歐國盃．深宵福利︱已婚華拉堤對她一見鍾情　法美女收服情場浪子

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-06-17 19:24

意大利中場星將華拉堤（Marco Verratti）早前受傷未癒，主帥文仙尼堅持將他留在歐國盃大軍之中，暫時仍未上陣。比起球場上的他，球場外的華拉堤生活或許更精彩。 這個女人緣極佳的巴黎聖日耳門球星，前妻Laura Zazza也是美人，不過當他在巴黎一間酒吧邂逅Jessica Aidi，立即對她一見鍾情。

華拉堤另一半Jessica Aidi，可能是今夏最愛注目的WAGs成員之一。（Instagram＠jessicaaidi）

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華拉堤與Laura Zazza育有兩孩子，當愛情來的時候，就算身為已婚男人，遇上仍在當侍應的Jessica Aidi時，依然立即淪陷。華拉堤2019年與Laura離婚後，與Jessica的戀情終可見光，網民一見後者驚人美貌，幾乎無一負評，甚至直言：「我已能想像華拉堤為何對你流口水。」

華拉堤對Jessica Aidi一見鍾情。（Instagram＠jessicaaidi）

▼▼▼點圖睇：華拉堤與另一半打得火熱▼▼▼

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Jessica努力發展模特兒事業，遇上華拉堤時還要在酒吧做兼職，如今已晉身超級模特兒行列。她不止樣子標緻，同時擁有175cm身高和魔鬼身材，成功收服華拉堤這個情場浪子。

歐國盃大賽當前，華拉堤一於少理，今年初趁二人到摩洛哥度假時向她求婚，他已預備歐國盃後與Jessica舉行婚禮，再做「老襯」。

Jessica穿上意大利戰衣。（Instagram＠jessicaaidi）

▼▼▼點圖睇：華拉堤身火辣的未婚妻▼▼▼

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Jessica坦言，自己不是足球迷，不過與華拉堤一起後全力支持愛郎，不時穿上PSG戰衣撐場。近日她上載自己穿上意大利球衣的照片，更將戰衣拉高露出纖腰，擺出性感撩人的甫士。

說起未婚夫，她甜蜜地說，「家中的Marco（華拉堤）跟球場上完全不同，十分溫柔和冷靜。」二人常在社交媒體曬恩愛，Jessica更曾發文向華拉堤公然示愛，直指對方是「我的一生中最愛。」

華拉堤暫時仍未在今屆歐國盃賽事上陣，不過他已接近傷癒。（Getty Images）

華拉堤已接近復出階段，大家欣賞意大利比賽時，不妨留意一下觀眾席上，能否看到可能是藍衣軍團今屆賽事中最耀眼「女友及太太團」（WAGs）成員Jessica。

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