歐國盃｜丹麥將士用命大勝俄羅斯　由榜尾變小組次名晉級16強

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 05:10

歐洲國家盃B組最後一輪，頭兩場都輸波的丹麥背水一戰對俄羅斯。丹麥靠丹斯加特在38分鐘的遠射得手，領先俄羅斯1：0。尤素夫保臣59分鐘把握到對方後衛回傳失誤，為丹麥射成2：0。俄羅斯的迪斯尤巴在70分鐘射入12碼，追近至1：2。完場前，丹麥連入兩球，贏到4：1，加上同組另一場比利時擊敗芬蘭，丹麥得以小組次名晉級。

丹麥在哥本哈根主場出擊，初段佔主動，控腳在腳，壓住半場，但找不到方法滲入俄羅斯的禁區，未能製造到埋門。反而俄羅斯在18分鐘找到丹麥中路的漏洞，高路雲引球推進，過了卡積亞，如入無人之境，進入禁區再避開賀積查治後一射，丹麥門將卡斯柏舒米高用腳擋到。1分鐘後，馬里奧費南迪斯傳中，迪斯尤巴射門偏離目標。

29分鐘，丹麥防中賀積查治禁區外右腳遠射，俄羅斯門將沙科洛夫亦飛盡撲救，最後射門僅斜出。38分鐘，賀積查治向前傳予娥眉月頂的丹斯加特，後者一控推橫，面對迪治基亞的防守，起右腳熨射，沙科洛夫目送皮球入網，丹麥在上半場領先1：0。

59分鐘，俄羅斯後防失誤，回傳門將沙科洛夫時被尤素夫保臣截到。保臣單刀射入，為丹麥拉開到2：0。

65分鐘，丹麥球迷感受由天堂變地獄的5分鐘。同組另一場，比時利的盧卡古射入，領先芬蘭1：0。如果兩場比賽以當時比數完場，丹麥將會以小組次名晉級。然而，丹麥球迷馬上遭受雙重打擊，首先VAR覆核盧卡古的入球，指盧卡古越位在先，入球無效。

68分鐘，丹麥中堅維斯達加特在禁區內侵犯俄羅斯的蘇保利夫，球證判俄羅斯獲得12碼，迪斯尤巴在70分鐘操刀射入，追近至1：2。

不過，之後晉級形勢再向丹麥傾斜，首先比利時靠芬蘭門將哈迪基的烏龍球領先。

79分鐘，丹麥狂攻俄羅斯，首先是角球攻勢，安達斯基斯坦臣接應傳中一頂，沙科洛夫撲出。之後丹麥左路再傳中，巴夫韋迪一頂，沙科洛夫又救到，多爾貝治再射，沙科洛夫再撲到。皮球輾轉落到禁區外，安達斯基斯坦臣狂轟一腳入網，這次沙科洛夫終於投降，丹麥領先3：1。

81分鐘，丹麥快速反擊，賀積查治助攻，米希利射入，幫丹麥贏到4：1。近乎同一時間，同組另一場，比利時嬴到芬蘭2：0，最終兩場比賽都保持這兩個比數完場。頭兩場輸波的丹麥，靠最後一場大勝俄羅斯，從榜尾登上小組次名，獲得16強席位，將面對A組次名威爾斯。

丹麥、芬蘭、俄羅斯踢完最後一輪後同得3分，計算3隊之間的對賽得失球，丹麥力壓其餘兩隊，芬蘭就排第3，而俄羅斯就包尾。

歐國盃B組最後積分榜。（歐洲足協官網截圖）

俄羅斯正選陣容：3-4-3

門將：沙科洛夫 後衛：迪維耶夫、迪治基亞、古迪亞舒夫 中場：馬里奧費南迪斯、奧斯多耶夫、祖比連、古斯耶耶夫 前鋒：阿歷斯米蘭卓克、迪斯尤巴、高路雲

丹麥正選陣容：3-5-2

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣、卡積亞、維斯達加特 中場：丹尼爾華斯、賀積查治、湯馬士迪蘭尼、米希利 前鋒：巴夫韋迪、丹斯加特、尤素夫保臣

B組賽前形勢：比利時頭兩場全取6分，提早一輪出線16強，如果他們今輪對芬蘭多取1分，就肯定以首名晉級。芬蘭暫時得3分，因對賽不如同得3分的俄羅斯而排第3位，為了爭取頭兩名出線，今場對比利時都要爭勝。至於俄羅斯靠上輪擊敗芬蘭獲得3分，今場面對丹麥為確保次名席位，亦不會手軟。0分的丹麥更加是背水一戰，只有今仗擊敗俄羅斯才有可能晉級。

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