歐國盃｜丹麥為艾歷臣而戰半場暴擊世界一哥　比利時將帥也震驚了

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 08:18

自比利時坐上世界排名第1之位，何曾有如此狼狽過！在主場球迷熱烈支持下，丹麥為基斯甸艾歷臣而戰，爆發出驚人戰鬥力，上半場踢出完美表現，將比利時「拳打腳踢」到毫無還擊之力，彷似班霸對魚腩。 丹麥教練尤文特指，除賽果之外滿意一切；前鋒巴夫韋迪透露，艾歷臣賽後在通訊群組中盛讚球隊發揮。比利時主帥馬天尼斯也感嘆，很久未遇上如此考驗，守將維頓漢亦表示，感覺上半場做什麼都比丹麥慢一拍。

詳細戰況：歐國盃｜丹麥上半場將士用命輾壓比利時 奇雲迪布尼入替改寫戰局

【開波2分鐘，尤素夫保臣開紀錄，丹麥閃擊比利時】

+ 3 + 3 + 3

尤文特在賽後記者會上說：「就像我剛才在更衣室跟球員說，我唯一失望的只有是比數。本身我對這場比賽都沒有太大期望，但我現在難以形容對這班球員的驕傲及光榮。」

丹麥主帥尤文特盛讚球隊發揮。（Getty Images）

他覺得丹麥球員由頭到尾的表現都超水準，他說：「他們踢出來的水準實在……在4日之前，他們差點失去了其中一個最好的朋友，但他們捱過來，踢出一場如此精彩的比賽，實在太奇妙了！他們面對世界最強的球隊，都能夠佔優勢，我非常佩服一班球員。」

丹麥球員賽後答謝主場球迷的支持。（Getty Images）

在首場對芬蘭的分組賽，丹麥中場基斯甸艾歷臣心臟病發倒地，經搶救後情況穩定，現入住球場附近的醫院。尤文特說：「基斯甸（艾歷臣）一直在我們每個人的心內，大家都知道，他仍然與我們一起。基斯甸，我們知道你未來幾個星期會很辛苦，但我們都會陪着你。」

【現場球迷祝福艾歷臣】

+ 3 + 3 + 3

丹麥接連不敵芬蘭及比利時，暫時未有分數，但尤文特強調球隊仍未出局，只要下場贏波，都有機會晉級淘汰賽。他說：「我們感受到國民巨大的支持，還有球場內的每一位，從每個我們遇到的人身上，我們都感受到愛，故此我們今場踢出這樣的表現。我們要團結一致，下場要打敗俄羅斯！我們今屆賽事未完的！」

【雙方第10分鐘暫停比賽，齊為艾歷臣鼓掌】

+ 4 + 4 + 4

丹麥前鋒巴夫韋迪透露，艾歷臣從直播看到球隊的表現，他說：「艾歷臣賽後在我們的WhatsApp群組留言，他讚我們表現卓越。我們開局非常好，證明到我們的精神狀態十分強大。我們為基斯甸而戰，為全國而戰。我們感受到整個球場的人都在支持我們，這種感覺太奇妙了。」

丹麥踢出超水準，主場球迷功不可沒。（Getty Images）

儘管丹麥最終以1：2落敗，但他們在上半場全面壓制比利時，比利時上半場竟然只得1次攻門；就算包括下半場，丹麥都是佔優的一方。到尾段落後的時間，丹麥仍然不斷威脅比利時的大門，不乏扳平機會。丹麥今場射門多達22次，當中6次中目標。相反，比利時只有6次埋門。

比利時教練馬天尼斯承認，他們被丹麥一開波的表現嚇倒。（Getty Images）

比利時將帥賽後坦言，被丹麥上半場的表現嚇倒。比利時教練馬天尼斯說：「都有一段很長的時間，我們未有經歷如此考驗。在上半場，我們的球員好像被震懾了，但最終他們靠經驗逆轉。」比利時中堅維頓漢亦有同感，他說：「丹麥上半場的踢法令我們震驚，我們踢得完全不像樣。看起來，我們做什麼都比丹麥慢一步。」

歐國盃B組積分榜。（歐洲足協網站截圖）

編輯精選歐國盃首輪最佳陣容（4-3-3）：

+ 5 + 5 + 5

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：