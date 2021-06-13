歐國盃｜勇救艾歷臣　丹麥隊長卡積亞獲譽鐵漢　主帥：他早已崩潰

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-13 12:12

丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在歐國盃B組對芬蘭時，突然失去知覺，幸隊長卡積亞及場上醫療人員及時救助，得以走出鬼門關，現今情況穩定，仍然留醫。 艾歷臣最終保命，丹麥國家隊隊長卡積亞（Simon Kjaer）和軍醫保艾臣（Morten Boesen）是兩位關鍵人物。然而卡積亞在關鍵時間挺身而出，不代表他比所有人都堅強，領隊尤文特輕輕兩句解釋，已令人心酸。

丹麥對芬蘭一戰踢到43分鐘，一次掟界外球時，艾歷臣突然在邊線位置倒地，即時失去知覺。包括丹麥隊長卡積亞在內的一眾球員立刻趨前查看，再揚手急召隊醫入場。在直播畫面中，可見丹麥隊醫保艾臣即時狂奔到艾歷臣身邊，未幾場地醫療人員亦趕至，經過十多分鐘的施救，艾歷臣得以保命。保艾臣在比賽重新展開再結束之後，亦向傳媒交代事發經過。

基斯甸艾歷臣在球場上暈倒，接受心外壓急救後，抬離現場時已恢復知覺。（AP）

丹麥軍醫：趕到時艾歷臣仍有脈博 後情況有變

保艾臣強調，自己暫未與艾歷臣的家人溝通，「所以我說的，只會是大家都見到的情況。」他指出，自己被召入場時，「艾歷臣是一個側躺的動作，當時他仍有呼吸及脈搏。但情況其後轉變了，所以我們施行了為他續命的心外壓，而場地的醫生亦迅速趕到支援，我們亦將基斯甸救了回來。」

保艾臣續指，在艾歷臣獲送院前，「他已能向我說話。」

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比賽重啟前，賽會於大銀幕顯示訊息，解釋為何繼續賽事：「兩支球隊都希望繼續完成比賽，所以賽事會在晚上8時30分重啟。」（Getty Images）

艾歷臣得以保命，除了保艾臣和場地醫療人員，反應及時的丹麥隊長卡積亞也是關鍵人物，他在人人不知所措的時刻，仍能保持理智、好好發揮領袖的角色——他當時是最快趕到艾歷臣身邊的一人，亦有動作施救；卡積亞隨後又指示隊友築起人牆，阻擋鏡頭，維護艾歷臣尊嚴；再親自安慰情緒崩潰的艾歷臣妻子Sabrina。

丹麥主帥解釋為何繼續比賽 卡積亞情緒崩潰仍堅持落場

然而，卡積亞作為一隊之長，情緒當然不可能不受影響，他其實更是最崩潰的其中一人。賽事重啟後戰至63分鐘，丹麥當時雖已落後，但主帥尤文特仍換走隊長卡積亞及前鋒安達斯奧臣，他賽後解釋為何做此決定。

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《路透社》引述尤文特指，歐洲足協完全沒有給予任何一方壓力去繼續作賽與否，最終大家在得悉艾歷臣清醒後，都決定繼續作賽，「老實說，當時繼續比賽、令事情盡快過去，會比較容易處理。」

▼ ▼ ▼ 卡積亞人在球場，心繫艾歷臣▼ ▼ ▼

但當時有幾位球員，包括卡積亞在內，已因情緒極受困擾而難以完成賽事，「卡積亞的情緒被觸動得很深、很深，他本已懷疑自己能否繼續比賽，但他仍決定盡力一試，最終他無法繼續，而我也完全理解。」

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丹麥主帥尤文特又何嘗不受困擾？賽後仍需出席記招的他，已一臉倦容。（Getty Images）

相信不止尤文特，所有球員、球迷都絕對能理解，但也同時意味着，卡積亞當時在自己幾近崩潰的同時，仍能控制自己的情緒、堅持做好一隊之長的職責、保護隊友之餘更安慰他人，非常值得尊敬。

雖然丹麥對芬蘭一戰以0：1告負，但賽會最終將艾歷臣選為賽事最佳球員，並在球場大銀幕上附上訊息。（Getty Images）

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

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