歐國盃｜丹麥上半場將士用命輾壓比利時　奇雲迪布尼入替改寫戰局

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 02:14

歐洲國家盃B組分組賽，丹麥在主場球迷的吶喊助威下將士用命，上半場踢出超水準表現，在各方面輾壓比利時，並由尤素夫保臣開紀錄。不過，比利時下半場換入奇雲迪布尼，改變戰局。這名曼城中場一傳一射，就幫比利時連入兩球，以2：1反勝丹麥，兩戰全勝，提早晉級16強。

【現場球迷祝福艾歷臣】

+ 3 + 3 + 3

在官方的開波儀式上，出現了大型的艾歷臣10號球衣。（路透社）

在主場球迷的吶喊助威下，丹麥很快入局，前場壓逼比利時。在2分鐘，比利時中堅積臣丹拿雅傳球失誤，丹麥中場賀積查治搶到後，從中路推進。積臣丹拿雅打算「補鑊」，上前防守賀積查治，導致尤素夫保臣無人看管。賀積查治傳予尤素夫保臣，保臣在禁區內起右腳射入，為丹麥早段領先1：0。

尤素夫保臣這個入球在99秒出現，是歐國盃史上第2快的入球，史上最快的入球是2004年俄羅斯對希臘，卡真高（Dmitry Kirichenko）在65秒射入。

【尤素夫保臣為丹麥開紀錄】

+ 3 + 3 + 3

丹麥氣勢如虹，乘勝搶攻，左閘米希利在5分鐘殺到入禁區，過了艾達韋列特一射，被比利時門將泰拔高圖爾斯救出。6分鐘，米希利再在左路發難，這次就傳中到遠柱，由另一邊的丹尼爾華斯頭槌攻門，再被高圖爾斯接住。

【雙方第10分鐘暫停比賽，齊為艾歷臣鼓掌】

+ 4 + 4 + 4

踏入第10分鐘，比利時從左路轉方向到右路，杜根夏薩特長傳給艾達韋列特，艾達韋列特再傳給邊路的梅尼亞。在10分鐘12秒，梅尼亞接到波後不再推進，也不傳球，雙方很有默契地暫停球賽。全場球迷、雙方球員及球證都一起鼓掌，為身在醫院的艾歷臣打氣，直至比賽踏入第11分鐘，比利時繼續傳球，再度組織。

丹麥上半場超水準發揮，各方面完勝世界排名第1的比利時，進攻方面打得對方疲於奔命，防守方面凍結了盧卡古，這名比利時中鋒上半場在禁區零觸球。丹麥上半場在對方禁區有18次觸球，相反比利時在丹麥禁區只得2次觸球。雖然上半場雙方控球各佔一半，但丹麥的攻勢極有威脅，9次埋門3次中目標，相反比利時僅得1次攻門。

丹麥前鋒丹斯加特在多名比利時守將包圍下起腳，僅僅斜出。（路透社）

35分鐘，丹麥前鋒丹斯加特闖入禁區，他在4名比利時球員包圍下，避過杜根夏薩特的防守起腳，泰拔高圖爾斯落地伸盡手都救不到，皮球最終僅在柱邊出界。全面佔優的丹麥半場領先1：0。

丹麥換邊後初段仍然承接上半場的氣勢，防中湯馬士迪蘭尼在48分鐘由中場推到禁區頂，見無人緊逼，便起左腳遠射，柱邊出界。

比利時下半場即換人，由傷癒的奇雲迪布尼入替梅頓斯，進攻組織漸有改善。55分鐘，迪布尼後場中路分到右邊，盧卡古接應，擺脫了維斯達加特及卡積亞後，他在右路推進，爆入禁區。盧卡古傳中，迪布尼接應，他沒有第一時間射門，而是冷靜地推橫，避開丹麥球員的搶截，再從容傳回中路，由門前的杜根夏薩特射入1：1。

【迪布尼助攻杜根夏薩特追平1：1】

70分鐘，比利時陣地戰，盧卡古在右路進攻受阻，回傳泰利文斯。泰利文斯橫傳到禁區頂，杜根夏薩特背對龍門一撞，他的哥哥、另一名後備入替的球員夏薩特在娥眉月第一時間再橫傳，分到左路，迪布尼後上趕到，在禁區邊第一時間起腳射近柱入網，比利時反超前2：1。

【迪布尼為比利時射成2：1】

+ 3 + 3 + 3

雖然由領先到落後，但丹麥並沒有曳氣，下半場尾段多次攻入比利時禁區，比利時防線仍然風聲鶴唳。丹麥最有望追平的機會是87分鐘，安達斯奧臣右路傳中，巴夫韋迪擺脫艾達韋列特的防守起跳，頭槌一頂直往死角。正當泰拔高圖爾斯以為要目送皮球入網之際，皮球中楣角出界。

巴夫韋迪錯失良機後十分失望。（路透社）

補時5分鐘，丹麥在前場獲得罰球，門將卡斯柏舒米高都上前助攻，但最終盧卡古一頭解圍。今場表現贏盡掌聲的丹麥，最終以1：2不敵比利時。比利時在B組連勝俄羅斯及丹麥，以6分提早晉級16強，而丹麥就兩戰全敗，暫以0分包尾。

迪布尼以一人之力幫比利時反敗為勝。（路透社）

這場比賽一來要讚丹麥的士氣波，上半場壓住世界排名第1的比利時踢，但丹麥今仗亦顯現了前線把握力差的問題，他們全場22次攻門6次中目標，只入到1球。若果丹麥埋門好一點，這場不難取分。另一邊廂，比利時的表現出強隊的板凳深度，半場換入一個迪布尼，即造出追平的入球，之後換多個夏薩入場，他就助攻迪布尼射成2：1。比利時今場只有6次埋門，4次中目標。

歐國盃B組積分榜。（歐洲足協網站截圖）

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣、卡積亞、維斯達加特 中場：丹尼爾華斯、賀積查治、湯馬士迪蘭尼、米希利 前鋒：尤素夫保臣、丹斯加特、巴夫韋迪

比利時正選陣容：3-4-3

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：艾達韋列特、積臣丹拿雅、維頓漢 中場：梅尼亞、泰利文斯、丹當斯卡、杜根夏薩特 前鋒：梅頓斯、盧卡古、恩歷克卡拉斯高

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