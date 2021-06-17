歐國盃｜烏克蘭5分鐘連入兩球險勝北馬其頓　兩軍同射失12碼

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-17 23:13

歐國盃C組次輪，烏克蘭遇上同組實力最弱的北馬其頓，憑上半場5分鐘內連入兩球，奠定勝局，險勝2:1。 烏克蘭隊長耶莫蘭高憑其「生蟲」右腳先入球再助攻，北馬其頓射入12碼後補中破蛋。今仗雙方各得12碼，均被門將救出。本屆暫時判罰5個12碼，只有1個直接入球。

烏克蘭與北馬其頓均在首輪賽事落敗，今仗開賽前未有分數，負方近乎失去出線機會。

烏克蘭自開賽便搶攻，令北馬其頓門前風聲鶴唳。8分鐘，馬利路夫斯基（Ruslan Malinovskyi）從右路扣大位，在禁區頂起左腳燙射，飛向龍門下角，被上仗表現出色的北馬其頓門將迪米查夫斯基（Stole Dimitrievski）飛身撲走。

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耶莫蘭高近門送入空門，打破缺口。（Getty Images）

進入中段，今屆首次亮相國際大賽決賽周的北馬其頓，漸漸企穩陣腳，但終究抵不住烏克蘭搶攻。28分鐘，烏克蘭隊長耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）接應馬利路夫斯基直線，入楔近射雖被救出，但接下來的角球即告打開記錄。卡拉華耶夫（Oleksandr Karavayev）在前柱接應角球，一記後踭改變方向，耶莫蘭高伏兵後柱，以右腳輕鬆射成1:0。這位隊長兼入球功臣6分鐘助攻，接應傳送後即以「生蟲」右腳立即送出直線，耶梅卓克快一步單刀射成2:0。

耶梅卓克射入第2球，球證一度查看有否越位，證實平排，入球有效。（Getty Images）

「北馬球王」彭迪夫在39分鐘一度展現功架，挑過門將入網，可惜被判越位在先，完結半場前未能扳回一城。

彭迪夫埋門盡顯功架，可惜「走快一步」，被判越位。（Getty Images）

下半場仍以烏克蘭攻勢較具威脅，51分鐘，馬利路夫斯基在右路近邊線主踢罰球，直射北馬大門，被迪米查夫斯基托出底線。拉開比數不成，北馬其頓在56分鐘扳回一城破蛋黃金機會。伊尼斯巴迪希（Enis Bardhi）遠射被保舒贊（Heorhiy Bushchan）救出後中楣彈出，彭迪夫上前搶奪控球，被卡拉華耶夫踢中腳倒地，獲判12碼。效力列斯聯的阿里奧斯基（Ezgjan Alioski）主射雖被保舒贊救出，但及時車身補中。

阿里奧斯基（中）上仗疑被對手言語侮辱，今仗取得入球。（Getty Images）

北馬其頓力追，但未見威脅，反在84分鐘幾乎再度失守。馬利路夫斯基右路出開出罰球，省中人牆裏艾夫拉莫夫斯基（Daniel Avramovski）的手臂。球證查看VAR後，決定判罰12碼，惟馬利路夫斯基主射，過於正中，被迪米查夫斯基擋出。烏克蘭最終守住2:1勝果。

迪米查夫斯基救出馬利路夫斯基的12碼，令北馬其頓不致再失球。（Getty Images）

此球12碼為今屆賽事第5個極刑，竟然有4人射失，暫時只有1球中鵠，為葡萄牙3:0挫匈牙利一戰C朗拿度所入。

本屆賽事12碼，失多入少（按圖放大）

烏克蘭賽後兩戰得3分，下場將面對奧地利。而北馬其頓兩戰皆北，下場對荷蘭，出戰機會渺茫。

北馬其頓隊長彭迪夫拼盡仍難逃連敗兩場，賽後相當落寞。（Getty Images）

歐國盃C組：烏克蘭2:1北馬其頓（按圖放大）

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