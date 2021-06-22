歐國盃｜比利時末段連入兩球挫芬蘭　鎖定首名兼幫丹麥一把

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 05:12

歐洲國家盃B組最後一輪，兩戰全勝的比利時面對芬蘭。比利時的盧卡古、韋素及謝利美杜古上半場都有攻門，但都被芬蘭門將哈迪基救到，兩隊半場互交白卷。下半場尾後，比利時先靠對方門將哈迪基的烏龍開紀錄，奇雲迪布尼再助攻盧卡古射成2：0。比利時贏波後鎖定小組首名晉級，並幫丹麥壓過芬蘭取得小組次名。

比賽節奏緩慢，比利時也不急着進攻，直至16分鐘才出現首次射門，迪布尼送上致命直線，撕開芬蘭的防守，盧卡古接應入禁區，單刀姿態射遠柱斜出。23分鐘，韋素從右路推橫帶到順，禁區外施射，球速不算快，被哈迪基救到。

32分鐘，芬蘭禁區內混戰，盧卡古控不到皮球，彈到出禁區，無人看管的韋素趕到，娥眉月頂一抽，令人失望地炒高。37分鐘，迪布尼及盧卡古再連線，迪布尼放高波斜傳入禁區，盧卡古頭槌一頂，被哈迪基接實。

42分鐘，謝利美杜古左路發難，入到禁區，推大位起右腳一射，再被哈迪基飛身單手撲出。比利時上半場7射3中，但未能開紀錄，而芬蘭就完全威脅不到比利時禁區，半場連射門都沒有。

51分鐘，積臣丹拿雅後上在禁區頂起腳偏離目標。2分鐘後，夏薩特在右路推大位，禁區頂起左腳一射，柱邊出界。56分鐘，比利時在禁區頂由右到左的組織，韋素分往左邊無人看管的查迪尼，後者推到大位起右腳射門，被哈迪基接實。

比利時的攻勢愈來愈入肉，慢慢滲透到芬蘭的禁區，但夏薩特兩次近門一射都被哈迪基救到。65分鐘，迪布尼放直線予禁區邊的盧卡古，盧卡古轉身入去一射破網，但VAR覆核後指盧卡古越位在先，入球無效。

74分鐘，比利時角球攻勢，華美倫接應傳中一頂，皮球雖然中柱角彈出，但之後撞中哈迪基的手部入網。今場表現出色的哈迪基不幸擺烏球，比利時終於領先1：0。

81分鐘，迪布尼與盧卡古的連線終於取得入球，迪布尼助攻，盧卡古射入，比利時拉開到2：0完場。比利時在B組3戰全勝，以9分取得首名晉級16強，他們面對A、E或F組的第3名球隊。

由於比利時擊敗芬蘭，令到芬蘭只得3分，與丹麥及俄羅斯同分。3隊同分，先比較3隊之間的對賽得分，由於3隊各勝一場，都是得3分，未分高下，要比較3隊對賽的得失球，最後丹麥得失球最好，獲得次名，芬蘭排第3，而俄羅斯就包尾。

歐國盃B組最後積分榜。（歐洲足協官網截圖）

芬蘭正選陣容：5-3-2

門將：哈迪基 後衛：拉達拿、杜維奧、阿拿祖利、奧舒奧尼斯、烏羅倫 中場：羅賓盧特、史柏夫、格連卡馬拉 前鋒：普贊柏路、迪姆普基

比利時正選陣容：3-4-3

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：保耶達、積臣丹拿雅、華美倫 中場：李安度杜沙特、奇雲迪布尼、韋素、查迪尼 前鋒：謝利美杜古、盧卡古、夏薩特

B組賽前形勢：比利時頭兩場全取6分，提早一輪出線16強，如果他們今輪對芬蘭多取1分，就肯定以首名晉級。芬蘭暫時得3分，因對賽不如同得3分的俄羅斯而排第3位，為了爭取頭兩名出線，今場對比利時都要爭勝。至於俄羅斯靠上輪擊敗芬蘭獲得3分，今場面對丹麥為確保次名席位，亦不會手軟。0分的丹麥更加是背水一戰，只有今仗擊敗俄羅斯才有可能晉級。

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