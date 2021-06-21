歐國盃｜瑞士力爭最佳第3名出線　沙基利梅開二度送土耳其出局

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-21 02:44

歐洲國家盃A組最後一戰，土耳其大戰瑞士，兩隊都要為出線全力爭勝。兩隊上半場各有很多射門，土耳其多次遠射都被恩尼森馬撲出，相反瑞士把握力佳，靠施費洛域及梳頓沙基利各入一記遠射，領先2：0。 換邊後，艾芬卡域在62分鐘射入，為土耳其追近，但6分鐘後沙基利攻入今場個人第2球，幫瑞士贏到3：1完場。瑞士贏波後得4分，但得失球不如同分的威爾斯，排名第3，爭取成為其中一支最佳小組第3名晉級。

比起上場不敵意大利，瑞士作出兩個變動，史堤芬蘇巴出任左翼衛正選，意味住列卡度洛迪古斯會墜後踢左中堅，至於紐卡素的法比安舒哈失去正選。另一個變動是右翼衛，施雲韋迪馬取代了奇雲麥巴布的位置。土耳其方面同樣有防線變動，美列迪美羅重返正選拍住蘇恩古，左閘亦換成梅迪穆度亞。

【施費洛域在6分鐘為瑞士開紀錄】

+ 4 + 4 + 4

兩隊開局即上力，互有攻守，4分鐘，土耳其的卡恩阿耶漢禁區外遠射，恩尼森馬飛身撲出。6分鐘，輪到瑞士攻勢，前鋒施費洛域在禁區頂控球，他轉身起腳射入，瑞士領先土耳其1：0。

兩隊在形勢上都是必勝不可，他們都積極進攻。16分鐘，土耳其左閘梅迪穆度亞入禁區，接應傳中起腳，再被恩尼森馬救出。

另一邊廂，瑞士把握力更強。26分鐘，梳頓沙基利在娥眉月頂起右腳熨射入網，烏古簡卡基亞飛盡都摸不到皮球，瑞士拉開到兩球優勢。

【瑞士靠沙基利遠射拉開到2：0】

+ 2 + 2 + 2

28分鐘，瑞士突擊快攻，土其耳中門大開，沙基利帶了大半場，蘇恩古跟不上他的速度，沙基利單刀埋門，烏古簡卡基亞僅僅撲到出界，瑞士差點拉開到3：0。

沙基利的單刀埋門被救出。（路透社）

土耳其今場的遠射都幾高質素，但恩尼森馬狀態極佳，左飛右撲，包括33分鐘，左閘梅迪穆度亞再在禁區外發炮，右腳一射，皮球飛飛龍門下角，但恩尼森馬飛撲出去。36分鐘，到土耳其右閘薛基施歷趕到前場，禁區頂起腳，但一腳炒高。

瑞士的安保路（左）今場未有入球。（Getty Images）

梅迪穆度亞今場非常搶鏡，在43分鐘由後場帶上前場，以一人之力撕破瑞士的右路防守，入到禁區，騙過瑞士中堅文路爾艾簡治，大位起右腳一射，但又被恩尼森馬救到。

雖然瑞士半場領先2：0，但兩隊在統計數據都很接近，控球甚至是由土耳其領先。瑞士上半場11次埋門，4次中目標，而土耳其亦都有10次攻門同樣4中目標，但全部都過不到表現神勇的瑞士門將恩尼森馬。

土耳其射手爾馬斯在國家隊踢不出球會的水準。（路透社）

土耳其換邊後仍未放棄，積極組織攻勢，在50分鐘，辛基斯安達高波斜傳入禁區，老將布拉卡爾馬斯頭槌接應但頂高。

51分鐘，瑞士又有入肉攻勢，沙基利在禁區頂中路妙傳，史堤芬蘇巴入楔近射被接實。1分鐘後，瑞士的比列安保路入到禁區起右腳勁射，又被撲出。土耳其的防線愈踢愈鬆散，60分鐘，施費洛域帶波入到禁區，起右腳一射，烏古簡卡基亞僅撲出底線。

【艾芬卡域斯幫土耳其攻入今屆首個入球】

62分鐘，不斷施放冷箭的土耳其終於靠遠射入波，艾芬卡域斯在禁區頂右路推大位，面對瑞士的左中堅列卡度洛迪古斯，推橫後找到空位，起左腳射入，幫土耳其追成1：2，攻入土耳其在今屆歐國盃的第一個入球。

【沙基利為瑞士射成3：1】

+ 3 + 3 + 3

不過，土耳其追近不久，瑞士便再拉開到。68分鐘，瑞士快攻，左路的史堤芬蘇巴斜傳入禁區，沙基利快過梅迪穆度亞一步趕到，左腳接應射入，瑞士領先3：1。

格列沙加的罰球中柱。（路透社）

瑞士要跟威爾斯鬥得失球，如果想得到小組次名，他們還需要入多兩球，所以領先3：1下仍然不斷進攻。77分鐘，瑞士在娥眉月內正中位置獲得罰球，隊長格列沙加主射，左腳勁抽，球速很快而角度又刁鑽，可惜中柱彈出。

最終，瑞士未能爭取到更多得失球優勢，以3：1贏土耳其，他們在積分榜獲得4分，但得失球只有-1，比不上同得4分但得失球+1的威爾斯，只能以小組第3名完成，仍有望成為其中一支最佳第3名入16強。

沙基利梅開二度，當選今場最佳球員。（Getty Images）

土耳其賽後被視為黑馬，但表現令人失望，3戰全敗，0分包尾出局，幸好艾芬卡域斯的入球令他們不用做「三零部隊」，可以帶住一個入球作為安慰獎回家。

值得一提的是，瑞士及土耳其為球迷貢獻了一場非常開放的比賽，兩隊全場製了42攻門，平均兩分鐘多就有一次埋門出現。瑞士23次埋門10次中目標，還有次中柱的攻門，而土耳其就19射6中。

歐國盃A組完成，意大利及威爾斯鎖定頭兩名晉級，瑞士仍有可能以最佳第3名出線。（歐洲足協網站截圖）

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瑞士正選陣容：3-4-3

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪、文路爾艾簡治、列卡度洛迪古斯 中場：施雲韋迪馬、費奧拿、格列沙加、史堤芬蘇巴 前鋒：梳頓沙基利、施費洛域、比列安保路

土耳其正選陣容：4-5-1

門將：烏古簡卡基亞 後衛：薛基施歷、美列迪美羅、蘇恩古、梅迪穆度亞 中場：辛基斯安達、奧辛杜芬、卡恩阿耶漢、艾芬卡域斯、查漢奴古 前鋒：布拉卡爾馬斯

賽前晉級形勢：意大利以6分排A組榜首，已提早獲得16強出線資格。威爾斯手握4分，只要今場和波，便鎖定小組次名，就算落敗仍有可能晉級。1分的瑞士及0分的土耳其都要力爭全取3分，才有可能晉級；若果瑞士今仗和波得2分，相信都很難憑最佳第3名出線，對土耳其而言，亦只有贏波得3分，才有可能升上小組第3名，找到出線希望。

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