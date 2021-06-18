歐國盃｜瑞典1球僅勝斯洛伐克　中場混戰難分難解12碼定江山

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-18 23:08

歐國盃E組次輪賽事展開，瑞典與首仗獲勝的斯洛伐克悶戰一場，靠一次精彩妙傳得來的12碼，一箭定江山。瑞典得1勝1和，暫時升上榜首。

瑞典在首仗劣勢下守和西班牙，次輪對戰手執3分的斯洛伐克。

瑞典在上半場稍微佔據優勢，不過大部分時間流於中場混戰。兩軍在開賽5分鐘內各有1次射門後，直至20分鐘，才有瑞典的第2次攻門。上半場攻勢寥寥，只有斯洛伐克隊長咸錫在43分鐘於禁區頂起腳，較有看頭，亦高出頗多，結果兩無記錄，返回更衣室。

瑞典中堅路斯迪接應角球勁頂，無功而還。（Getty Images）

咸錫射門高出，大聲咆哮。（路透社）

下半場開賽5分鐘，安德列杜達（Ondrej Duda）乘角球開出後溜到後柱，在瑞典後衛殺到前起腳，可惜再次高出。59分鐘終於出現極具威脅的攻勢，瑞典左閘奧古斯天臣（Ludwig Augustinsson）殺上禁區，接應施巴斯坦拿臣（Sebastian Larsson）的傳中勁頂，被斯洛伐克門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）托走。接下來的角球，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）接應二傳，但伏兵小禁區的馬古斯丹尼爾臣（Marcus Danielson）頂高。

奧古斯天臣的頭槌有勁度欠角度，無功而還。（Getty Images）

瑞典似乎察覺高空轟炸有威脅，伊沙克把握身高優勢，發揮作用。67分鐘，路斯迪右路大腳斬中，伊沙克力壓對手後衛頭槌攻門，可惜高出。71分鐘，伊沙克自中場接到來球後，沿左路推進，擺脫3名對手緊纏下闖入禁區起腳，射向龍門左下角，再次難不到杜巴夫卡。

努力終有回報。76分鐘，伊沙克接應中場傳送，背向龍門下一記「one-touch」，巧妙傳送直插禁區，古艾臣（Robin Quaison）快杜巴夫卡觸球，即被撲跌，獲判12碼。科斯貝治（Emil Forsberg）主射，雖被杜巴夫卡捉到路，但角度刁鑽，直入網仔，讓瑞典先開記錄。

古艾臣爆贏史堅尼亞，被杜巴夫卡撲跌，讓瑞典得到12碼。（Getty Images）

瑞典結果繼首輪悶和西班牙後，再次兩無記錄完場。他們賽後得4分，暫時升上榜首，下仗面對波蘭。斯洛伐克2戰3分續排次席，下場對西班牙。西班牙與波蘭將於星期六深夜碰頭。

伊沙克繼首仗對西班牙後，再有好表現。（Getty Images）

歐國盃E組：瑞典1：0斯洛伐克（按圖放大）

本屆賽事12碼，失多入少（按圖放大）

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