東京奧運．風帆｜寶貴數據助爭奧運獎牌　鄭俊樑：每日也溫書

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-21 21:49

東京奧運尚有1個月就開幕，香港風帆隊兩名港將陳晞文和鄭俊樑，分別參加女子及男子RS:X板，他們亦將成為香港代表團的先頭部隊，7月13日率先出發，到比賽場地江之島準備7月25至31日的賽事。 風帆隊今日（21日）在大美督水上活動中心會見傳媒，談及備戰工作，雖然已一年無比賽，但其中一項「秘密武器」，卻令港隊充滿信心。

香港風帆代表隊在以往奧運前，必定走遍世界各地參加大小賽事，上屆里約熱內盧奧運前，更提早3個月抵埗備戰。然而疫情之下，一切都大大不同，不過無論是運動員或總教練陳敬然，都認為奧運延期一年、且欠缺比賽，反而對港隊有利。

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香港風帆代表隊在奧運前會見傳媒。（余俊亮攝）

「雖然這18個月沒參加海外比賽，但過往比賽太多，未必做到針對訓練，但這段時間真的能逐樣做好。」陳敬然（阿英）說起一個月後的奧運，一臉期待，他透露雖沒參加國際賽，但在港安排隊內賽，不論是其他隊員或教練都落場，令陳晞文和鄭俊樑知道自己並非孤軍作戰，「加上他們只集中訓練，狀態是前所未有地好，之前做耐力測試，成績是最好的一次」。

陳敬然指，兩名風帆港將狀態極佳。（余俊亮攝）

針對訓練與氣動力科研 成奧運爭牌助力

除了針對訓練，風帆隊今次還有阿英口中的「秘密武器」——與科技大學合作取得的比賽場地數據。科大2019年開始透過運動空氣動力科研計劃，協助香港單車隊研發新戰衣、改善車手騎行姿勢等，陳敬然說：「知道單車隊有這計劃後，我們也立刻查詢是否也可以支援風帆隊。」結果更令阿英喜出望外，「一開始是（透過氣動力科研）研究風和帆，但一問之下，才知道他們可以做地形分析，而且很精準」。

總教練陳敬然說：「風帆就是看風駛𢃇，揀啱邊就好大優勢。」圖為港將鄭俊樑。（余俊亮攝）

港隊一開始以多年訓練基地赤柱讓科大作分析，得出數據與港隊手上資料相當吻合，於是與科大合作，分析奧運場地江之島的地形，阿英續指：「（科大風洞實驗室）用不同風速、經過不同地形，會如何影響賽場，風力轉變、強弱、哪個地方會大風細風也顯示得到，最後會成為一條模擬各種情況的影片，最重要是令我們在比賽的路線規劃有優勢，滑浪風帆就是看風駛𢃇，行啱邊、行啱地方就很大優勢。」他坦言知道其他隊伍有類似技術，但簡單得多，科大的支援是「多年來也未見過，可說是一件秘密武器」。

陳敬然指，科大提供的數據是他們的秘密武器。（余俊亮攝）

奧運場地限制隊伍訓練 令港隊優勢更大

繼2016年後再戰奧運的鄭俊樑，5年前首度參賽已取得總成績第8名，相當不俗。回想當時，Michael稱由於提早3個月到達，對場地有充份了解，「去到比賽沒有一刻覺得迷惘，每一刻也知道要做什麼決定和策略去爭取更好排名」。

今屆奧運基於防疫考慮，風帆項目方面，所有參賽隊伍只能在7月15日後才可以開始在江之島遊艇碼頭訓練，無人能再提早到場了解，令科大提供的數據、和港隊過往到當地比賽時收集到的數據更關鍵，鄭俊樑亦針對這方面下苦功，「每年去江之島比賽我們都寫很多筆記，記下每一場的溫度風速和賽區位置，最近一兩個月都在做功課，每日訓練回家都睇筆記，希望可以背熟當地資訊」。陳敬然同時指出，港隊無需適應時差和天氣，「是很大優勢」。

鄭俊樑自2016年後再戰奧運，他認為自己更成熟，不會急於衝擊上屆的排名。（余俊亮攝）

回想5年前，Michael認為上屆奧運的好成績雖帶來壓力，但現今的自己參加過許多大型比賽後更成熟，同時也汲取5年前經驗，希望今屆有更好發揮：「這刻不會想太多去衝擊上次的總排名，希望每場做到最好，去到中後期爭排名的場次，才去爭取更高排名，避免一開始已太集中爭取排名而影響發揮。」至於陳晞文則以前8名為目標。

不過，阿英卻笑言兩名運動員「很謙虛」，認為有力達到更高目標、甚至取得獎牌：「只要他們心理質素夠強、狀態夠好，絕對會比上一屆好好多，若所有發揮都好，絕對有能力爭獎牌。」

陳晞文繼2012年倫敦奧運後，相隔9年再戰奧運，陳敬然認為兩人都有能力登上頒獎台。（余俊亮攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）