【13】佩里索尼（Pyry Soiri）、【14】史柏夫（Tim Sparv）、【17】尼高拉艾奴（Nikolai Alho）、【19】卡奧古（Joni Kauko）、 【24】安尼華拉卡里（Onni Valakari）

前鋒：【10】迪姆普基（Teemu Pukki）、【20】普贊柏路（Joel Pohjanpalo）、 【21】拿柏拉倫（Lassi Lappalainen）、【26】馬古斯科斯（Marcus Forss）

俄羅斯在頭兩場分組賽都有主場之利，先後對比利時及芬蘭，最後一場就要作客丹麥。俄羅斯教練是車捷索夫（Stanislav Cherchesov），而隊長則是前鋒迪斯尤巴。

俄羅斯的教練車捷索夫（Stanislav Cherchesov）。（Getty Images）

俄羅斯26人大軍名單：

門將：【1】蘇連（Anton Shunin）、 【12】尤利杜賓（Yuri Dyupin）、 【16】沙科洛夫（Matvei Safonov）

後衛：【2】馬里奧費南迪斯（Mario Figueira Fernandes）、 【3】迪維耶夫（Igor Diveyev）、 【4】華捷卡拉華耶夫（Vyacheslav Karavayev）、 【5】施美安洛夫（Andrei Semenov）、 【13】古迪亞舒夫（Fyodor Kudriashov）、 【14】迪治基亞（Georgi Dzhikiya）

中場：【6】卓利舒夫（Denis Cheryshev）、 【7】奧斯多耶夫（Magomed Ozdoyev）、 【8】巴利洛夫（Dmitri Barinov）、 【11】祖比連（Roman Zobnin）、 【17】高路雲（Aleksandr Golovin）、 【18】施哥夫（Yuri Zhirkov）、 【19】謝馬列甸洛夫（Rifat Zhemaletdinov）、 【21】丹尼爾科明（Daniil Fomin）、 【23】古斯耶耶夫（Daler Kuziaev）、 【24】安德里莫斯杜禾（Andrei Mostovoy）、 【26】麥森穆軒（Maksim Mukhin）

前鋒：【9】蘇保利夫（Aleksandr Sobolev）、 【10】安東沙保洛尼（Anton Zabolotny）、 【15】阿歷斯米蘭卓克（Aleksei Miranchuk）、 【20】伊奧洛夫（Aleksei Ionov）、 【22】迪斯尤巴（Artem Dzyuba）、 【25】丹尼斯馬卡洛夫（Denis Makarov）

C組更詳細介紹：歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

C組4支球隊大軍名單一覽：

奧地利首場分組賽要在羅馬尼亞的布加勒斯特對今屆奇兵北馬其頓，之後去阿姆斯特丹作客荷蘭，最後就對烏克蘭。奧地利教練是科達（Franco Foda）；隊長是中場巴姆加特寧加。

奧地利的教練科達（Franco Foda）。（Getty Images）

奧地利26人大軍名單：

門將：【1】阿歷山大舒拉加（Alexander Schlager）、 【12】柏維奧佩雲（Pavao Pervan）、 【13】丹尼爾巴治文（Daniel Bachmann）

後衛： 【2】烏爾馬（Andreas Ulmer）、【3】德高域（Aleksandar Dragovic）、 【4】軒迪列加（Martin Hinteregger）、【5】史提芬普舒（Stefan Posch）、 【15】菲臘連赫特（Philipp Lienhart）、【21】史堤芬拉拿（Stefan Lainer）、 【26】馬高費度（Marco Friedl）

中場：【6】伊辛卡（Stefan Ilsanker）、【8】阿拉巴（David Alaba）、【10】基列斯治（Florian Grillitsch）、【14】巴姆加特寧加（Julian Baumgartlinger）、【16】添美爾（Christopher Trimmel）、【17】路爾斯舒侯比（Louis Schaub）、【18】舒賀夫（Alessandro Schopf）、【19】巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）、 【20】安尼斯禾（Karim Onisiwo）、【22】華倫天奴拿沙路（Valentino Lazaro）、 【23】舒拉加（Xaver Schlager）、【24】干拉特賴馬（Konrad Laimer）

前鋒：【7】阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）、【9】沙比薩（Marcel Sabitzer）、 【11】基哥列舒治（Michael Gregoritsch）、【25】沙沙卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）

荷蘭在分組賽有主場之利，3場比賽都在阿姆斯特丹舉行，首戰對烏克蘭，之後對奧地利，最後一場對北馬其頓。

華倫西亞門將施利臣因確診新冠肺炎在6月1日退出大軍，荷蘭補選了阿爾克馬爾的比蘇治入伍。到6月8日，曼聯中場雲迪碧克因傷退隊，荷蘭不打算補選球員，會以25人大軍出戰。荷蘭教練是法蘭迪保亞（Frank de Boer）；隊長是中場韋拿杜姆。

荷蘭的教練法蘭迪保亞（Frank de Boer）。（Getty Images）

荷蘭25人大軍名單：

門將：【1】史基倫堡（Maarten Stekelenburg）、 【13】告魯爾（Tim Krul）、 【23】比蘇治（Marco Bizot）

後衛：【2】祖爾韋特文（Joel Veltman）、【3】馬菲斯迪歷特（Matthijs De Ligt）、【4】尼敦阿基（Nathan Ake）、【5】韋真達爾（Owen Wijndal）、 【6】迪維積（Stefan De Vrij）、【12】雲安荷特（Patrick Van Aanholt）、【17】戴利白蘭特（Daley Blind）、【22】杜費斯（Denzel Dumfries）

中場：【8】韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）、【14】卡拉臣（Davy Klaassen）、【15】迪魯恩（Marten De Roon）、【16】賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、【21】法蘭基迪莊（Frenkie De Jong）、【24】古普美拿斯（Teun Koopmeiners）、【25】祖利安添巴（Jurrien Timber）

前鋒： 【7】貝侯斯（Steven Berghuis）、【9】盧克迪莊（Luuk De Jong）、 【10】迪比（Memphis Depay）、【11】昆斯普美斯（Quincy Promes）、【18】當耶爾馬倫（Donyell Malen）、【19】韋格賀斯（Wout Weghorst）、【26】加普（Cody Gakpo）

北馬其頓首次參加大賽，首場分組賽對奧地利，之後鬥烏克蘭，最後一場才對同組實力最強的荷蘭。北馬其頓教練是安格洛夫斯基（Igor Angelovski）；隊長是前鋒老將彭迪夫。

北馬其頓的教練安格洛夫斯基（Igor Angelovski）。（Getty Images）

北馬其頓26人大軍名單：

門將： 【1】迪米查夫斯基（Stole Dimitrievski）、 【12】列斯圖贊高夫（Risto Jankov）、 【22】施舒高夫斯基（Damjan Shishkovski）

後衛： 【2】比積圖萊（Egzon Bejtulai）、 【3】沙積哥夫（Gjoko Zajkov）、 【4】列斯迪夫斯基（Kire Ristevski）、 【6】穆斯利奧（Visar Musliu）、 【8】阿里奧斯基（Ezgjan Alioski）、 【13】史提列斯杜夫斯基（Stefan Ristovski）、 【14】達高韋高夫斯基（Darko Velkovski）

中場：【5】艾迪美（Arijan Ademi）、 【11】費漢夏辛尼（Ferhan Hasani）、 【15】高斯達甸洛夫（Tihomir Kostadinov）、 【16】波班尼高洛夫（Boban Nikolov）、 【17】伊尼斯巴迪希（Enis Bardhi）、 【20】史派洛夫斯基（Stefan Spirovski）、 【21】艾利夫艾馬斯（Elif Elmas）、 【25】祖連洛夫（Darko Churlinov）、 【26】米蘭列斯杜夫斯基（Milan Ristovski）

前鋒：【7】查捷高夫斯基（Ivan Trichkovski）、 【9】查高夫斯基（Aleksandar Trajkovski）、 【10】彭迪夫（Goran Pandev）、 【18】史杜真洛夫斯基（Vlatko Stojanovski）、 【19】禾高斯基（Krste Velkoski）、 【23】馬贊拉迪斯基（Marjan Radeski）、 【24】艾夫拉莫夫斯基（Daniel Avramovski）

烏克蘭在分組賽第一場就要作客硬碰荷蘭，之後就對北馬其頓及奧地利。烏克蘭有薩克達中場高路比恩卡及阿特蘭大中場高華倫高在5月底因傷退隊。烏克蘭教練是名宿「核彈頭」舒夫真高（Andriy Shevchenko）；隊長是比耶托夫。

烏克蘭的教練舒夫真高（Andriy Shevchenko）。（Getty Images）

烏克蘭26人大軍名單：

門將：【1】保舒贊（Heorhiy Bushchan）、【12】比耶托夫（Andriy Pyatov）、 【23】杜賓（Anatoliy Trubin）

後衛：【2】伊度亞蘇保（Eduard Sobol）、【4】基里夫索夫（Serhiy Kryvtsov）、 【13】薩巴尼爾（Illya Zabarnyi）、【16】米高蘭高（Vitaliy Mykolenko）、【21】卡拉華耶夫（Oleksandr Karavayev）、【22】米高拿馬特維恩高（Mykola Matviyenko）、【24】泰姆卓克（Oleksandr Tymchyk）、【25】丹尼斯波波夫（Denys Popov）

中場：【3】蘇達高夫（Heorhiy Sudakov）、【5】施多卓克（Serhiy Sydorchuk）、【6】史堤巴蘭高（Taras Stepanenko）、【7】耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）、【8】馬利路夫斯基（Ruslan Malinovskyi）、【10】沙柏蘭高（Mykola Shaparenko）、【11】馬路斯羅美路（Marlos Romero）、【14】伊漢尼馬卡蘭高（Yevhenii Makarenko）、【15】迪斯漢高夫（Viktor Tsyhankov）、 【17】辛真高（Oleksandr Zinchenko）、【18】比祖斯（Roman Bezus）

前鋒：【9】耶梅卓克（Roman Yaremchuk）、【19】比斯耶甸（Artem Besyedin）、【20】蘇比高夫（Oleksandr Zubkov）、【26】杜夫比克（Artem Dovbyk）

D組更詳細介紹：歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

D組4支球隊大軍名單一覽：

克羅地亞首場分組賽就要作客溫布萊鬥英格蘭，之後他們會到格拉斯哥，對捷克及蘇格蘭。克羅地亞教練是達歷（Zlatko Dalić）；隊長是莫迪歷。

克羅地亞的教練達歷（Zlatko Dalić）。（Getty Images）

克羅地亞26人大軍名單：

門將： 【1】利華高域（Dominik Livakovic）、 【12】洛夫尼卡連歷（Lovre Kalinic）、 【23】西蒙史魯加（Simon Sluga）

後衛：【2】禾沙積高（Sime Vrsaljko）、【3】波拿巴列錫（Borna Barisic）、 【5】卡列達卡亞（Duje Caleta-Car）、【6】洛夫雲（Dejan Lovren）、【16】米尼施高歷（Mile Skoric）、【21】杜馬高維達（Domagoj Vida）、【22】祖蘭奴域（Josip Juranovic）、【24】杜馬高巴達歷（Domagoj Bradaric）、【25】加華度爾（Josko Gvardiol）

中場：【4】比列錫（Ivan Perisic）、【8】高華錫（Mateo Kovacic）、【10】莫迪歷（Luka Modric）、【11】波索域（Marcelo Brozovic）、【13】尼高拉華錫（Nikola Vlasic）、【15】柏沙歷（Mario Pasalic）、【18】米斯拿夫柯錫（Mislav Orsic）、【19】巴迪積（Milan Badelj）、【26】艾雲奴錫（Luka Ivanusec）

前鋒：【7】比卡奴（Josip Brekalo）、【9】卡拉馬歷（Andrej Kramaric）、 【14】安迪布迪美亞（Ante Budimir）、【17】列比錫（Ante Rebic）、【20】般奴柏高域（Bruno Petkovic）

捷克首場分組賽會對蘇格蘭，之後對克羅地亞，最後一場鬥英格蘭。捷克教練是舒哈維（Jaroslav Šilhavý）；隊長是達列達。

捷克的教練舒哈維（Jaroslav Šilhavý）。（Getty Images）

捷克26人大軍名單：

門將： 【1】華斯歷克（Tomas Vaclik）、 【16】阿歷斯文度斯（Ales Mandous）、 【23】柏夫蘭卡（Jiri Pavlenka）

後衛： 【2】卡達拉碧克（Pavel Kaderabek）、 【3】施魯斯特卡（Ondrej Celustka）、 【4】積及巴比錫（Jakub Brabec）、 【5】華迪美高法爾（Vladimir Coufal）、 【6】卡拿斯（Tomas Kalas）、 【9】湯馬士賀利斯（Tomas Holes）、 【17】大衛森馬（David Zima）、 【18】真保尼爾（Jan Boril）、 【22】阿歷斯馬迪祖（Ales Mateju）

中場：【7】安東連巴拿克（Antonin Barak）、 【8】達列達（Vladimir Darida）、 【12】馬素普斯（Lukas Masopust）、 【13】比特施夫錫（Petr Sevcik）、 【14】積及贊圖（Jakub Jankto）、 【15】湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）、 【21】阿歷斯卡奧（Alex Kral）、 【25】積及比錫克（Jakub Pesek）、 【26】沙迪歷（Michal Sadilek）

前鋒：【10】柏德列舒希克（Patrik Schick）、 【11】卡文斯克（Michael Krmencik）、 【19】阿當荷路錫（Adam Hlozek）、 【20】馬迪維達（Matej Vydra）、 【24】柏赫特（Tomas Pekhart）

英格蘭在分組賽有主場之利，全部3場比賽都在倫敦的溫布萊球場舉行。「三獅軍團」首場硬撼克羅地亞，重演世界盃4強翻版，之後會對蘇格蘭，最後一場的對手是捷克。

英格蘭的曼聯前鋒小將格連活特有傷，未能入到決選名單，之後利物浦右閘阿歷山大阿諾特在對奧地利的友賽中受傷退隊，英格蘭補選了白禮頓的賓韋特入伍；賓韋特可勝任中堅、右閘及防中。英格蘭領隊是修夫基（Gareth Southgate）；隊長是哈利卡尼。

英格蘭的領隊修夫基（Gareth Southgate）。（Getty Images）

英格蘭26人大軍名單：

門將：【1】比克福特（Jordan Pickford）、 【13】甸恩軒達臣（Dean Henderson）、 【23】森莊士東（Sam Johnstone）

後衛：【2】基爾獲加（Kyle Walker）、【3】勞基梳爾（Luke Shaw）、【5】史東斯（John Stones）、【6】哈利馬古尼（Harry Maguire）、【12】捷比亞（Kieran Trippier）、【15】泰朗明斯（Tyrone Mings）、【16】高亞迪（Conor Coady）、 【21】芝維爾（Ben Chilwell）、【22】賓韋特（Ben White）、【24】列斯占士（Reece James）

中場：【4】迪格蘭賴斯（Declan Rice）、【7】基亞利殊（Jack Grealish）、【8】佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、【14】加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）、【19】美臣蒙特（Mason Mount）、【20】菲爾科頓（Phil Foden）、【25】布卡約沙卡（Bukayo Saka）、【26】祖迪比寜咸（Jude Bellingham）

前鋒：【9】哈利卡尼（Harry Kane）、【10】史達寧（Raheem Sterling）、【11】拉舒福特（Marcus Rashford）、【17】查頓辛祖（Jadon Sancho）、【18】卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）

蘇格蘭在分組賽有兩場在主場出戰，他們先迎捷克，之後要作客碰英格蘭，最後一場回到格拉斯哥對克羅地亞。蘇格蘭的主帥是奇勒（Steve Clarke）；隊長是安德魯羅拔臣。

蘇格蘭的主帥奇勒（Steve Clarke）。（Getty Images）

蘇格蘭26人大軍名單：

門將：【1】大衛馬素爾（David Marshall）、 【12】哥頓（Craig Gordon）、 【21】莊拿芬麥洛連（Jonathan Mclaughlin）

後衛：【2】奧當納（Steven O'donnell）、【3】安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）、【5】格蘭漢尼（Grant Hanley）、【6】基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）、【13】格力泰萊（Greg Taylor）、【15】迪格蘭加拉查（Declan Gallagher）、【16】李安谷巴（Liam Cooper）、【22】尼敦柏達臣（Nathan Patterson）、【24】積亨特利（Jack Hendry）、【26】史葛麥堅拿（Scott Mckenna）

中場：【4】麥湯米尼（Scott Mctominay）、【7】約翰麥甘尼（John Mcginn）、 【8】卡林麥基哥（Callum Mcgregor）、【11】賴恩基士堤（Ryan Christie）、 【14】約翰費歷克（John Fleck）、【17】史超活岩士唐（Stuart Armstrong）、 【18】大衛端布爾（David Turnbull）、【20】賴恩費沙（Ryan Fraser）、【23】比利基莫亞（Billy Gilmour）、【25】占士科利斯（James Forrest）

前鋒：【9】賴登戴基斯（Lyndon Dykes）、 【10】查阿當斯（Che Adams）、 【19】奇雲尼斯畢（Kevin Nisbet）

E組更詳細介紹：歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

E組4支球隊大軍名單一覽：

波蘭首場會對牌面最弱的斯洛伐克，之後硬撼同組最強的西班牙，最後會對瑞典。

上季由拿玻里外借馬賽的中鋒米利克在6月7日因傷退隊，波蘭並沒有再補選球員，將以25人大軍名單出戰。波蘭教練是來自葡萄牙的保羅蘇沙（Paulo Sousa）；隊長是皇牌射手羅拔利雲度夫斯基。

波蘭的教練保羅蘇沙（Paulo Sousa）。（Getty Images）

波蘭25人大軍名單：

門將：【1】施捷斯尼（Wojciech Szczesny）、 【12】史高盧比斯基（Lukasz Skorupski）、 【22】法比安斯基（Lukasz Fabianski）

後衛：【2】比亞高斯基（Kamil Piatkowski）、【4】基薛奧拉（Tomasz Kedziora）、【5】碧拿歷克（Jan Bednarek）、【13】韋巴斯（Maciej Rybus）、 【15】基歷克（Kamil Glik）、【18】比列薩尼斯基（Bartosz Bereszynski）、 【25】希歷克（Michal Helik）、【26】普查斯（Tymoteusz Puchacz）

中場：【3】達維杜域斯（Pawel Dawidowicz）、【6】高斯洛斯基（Kacper Kozlowski）、【8】列尼迪（Karol Linetty）、【10】基祖華克（Grzegorz Krychowiak）、【14】基列治（Mateusz Klich）、【16】積及莫達（Jakub Moder）、【17】派捷達（Przemyslaw Placheta）、【19】比森法蘭高斯基（Przemyslaw Frankowski）、【20】施連斯基（Piotr Zielinski）、【21】祖斯維克（Kamil Jozwiak）

前鋒：【9】羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、【11】卡路施維達斯基（Karol Swiderski）、【23】高拿斯基（Dawid Kownacki）、【24】施維亞索克（Jakub Swierczok）

斯洛伐克首場分組賽對波蘭，之後對瑞典，最後一場才要對西班牙。斯洛伐克教練是達高域（Štefan Tarkovič），隊長是中場咸錫。

斯洛伐克的教練達高域（Štefan Tarkovič）。（Getty Images）

斯洛伐克26人大軍名單：

門將：【1】杜巴夫卡（Martin Dubravka）、 【12】古斯亞克（Dusan Kuciak）、 【23】羅達克（Marek Rodak）

後衛：【2】比卡歷（Peter Pekarik）、【3】丹尼斯華奴（Denis Vavro）、【4】華爾贊特（Martin Valjent）、【5】薩特卡（Lubomir Satka）、【14】史堅尼亞（Milan Skriniar）、【15】侯保根（Tomas Hubocan）、【16】大衛漢斯高（David Hancko）、【24】馬田高素歷（Martin Koscelnik）

中場：【6】基古斯（Jan Gregus）、【7】華迪美韋斯（Vladimir Weiss）、【8】安德列杜達（Ondrej Duda）、【10】蘇施路夫（Tomas Suslov）、【11】拿斯路賓尼斯（Laszlo Benes）、【13】賀路蘇夫斯基（Patrik Hrosovsky）、【17】咸錫（Marek Hamsik）、【18】夏拉斯連（Lukas Haraslin）、【19】古卡（Juraj Kucka）、【22】盧保卡（Stanislav Lobotka）、【25】夏路馬達（Jakub Hromada）

前鋒：【9】保辛尼克（Robert Bozenik）、【20】羅拔馬克（Robert Mak）、 【21】米高杜尼斯（Michal Duris）、【26】艾雲舒蘭斯（Ivan Schranz）

西班牙在分組賽有主場之利，3場比賽都在西維爾踢，他們首戰先對瑞典，再鬥波蘭，最後一場就面對斯洛伐克。

西班牙是少有一開始就沒有用盡26個名額的國家隊，只選了24名國腳踢歐國盃。教練安歷基（Luis Enrique）解釋：「我們不想帶更多球員，因為我們想入選的每個球員都可能有上陣機會，而我們很清楚只有18到19名球員其實可以落到場。」西班牙隊長是防中布斯基斯。

西班牙的教練安歷基（Luis Enrique）。（Getty Images）

西班牙24人大軍名單：

門將：【1】迪基亞（David De Gea）、 【13】羅拔山齊士（Robert Sanchez）、 【23】烏尼西蒙（Unai Simon）

後衛：【2】艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）、【3】迪亞高洛蘭迪（Diego Llorente）、【4】柏奧托利斯（Pau Torres）、【12】艾利加西亞（Eric Garcia）、 【14】荷西加耶（Jose Luis Gaya）、【18】佐迪艾巴（Jordi Alba）、【24】拿樸迪（Aymeric Laporte）

中場：【5】布斯基斯（Sergio Busquets）、【6】馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）、【8】佐治高基（Jorge Koke）、【10】堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）、【11】費倫托利斯（Ferran Torres）、【16】洛迪卡斯簡迪（Rodri Cascante）、【17】法比安彭拿（Fabian Ruiz Pena）、【19】丹尼爾奧莫（Daniel Olmo）、【22】沙拉比亞（Pablo Sarabia）

前鋒：【7】艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、【9】謝拉特摩蘭奴（Gerard Moreno）、【20】艾達馬查奧爾（Adama Traore）、【21】奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）、【26】柏迪（Pedri）

瑞典首場分組賽就要作客西班牙，之後會對斯洛伐克及波蘭。瑞典左閘馬田奧臣因傷退隊，他們補選了皮爾賓特臣入伍。瑞典的教練是贊尼安達臣（Janne Andersson），而隊長則是後防老將格蘭基斯。

瑞典的教練贊尼安達臣（Janne Andersson）。（Getty Images）

瑞典26人大軍名單：

門將：【1】羅賓奧臣（Robin Olsen）、 【12】卡爾祖翰莊臣（Karl-Johan Johnsson）、 【23】洛德菲特（Kristoffer Nordfeldt）

後衛：【2】路斯迪（Mikael Lustig）、 【3】域陀連迪路夫（Victor Lindelof）、 【4】格蘭基斯（Andreas Granqvist）、 【5】皮爾賓特臣（Pierre Bengtsson）、 【6】奧古斯天臣（Ludwig Augustinsson）、 【14】希蘭達（Filip Helander）、 【16】艾美卡夫（Emil Krafth）、 【18】邦圖斯贊臣（Pontus Jansson）、 【24】馬古斯丹尼爾臣（Marcus Danielson）

中場：【7】施巴斯坦拿臣（Sebastian Larsson）、 【8】艾卡度（Albin Ekdal）、 【10】科斯貝治（Emil Forsberg）、 【13】古斯達夫史雲遜（Gustav Svensson）、 【15】簡施馬（Ken Sema）、 【17】域陀卡里臣（Viktor Claesson）、 【19】史雲貝治（Mattias Svanberg）、 【20】基斯杜化奧臣（Kristoffer Olsson）、 【21】古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）、 【22】古艾臣（Robin Quaison）、 【26】卡祖斯迪（Jens Cajuste）

前鋒：【9】馬古斯貝治（Marcus Berg）、 【11】阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、 【25】佐敦拿臣（Jordan Larsson）

更詳細球隊介紹：歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

F組4支球隊大軍名單一覽：

法國身處「死亡之組」，首場分組賽就要面對強敵德國，最近兩屆世界盃冠軍火併。法國第2場會較易踢，鬥同組最弱的匈牙利，到最後一場會對衛冕的葡萄牙，重演上屆決賽翻版。法國的教練是迪甘斯（Didier Deschamps）。

法國可說是今屆牌面最強的球隊，他們以世界盃冠軍陣容為骨幹，今屆更重召了老將賓施馬入伍，實力有增無減。法國的隊長是門將洛里斯。

法國的教練迪甘斯（Didier Deschamps）。（Getty Images）

法國26人大軍名單：

門將：【1】洛里斯（Hugo Lloris）、 【16】文丹達（Steve Mandanda）、 【23】邁治蘭（Mike Maignan）

後衛：【2】班捷文柏華特（Benjamin Pavard）、【3】派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）、【4】華拉尼（Raphael Varane）、【5】基文迪朗格勒（Clement Lenglet）、【15】葛特蘇馬（Kurt Zouma）、【18】盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）、【21】盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）、【24】里奧杜布斯（Leo Dubois）、【25】祖利斯古迪（Jules Kounde）

中場：【6】保羅普巴（Paul Pogba）、【8】湯馬士林馬（Thomas Lemar）、 【12】哥倫天杜利素（Corentin Tolisso）、【13】尼高路簡迪（Ngolo Kante）、 【14】拉比奧特（Adrien Rabiot）、【17】穆沙施素高（Moussa Sissoko）、 【20】京士利高文（Kingsley Coman）

前鋒：【7】基沙文（Antoine Griezmann）、【9】基奧特（Olivier Giroud）、 【10】基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、【11】奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、【19】賓施馬（Karim Benzema）、【22】賓耶達（Wissam Ben Yedder）、【26】馬古斯杜林（Marcus Thuram）

德國在「死亡之組」的最大優勢是主場之利，3場分組賽都在慕尼黑舉行，首戰鬥法國，之後再鬥葡萄牙，最後一場才對匈牙利。德國教練是路維（Joachim Löw），他將會在歐國盃後離任，由菲力克接手。德國隊長是門將紐亞。

德國的教練路維（Joachim Löw）。（Getty Images）

德國26人大軍名單：

門將：【1】紐亞（Manuel Neuer）、 【12】賓特尼奴（Bernd Leno）、 【22】奇雲查普（Kevin Trapp）

後衛：【2】魯迪格（Antonio Rudiger）、【3】侯斯頓保（Marcel Halstenberg）、【4】馬菲亞斯真達（Matthias Ginter）、【5】曉姆斯（Mats Hummels）、【15】歷卡斯蘇尼（Niklas Sule）、 【16】高路斯達文（Lukas Klostermann）、【20】魯賓高辛斯（Robin Gosens）、 【24】羅賓高治（Robin Koch）、【26】基斯甸根達（Christian Gunter）

中場：【6】甘美治（Joshua Kimmich）、【8】卻奧斯（Toni Kroos）、【10】基拿比（Serge Gnabry）、【13】莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）、【14】穆斯亞拿（Jamal Musiala）、【17】科利安尼奧侯斯（Florian Neuhaus）、【18】哥列斯卡（Leon Goretzka）、【19】利萊辛尼（Leroy Sane）、【21】根度簡（Ilkay Gundogan）、【23】安利簡恩（Emre Can）

前鋒：【7】夏維斯（Kai Havertz）、 【9】禾蘭（Kevin Volland）、 【11】迪姆華拿（Timo Werner）、 【25】湯馬士梅拿（Thomas Muller）

匈牙利被分到入這一組，籤運都相當差，他們首戰要對葡萄牙，之後對法國，最後還要作客德國。效力RB萊比錫的中場主將蘇保斯拉爾因傷落選。匈牙利教練是來自意大利的馬高羅斯（Marco Rossi）。匈牙利的隊長是施沙拉爾。

匈牙利的教練馬高羅斯（Marco Rossi）。（Getty Images）

匈牙利26人大軍名單：

門將：【1】古拉施斯（Peter Gulacsi）、 【12】迪尼斯迪布斯（Denes Dibusz）、 【22】阿當保丹（Adam Bogdan）

後衛：【2】阿當蘭治（Adam Lang）、 【3】卡斯基斯（Akos Kecskes）、 【4】艾迪拿施沙拉爾（Attila Szalai）、 【5】阿迪拿費奧拿（Attila Fiola）、 【6】韋利柯賓（Willi Orban）、 【7】路斯尼高（Loic Nego）、 【14】洛夫蘭西斯（Gergo Lovrencsics）、 【21】安達博卡（Endre Botka）、 【26】賓迪古斯波拿（Bendeguz Bolla）

中場：【8】阿當拿基（Adam Nagy）、 【10】達馬斯施尼（Tamas Cseri）、 【13】安達斯舒哈化（Andras Schafer）、 【15】基連希士拿（Laszlo Kleinheisler）、 【16】丹尼爾加斯達（Daniel Gazdag）、 【17】路蘭華加（Roland Varga）、 【18】大衛施格（David Siger）、 【19】奇雲華加（Kevin Varga）

前鋒：【9】施沙拉爾（Adam Szalai）、 【11】菲臘賀蘭達（Filip Holender）、 【20】路蘭沙拉爾（Roland Sallai）、 【23】尼曼查尼高歷（Nemanja Nikolic）、 【24】舒安（Szabolcs Schon）、 【25】贊奴斯夏恩（Janos Hahn）

衛冕的葡萄牙首場先對實力最弱的匈牙利，之後要對德國及法國。葡萄牙教練是費蘭度山度士（Fernando Santos），他上屆帶領球隊贏得歐國盃冠軍。葡萄牙的隊長是C朗拿度。

葡萄牙的教練費蘭度山度士（Fernando Santos）。（Getty Images）

葡萄牙26人大軍名單：

門將：【1】魯爾柏迪斯奧（Rui Pedro Patricio）、 【12】安東尼盧比斯（Anthony Lopes）、 【22】雷爾施華（Rui Silva）

後衛：【2】尼爾遜施美度（Nelson Semedo）、 【3】比比（Pepe）、 【4】魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、 【5】拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）、 【6】荷西方迪（Jose Miguel Fonte）、 【20】祖奧簡斯路（Joao Cancelo）、 【25】紐奴文迪斯（Nuno Tavares Mendes）

中場：【8】摩天奴（Joao Moutinho）、 【10】貝拿度施華（Bernardo Silva）、 【11】般奴費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）、 【13】丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）、 【14】威廉卡維奴（William Silva Carvalho）、 【16】連拿度辛捷士（Renato Sanches）、 【17】干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）、 【18】魯賓尼維斯（Ruben Diogo Neves）、 【19】柏祖干卡維斯（Pedro Goncalves）、 【24】沙治奧奧利華拉（Sergio Oliveira）、 【26】祖奧包連夏（Joao Palhinha）

前鋒：【7】C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、 【9】安達施華（Andre Valente Silva）、 【15】拉法施華（Rafa Silva）、 【21】迪亞高祖達（Diogo Jota）、 【23】祖奧菲歷斯（Joao Felix）

同場加映：球迷必要留意！歐國盃八大焦點球星（按圖放大）

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B組4支球隊大軍一覽：

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