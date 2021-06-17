歐國盃｜盧卡迪利梅開二度　意大利連續兩場派3蛋盡顯霸氣

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 05:47

歐洲國家盃A組分組賽，意大利迎戰瑞士。雖然基亞連尼的頭槌入球被判「詐糊」，但文路爾盧卡迪利在26分鐘為意大利開紀錄。換邊後，盧卡迪利遠射建功，意大利拉開到兩球差距。完場前，恩莫比尼埋齋，意大利最終以3：0大勝瑞士，兩戰全勝，率先獲得16強資格。

相比揭幕戰大勝土耳其3：0，意大利今場作出一個正選變動，由迪羅倫素取代受傷的費奧倫斯踢右閘。至於瑞士就沿用上場踢和威爾斯的陣容，由梳頓沙基利支援比列安保路及施費洛域攻堅。

【基亞連尼頂入，但之後被判「詐糊」】

意大利左閘史賓亞蘇拿上場表現八面玲瓏，今仗亦活躍，開波10分鐘落到底線傳中，但恩莫比尼頭槌頂高。19分鐘，恩斯治尼開出角球，意大利隊長基亞連尼起跳，與文路爾艾簡治及格列沙加爭頂，3人撞成一團，兩名瑞士球員人仰馬翻，基亞連尼一腳抽入。不過，經視像助理裁判檢查後，發現基亞連尼爭頂時手部觸撞到皮球，所以他手球在先，入球無效。36歲的基亞連尼不久後示意有傷，在24分鐘退下火線，由法蘭斯高阿沙比入替。

【盧卡迪利為意大利先開紀錄】

意大利在26分鐘靠一個簡單的快攻開紀錄，由兩個球員合力炮製。文路爾盧卡迪利在後場球不着地，第一時間長傳予右路的杜文尼高貝拉迪。貝拉迪斜走入禁區，單挑瑞士左閘列卡度洛迪古斯，憑更快的速度落底傳中，盧卡迪利剛剛趕到射入，為意大利領先1：0。盧卡迪利以23歲159日暫時成為今屆歐國盃的最年輕入球球員。

意大利上半場明顯佔優，製造到7次攻門，相反瑞士組織力弱，威脅不到意軍防線，上半場只得1次不中目標的埋門。換邊後，瑞士在下半場初段嘗試壓前進攻，但見效前又失一球。52分鐘，尼高路巴列拿橫傳，在娥眉月頂的盧卡迪利無人看管，左腳勁射入網，角度與力度兼備，瑞士門將恩尼森馬也沒有反應。盧卡迪利梅開二度，意大利拉開到2：0。

【盧卡迪利52分鐘遠射得手】

23歲的盧卡迪利成為意大利史上第3位在歐國盃梅開二度的球員，之前兩位分別是2012年對德國的巴洛迪利以及1996年對俄羅斯的卡沙拉基。

65分鐘，意大利門將基安盧基當拿隆馬終於要撲救，用左腳擋出史堤芬蘇巴的窄位近射。蘇巴之後還想傳中予隊友，再被當拿隆馬撲出傳中球。

恩莫比尼完場前遠射破門，連續兩場有入球。（路透社）

恩莫比尼入球後與教練文仙尼慶祝。（路透社）

意大利之後還有不少攻門，例如75分鐘，恩莫比尼的射門斜出。恩莫比尼到89分鐘在禁區外接波，轉身面對龍門，發現沒有人緊逼，便離門廿多碼起右腳勁射龍門的下角入網，為意大利贏到3：0完場。恩莫比尼連續兩場分組賽都有入球。今場意大利13次攻門3次中目標，全部中目標攻門都可以轉化為入球。

在今屆之前，意大利從未試過在歐國盃單場攻入3球或以上，但今屆頭兩場分組賽都入到3球。攻力水銀瀉地之餘，意大利的防守十分穩健，已經連續10場比賽保持清白之身。

意大利連贏土耳其及瑞士，以6分排A組榜首，成為首支晉級淘汰賽的球隊，他們下場會對4分的威爾斯；至於1分的瑞士下場就會對0分的土耳其。

歐國盃A組積分榜。（網上截圖）

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素、邦路斯、基亞連尼、史賓亞蘇拿 中場：尼高路巴列拿、佐真奴費路、文路爾盧卡迪利 前鋒：杜文尼高貝拉迪、恩莫比尼、恩斯治尼

瑞士正選陣容：3-4-3

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪、法比安舒哈、文路爾艾簡治 中場：奇雲麥巴布、費奧拿、格列沙加、列卡度洛迪古斯 前鋒：比列安保路、施費洛域、梳頓沙基利

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

+ 5 + 5 + 5

其他在首輪表現優異的球員：

+ 3 + 3 + 3

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：