足球｜久保建英友賽轟神奇入球　網民熱議：射穿了幾多人大細龍？

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-13 19:02

是計算在內抑或是偶然？日本U24足球代表（奧運隊）周六（12日）友賽牙買加，「神童」久保建英的入球在日本網上引起球迷熱論。 「3股（3個胯下）」或是「4股（4個胯下）」？說的是該20歲中場連續射破包括龍門在內4名敵將的「大細龍」，助日本以4：0取勝而回。

日本U24在周六的友賽，由本月初才滿20歲的久保建英先開紀錄，同時炮製出球迷口中的「超級入球」：上半場32分鐘，久保沿右路切入禁區避過一名敵將後，在門前左腳施射，皮球穿過包括龍門在內4名敵將的「大細龍」（胯下），助日本取得領先優勢。最終日本藉久保、遠藤航、上田綺世與堂安律各建一功，以4：0大勝牙買加隊，取得友賽兩連勝。

出身自巴塞隆拿青訓的久保建英，2019年加盟皇家馬德里，上季先後被外借到維拉利爾及基達菲，在西甲發展不算十分順利。

久保建英賽後笑言一球射穿4名敵將「大細龍」並非預期之內，「皮球穿過第一人胯下時，是有預計到的，但起腳時並沒有想到會這樣（射穿4人垮下）。」不少球迷在看到久保的入球後，即時於網上留言讚歎，更有人指其射球「與馬勒當拿可比的神入球」。除了在網上引起熱烈討論，西班牙《阿斯報》亦以「奇觀」（Spectacle）來形容久保的入球。

久保建英神奇入球逐格睇（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

久保建英「超級入球」（約1分10秒開始）：

久保神奇入球逐格睇：（按圖放大）

此外，日本U24在對戰日本一隊、加納與牙買加3場友賽後，率領U24的主教練横内昭展表示會與日本一隊主帥森保一商討，將在本月22日定出日本足球奧運隊18人名單。