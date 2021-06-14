【J League】遠藤保仁留守日乙磐田有貨交　5連勝賀聯賽700戰

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-14 17:16

一把年紀，一樣有貨賣！ J-League（日職聯）長青樹遠藤保仁愈老愈可愛，今季繼續留在日乙磐田山葉，穩佔正選。他在周日的聯賽踢足全場，達成聯賽上陣700場紀錄。出場紀錄難破，「出場王」早前延長的另一紀錄，更加難破。

遠藤保仁去季毅然暫別效力20年的大阪飛腳，外借至磐田山葉，謀求上陣機會。他完結上季後，決定延續外借一季，今季穩佔正選席位，坐鎮中場「派牌」。剛過去的周日（13日），磐田主場迎戰甲府風林，遠藤在上半場中段開出角球，讓隊友帶來全場唯一入球，險勝1：0。

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遠藤的罰球與傳送能力，在日職聯之中依然超卓。（IG＠jubiloiwata.official）

41歲的遠藤在個人第700場日職聯賽事正選出擊，踢足全場，不僅助磐田連續8仗不敗，更取得5連勝兼不失一球，一舉升上聯賽榜次席。這位J-League出場王在J1上陣641場，J2則上陣59場。擔任中場中路派牌工作，踢法「實惠」而且張弛有道，讓遠藤在今季穩佔正選，11次聯賽出場中10次正選上陣，似乎還有相當時間，延續自身「出場王」紀錄。

遠藤保仁外借展功架 正選上陣領磐田終結不勝低潮

遠藤保仁為出場外借磐田山葉 揚言來季重返廿年老家

【遠藤保仁披起不同球衣，都有入球】（按圖放大）

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上陣次數或許讓人覺得有「刷數據」之嫌，另一個紀錄則「有料」得多。遠藤在上月中對群馬草津溫泉，入楔禁區無人看管下，輕鬆射入遠柱網仔，不僅助球隊一箭定江山，更連續24季在J-League入球，更令一眾同輩跟後輩望塵莫及。而有數據網站統計，他在本季傳球製造射門的能力，暫列J2各球員之首。他曾表明要助磐田重返J1，且看季末能否實踐諾言。

日本球迷製作巨型橫額，祝賀遠藤保仁達到里程碑。（J-League）

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