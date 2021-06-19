東京奧運．單車｜李慧詩領銜港隊6人奧運名單　感激隊友陪練打氣

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-19 17:42

香港單車代表隊今日（19日）繼續於香港單車館作奧運前最後一場模擬賽，同時會見傳媒，公布出戰東京奧運的名單。 作為香港最大獎牌希望的「牛下女車神」李慧詩（Sarah），再次強調奧運目標是兩面獎牌，並認為疫情對她備戰的影響，不如外界想像中大。

東京奧運場地單車項目在8月2日在伊豆單車館展開，首兩日先上演團體賽，4日至5日為女子競輪賽，6至8日是女子爭先賽，李慧詩將與李海恩一同出戰女子競輪賽及爭先賽。女子麥迪遜賽將在8月6日舉行，女子全能賽則為壓軸的8日。另外，男子公路賽會在7月24日上演，終點為富士國際賽車場。

女子競輪賽及爭先賽：李慧詩、李海恩 女子麥迪遜賽及全能賽：梁寶儀、楊倩玉、逄瑤（麥迪遜賽3選2，全能賽再在兩名麥迪遜落場選手中擇一） 男子公路個人賽：蔡曉鋒

李慧詩與李海恩會見傳媒，其餘4位奧運代表正身在內地作賽，稍後將先回港會合大軍再出發往東京。（余俊亮攝）

曾在2012年倫敦奧運奪得競輪賽銅牌的Sarah，2016年里約奧運在第二圈賽事遇上炒車意外，無緣獎牌。今屆是李慧詩第3次出戰奧運，她回憶過去兩屆的心路歷程：「2012年（倫敦奧運）初戰奧運，很有決心拿到（競輪賽）前3名；2016年（里約奧運）則有些情緒未及抒發，令後段比賽很大壓力。」

來到東京奧運，無論是延期前後，李慧詩一直以爭先及競輪兩個項目獎牌為目標，她今日強調目標未變，並認為今屆奧運與2014年仁川亞運會相似：「比賽的日程相似，有些較強的對手需要先出戰女子團體競速賽，而我們只參加個人賽事，或會對我們有利。」她在仁川亞運的爭先及競輪兩項俱獲金牌。

李慧詩（左）與李海恩（右）分享備戰進度及奧運前的心情。（余俊亮攝）

經驗成就更佳表現 「年輕運動員可能反而更辛苦」

儘管奧運因疫情延期一年，34歲的她認為年紀絕非問題，經驗更是她爭牌的利器：「短距離項目由以前講求爆發力，到現在要求速度耐力，一星期練少幾天能力已會有所下降，對所有人來說也是考驗，可能年輕運動員反而會覺得更辛苦，我的經驗豐富，不會有太大影響。」她又直言，距奧運餘下個多月，「已沒有什麼要準備，這5年本身已花了很多心機去準備，一上場就忘我」。

在疫情下，港隊過去14個月間，只曾在5月底於香港出戰過場地單車國家盃，不同過往奧運前往往有國際賽和測試賽，可與各國車手碰頭，但李慧詩不擔心對手在一年間突飛猛進：「從歐洲賽事的數據看來，對手200米速度都在10.5至10.7秒間，不擔心她們突然進步了。」

感謝隊友陪練及支持 強調疫情影響不如想像中大

疫情雖令港隊的備戰工作，如訓練和比賽有不少限制，不少傳媒亦問及疫情對港隊準備工作的影響，但李慧詩認為實際影響不如外界想像中大，「大家將疫情的影響放得太大，就算沒有疫情，其實每屆奧運都會有不同挑戰，2016奧運也有寨卡病毒。」她又特別提及，一眾男子港將如羅子駿和新秀杜棹熙「奉陪到底」，常陪她練習及作模擬賽對手，使她的爆發力得以提升；女子短途組別亦由5年前只得她一人，變成今天的7人小隊，為她提供莫大支持，「若最終成功，隊友也有功勞。」

沈金康滿意模擬賽結果 「我們已準備好」

港隊總教練沈金康直指一連5天的模擬賽「結果很好」，顯得相當滿意：「整體來說，我們已準備好了。」談及李慧詩及李海恩以外的奧運代表，講到女子麥迪遜賽3名選手包括梁寶儀、楊倩玉及逄瑤，他表示3人都會去東京，屆時才會決定由哪兩位選手參加麥迪遜賽，「她們三人的能力都差不多，最終誰上場比賽，實際上大家機會都很大。」他指港隊在奧運女子麥迪遜中，水平比不算很強，「這是難得的機會，想通過準備工作去提升排名。」

香港單車隊總教練沈金康（左一），認為模擬賽結果很好。（余俊亮攝）

談及男子公路賽代表蔡曉鋒，沈教練指他的優勢是體重較輕及爬坡能力強：「奧運公路賽全長240公里，從低海拔的調布市一直到富士山，再到最後的富士賽車場結束，過程要翻越那座山，要上坡2400米，等於要爬4到5個大帽山，蔡曉鋒體重比較輕、爬山能力比較強，而且他在選拔賽事成績非常好，很適合出戰公路賽。」沈金康透露，蔡曉鋒將在7月17日出發往東京，場地單車運動員將在7月27日出發。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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