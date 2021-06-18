歐國盃｜捷克前鋒舒希克流住鼻血入12碼　克羅地亞靠偷襲快攻追平

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-19 02:08

歐洲國家盃D組分組賽，克羅地亞中堅洛夫雲在禁區內手肘擊中捷克前鋒柏德列舒希克，球證看完VAR的片段後判12碼，仍在流鼻血的舒希克在37分鐘親自操刀破網，為捷克半場領先1：0。47分鐘，克羅地亞靠比列錫接應快開罰球射入，追成1：1完場。

【兩軍球迷準備就緒，為球隊打氣】

+ 2 + 2 + 2

克羅地亞上場以0：1不敵英格蘭，今場對蘇格蘭的正選作出兩個調動，首先是後防主將洛夫雲傷癒復出，取代卡列達卡亞擔正；在陣容上，「格仔軍團」今場較進取，由4-3-3改踢4-2-3-1，收起防中波索域，派多一名進攻球員比卡奴打正選。至於捷克上場以2：0贏蘇格蘭，他們今場的正選有一個變動，中場阿歷斯卡奧退居後備，湯馬士賀利斯正選。上仗離門近50碼射入的捷克前鋒柏德列舒希克繼續擔正攻堅。

湯馬士蘇錫克頭槌攻門高出（美聯社）

捷克初段踢得較主動，不斷嘗試在邊路製造威脅。4分鐘，捷克獲得角球，積及贊圖斬中，湯馬士蘇錫克前柱搶點頂高。12分鐘，右閘華迪美高法爾在邊路爆贏比卡奴，底線傳中，洛夫雲中路頭槌解圍不遠，積及贊圖一射高出。

18分鐘，捷克的側擊再造威脅，左翼積及贊圖傳中，無人接應，右閘華迪美高法爾接應再傳中，柏德列舒希克一射，未能中目標。另一邊廂，形勢處下風的克羅地亞在23分鐘組織角球攻勢，比列錫在禁區內無人看管，接應傳中一射，角度太正，被華斯歷克接實。

【洛夫雲右肘擊中舒希克，球證判捷克獲得12碼】

+ 6 + 6 + 6

33分鐘，捷克前鋒舒希克與克羅地亞中堅洛夫雲在禁區內爭頂，洛夫雲的右手手肘擊中身後舒希克的鼻，令到舒希克登時鼻血長流。視像助理裁判覆核，球證到場邊看慢鏡，認為洛夫雲「犯天條」，輸12碼兼罰黃牌。

【舒希克流住鼻血射入12碼，為捷克先開紀錄】

仍未完全止住鼻血的舒希克在37分鐘親自操刀，利華高域捉錯路，舒希克射入今屆第3個入球，領先射手榜，助捷克領先1：0。舒希克近9次代表捷克，攻入8球並交出2次助攻。

接着的39分鐘，克羅地亞反攻，列比錫接應直線，半單刀入到禁區，但他起左腳射斜，未能馬上追平。捷克半場領先1：0，他們在上半場的控球及射門次數都在克羅地亞之上，表現亦較佳。

在下半場，克羅地亞即變陣，換入般奴柏高域及艾雲奴錫，加強攻力。47分鐘即奏效，他們在左路博到罰球，卡拉馬歷十分醒目，快開罰球，直傳予比列錫突破越位，引球推進，殺入禁區。比列錫面對華迪美高法爾的防守，推大位起右腳施射，而高法爾就滑倒地上，未能封阻，32歲的比列錫幫「格仔軍團」在換邊後一開波就追平1：1。比列錫最近4次大賽都能為克羅地亞入波。

【比列錫47分鐘為克羅地亞追平1：1】

+ 5 + 5 + 5

克羅地亞在下半場的形勢大為好轉，找到不少攻勢，例如在72分鐘，加華度爾左路傳中，追和功臣比列錫轉為助攻，頭槌頂橫，後備入替的尼高拉華錫在對手力壓下一射偏離目標。

至於捷克的阿當荷路錫及湯馬士蘇錫克雖然各有埋門，但都未能命中目標。最終，兩隊以1：1完場。克羅地亞兩戰1和1負只得1分，下仗對蘇格蘭非勝不可，至於捷克兩戰1勝1和得4分，相信很大機會晉級。

克羅地亞正選陣容：4-2-3-1

門將：利華高域 後衛：禾沙積高、洛夫雲、杜馬高維達、加華度爾 防中：莫迪歷、高華錫 攻中：比列錫、卡拉馬歷、比卡奴 前鋒：列比錫

捷克正選陣容：4-2-3-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾、卡拿斯、施魯斯特卡、真保尼爾 防中：湯馬士賀利斯、湯馬士蘇錫克 攻中：馬素普斯、達列達、積及贊圖 前鋒：柏德列舒希克

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+ 5 + 5 + 5

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