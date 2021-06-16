東京奧運︱英國三項鐵人兄弟無緣再同框　兩金得主最後機會被DQ　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-16 17:20

連續兩屆夏季奧運會，三項鐵人焦點均在英國的布朗尼兄弟身上，哥哥阿利斯達（Alistair Brownlee）與弟弟莊尼（Jonny Brownlee）同場競技的「名場面」，無緣今夏在東京第三度上演，並很大機會已成絕唱。

年紀只差兩歲的布朗尼兄弟，由細鬥到大，二人同屬頂尖短距離三鐵選手。哥哥阿利斯達有「大賽命」，2008年在北京首次參加奧運得到第12名後，2012和2016與弟弟莊尼一起代表英國出戰倫敦和里約熱內盧奧運均奪金，莊尼分別得到一面銅牌和銀牌。

布朗尼鐵人兄弟奧運同場對決，由最初充滿新鮮感和好奇，如今已成為大家習以為常的畫面後，卻赫然不會再出現——阿利斯達上周在世界鐵人系列賽事，因意外在水中按低對手頭部被取消資格，失去爭取東京奧運入場券的最後機會。

布朗尼兄弟奧運同場對決的畫面，無緣在東京出現。（Getty Images）

▼▼▼布朗尼兄弟奧運齊上齊落▼▼▼

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最後機會被DQ緣盡東京

事實上，阿利斯達在2016年贏得第二面三鐵奧運金牌後，已說過會轉戰較長距離的三鐵賽事。不幸他自此之後屢受傷患困擾，一度打算放棄運動員生涯。最低潮之際，傷患又突然好轉，成績卻無復當年勇。

他後來改變主意希望再戰奧運，無奈今季飽受足踝傷患困擾，世界排名跌至132位，出戰東京奧運機會愈來愈渺茫，上周在家鄉列斯舉行的世界鐵人系列賽是他的最後機會，可惜因犯規被DQ。最終遴選委員會宣布贏得列斯一站系列賽的23歲選手余力生（Alex Yee）取得餘下一個奧運資格，意味阿利斯達無緣東京奧運。英國目前有兩個參加東京奧運男子三鐵項目名額，去年莊尼布朗尼已率先獲得資格。

既是兄弟，又是對手：

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英國餘下一個奧運男子三鐵資格，由擁有華裔血統的23歲選手余力生取得。（Getty Images）

23歲華裔新星搶得資格

阿利斯達在Twitter發帖文稱，「被DQ令我感到很尷尬，游泳時的（犯規）動作完全是沒有心的……無論如何，我尊重有關決定，不會作出抗議。」他又指出，「我已經有一段時間知道足踝需要接受手術，未來會專注回復健康，繼而出戰長距離三項鐵人賽事。」

由於奧運三鐵項目——游泳1500米、單車40公里、跑步10公里，屬三鐵短途項目，加上阿利斯達已屆33歲，他上述言論很大程度上等同表明不會再參加奧運，布朗尼兄弟奧運同場對決的經典畫面亦不會再出現。

將要獨自出戰奧運的莊尼布朗尼稱，「過去兩屆奧運，我很幸運能在阿利斯達身邊一齊起步，沒有他感覺將會非常、非常不同。」長年活在兄長陰影之下，他希望東京奧運終於輪到自己「威返次」，「我相信自己可以克服過來，並希望今次輪到我發光發亮。」然而他不止要在兄長不在身邊的情況下，跟全球高手較量，首次代表英國出戰、擁有華裔血統的隊友余力生，同被視為獎牌希望，甚至挑戰金牌。

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