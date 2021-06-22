【美洲盃】蘇亞雷斯花式浪費時間　美斯純熟腳法瀟灑過兩關

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-22 17:22

足球場上，除了球技好，有時都要使出小聰明幫幫手！ 蘇亞雷斯為了浪費時間，不惜在美洲國家盃賽場上不斷「玩鞋」，目標只有一個——阻止對方門將開龍門球，智利的哥迪奧巴禾同樣顯得十分無奈。

烏拉圭與智利上演美洲國家盃A組第2場賽事，智利由華加斯上半場26分鐘先開紀錄，烏拉圭66分鐘開出角球，維達爾力阻蘇亞雷斯起腳，又要兼顧解圍下，慌忙中擺烏龍，結果兩軍握手言和，烏拉圭今季賽事依然未嘗一勝。

小聰明一向是蘇亞雷斯的「板斧」之一，為了浪費球賽的時間，戰至末段再度出招，左腳波靴成為了他的「武器」。蘇亞雷斯在對方禁區調整左腳球鞋，又除又着，當他看到智利門將哥迪奧巴禾準備開龍門球的一刻，以為搞掂，實際唔係，走兩步再弄左腳波鞋，他正好停在巴禾面前，這名智利門將一臉無奈，無癮地輕輕力將皮球踢向「阿蘇」，又成功浪費近半分鐘。

蘇亞雷斯努力下，令維達爾擺烏龍，協助烏拉圭追成平手。（路透社）

👇蘇亞雷斯「玩鞋」揼波鐘大法👇

烏拉圭至今仍未打開勝利之門，蘇亞雷斯賽後依然鼓勵球隊，充滿正能量，「即使球隊未能報捷而回，但大家也看得到全隊上下的努力，如今是時候好好休息，球賽依然未完，我們會繼續努力。」

另一場A組賽事，阿根廷憑艾真度高美斯（Alejandro Gomez）上半場10分鐘攻入全場唯一入球，一球險勝巴拉圭，分組賽兩勝一和。

美斯妙射罰球建功再破紀錄 隊友唔爭氣賽和智利

阿根廷隊長美斯今仗再追平國家隊的紀錄，累積第147次為阿根廷披甲，追平馬斯查蘭奴的出場紀錄，只要下場再上陣，便可成為阿根廷史上上陣最多的球員。

即使美斯今仗沒有進賬，他仍然以純熟的腳法為今場帶來精華。戰至末段，美斯在右路一個轉方向，再一撥輕鬆通對手坑渠，美斯照舊瀟灑。

美斯上陣追平馬斯查蘭奴的紀錄，今仗繼續被對手嚴防。（路透社）

入選阿根廷美洲盃28人名單的門將：

入選阿根廷美洲盃28人名單的後衛：

+ 3 + 3 + 3

入選阿根廷美洲盃28人名單的中場：

+ 3 + 3 + 3

入選阿根廷美洲盃28人名單的前鋒：

【10支美洲國家盃參賽隊伍及分組情況】