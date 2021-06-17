歐國盃｜丹麥重返可怕之地鬥比利時　盧卡古：第10分鐘會踢波出界

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 04:40

香港時間周四午夜的歐國盃B組第2輪分組賽，丹麥將重回基斯甸艾歷臣上仗心臟病發倒地的意外現場，在哥本哈根的帕肯球場迎戰比利時。賽前一日，丹麥未有按慣例到球場訓練，而是繼續在訓練基地準備。丹麥主帥尤文特表示艾歷臣入住的醫院就在球場附近，相信艾歷臣到時可以聽到球場的聲音。 比利時前鋒盧卡古表示，對丹麥的比賽踢到10分鐘時，他們會故意將皮球踢出邊線，暫停球賽，讓場上的球員及球迷可以為艾歷臣鼓掌。

在首輪分組賽對芬蘭，丹麥中場艾歷臣在完上半場前突然失去知覺倒地，幸好經搶救後心跳回復正常，清醒送院，現時仍在留醫，情況穩定。艾歷臣倒地搶救的15分鐘仍然歷歷在目，丹麥將帥都不太想重遊舊地，憶起那噩夢般的時刻。通常參賽隊伍會在賽前一日到比賽球場操練，熟習場地，但丹麥決定仍留在離球場45公里遠的訓練基地。

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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教練尤文特說：「我們不會到帕肯球場訓練，但我們會提供一架接駁巴士去那裏，如果有人覺得這時回去是好主意，他們可以去。這會是自星期六後首次回到球場。」丹麥前鋒尤素夫保臣表示：「我個人還未決定今日（周三）去不去球場，我覺得迪蘭尼都未決定得到。看看吧，我都不知道我們回到球場時會有什麼反應。」

【丹麥在訓練基地操練】

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丹麥首戰以0：1不敵芬蘭，今仗主場迎世界排名第1的比利時要力爭分數。尤文特希望主場球迷的支持可以幫到球隊，他說：「回到帕肯球場，肯定會很激動，我期望會得到球迷以至整個國家的支持。我們準備利用這種能量，去達至正面的效果。」

教練尤文特表示艾歷臣入住的醫院很近球場。（路透社）

球迷的吶喊聲，不但會被場上的球員聽到，甚至還能傳進艾歷臣耳中。尤文特續說：「很瘋狂的是，艾歷臣入住的醫院離球場不遠，他可以望到球場，甚至聽到球場上發生的事。我覺得艾歷臣到時會穿上球衣，觀看比賽的直播。」

球壇外界齊齊祝福艾歷臣：

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中場湯馬士迪蘭尼在賽前記者會上，講起艾歷臣出事的情況，他說：「當時要很快去處理，卡積亞很快就到現場及求救。我們決定築人牆，去保護艾歷臣。我們其實不但想保護艾歷臣及醫護人員，還有艾歷臣的家人及朋友。在這種情況下，我們只有這樣可以幫到他。」

【在最悲傷慌亂的時候，硬漢卡積亞撐起球隊上下】

丹麥隊中有心理專家，開解一班目擊事發經過的球員。迪蘭尼說：「過去幾日，我經歷了很多。所有人都有機會坦誠面對自己的感受，我覺得這是一件好事。這是個好機會，我們更了解彼此，每個人都可以做自己。那天的情況真的很可怕，但很感恩，現在一切安好。」

此外，比利時前鋒盧卡古是艾歷臣在國際米蘭的隊友，他賽前說：「當比賽踢到10分鐘後，我們會將皮球踢出邊線，讓大家可以鼓掌。我們國家隊入面，有部分球員都跟艾歷臣做過隊友。不過，我們這場的目標還是贏波，這是最重要的。」

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