歐國盃｜斯洛伐克門將犯錯擺烏龍　西班牙大勝入16強鬥克羅地亞

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-24 02:17

歐洲國家盃E組最後一輪，西班牙靠斯洛伐克門將杜巴夫卡失誤擺烏龍，如打排球般將皮球打入自己龍門，打開紀錄；完半場前，西班牙中堅拿樸迪頭槌頂入，拉開到2：0。換邊後，沙拉比亞及費倫托利斯入波，加上古卡擺烏龍，西班牙最終贏到5：0完場，取得小組次名晉級16強，將會對克羅地亞。

西班牙頭兩場對瑞典及波蘭都和波，今場西班牙主帥安歷基作出4個變動，隊長布斯基斯在新冠肺炎痊癒後復出，頂替洛迪卡斯簡迪踢防中。後防方面，中堅柏奧托利斯及右閘馬高斯洛蘭迪都失去正選，艾斯派古達及艾利加西亞擔正，而進攻方面，沙拉比亞頂替丹尼爾奧莫在邊路進攻。至於斯洛伐克就作出2個變動，夏路馬達及夏拉斯連取代馬田高素歷及賀路蘇夫斯基踢正選。

莫拉達有次急勁的底線傳中，被杜巴夫卡撲出。（路透社）

西班牙的中場佐治高基早段博到12碼，斯洛伐克中場夏路馬達在禁區內打算大腳解圍時，高基快一步趕到，攝了他的身位。夏路馬達一腳踢中高基，球證到場邊觀看VAR片段後，認為夏路馬達犯規，西班牙獲得12碼。12分鐘，莫拉達操刀，射中腰波被杜巴夫卡撲出。

【莫拉達射失12碼】

+ 4 + 4 + 4

西班牙今屆兩次獲得12碼，兩球都「宴客」，上場對波蘭時，謝拉特摩蘭奴主射中柱，之後莫拉達補中亦未能中目標。

西班牙頭20分鐘積極在前場壓逼，圍住斯洛伐克強攻，組織配合不錯，傳中甚有威脅。19分鐘，西班牙連番左右傳中，都錯失機會，先有沙拉比亞接應左邊的傳中，傳球及走位都恰到好處，但他射得不清脆，其近門一射被杜巴夫卡撲到。之後，艾斯派古達右邊傳中，西班牙「雙鬼拍門」，但後柱的柏迪伸盡腳都碰不到，只能目送皮球略過。

沙拉比亞接應妙傳，單對單面對杜巴夫卡一射，被對方救到。（路透社）

柏迪伸盡腳都接應不到傳中。（路透社）

24分鐘，莫拉達禁區頂推橫起右腳勁射，再被杜巴夫卡撲出底線。

30分鐘，斯洛伐克後防連番犯錯，首先是中堅薩特卡後場橫傳失誤，沙拉比亞截到，禁區頂起腳，中楣彈高。門將杜巴夫卡本應可以接實皮球或者單槌打走，但他判斷皮球落點有錯，就像打排球扣殺般一手將皮球撲進自己網窩。初段表現穩健的杜巴夫卡犯下大錯，西班牙暫時領先1：0。

【多角度看杜巴夫卡失誤擺烏龍】

+ 15 + 15 + 15

杜巴夫卡成為世界盃及歐國盃史上唯一名在一場比賽內撲出12碼及擺烏龍的門將。在今屆之前，從未試過有門將在歐國盃擺烏龍，但今屆分組賽未完，已經有3名門將不幸擺烏龍。

36分鐘，斯洛伐克難得有個反擊機會，咸錫傳上前場，安德列杜達單刀埋門射斜，但旁證舉旗指杜達越位在先，就算射入都沒有用。不計這球越位在先的攻門，斯洛伐克半場沒有任何射門。

安德列杜達單刀射斜，但他其實越位在先。（路透社）

上半場補時階段，西班牙再強攻，46分鐘謝拉特摩蘭奴射門，被杜巴夫卡接實。48分鐘，西班牙角球攻勢，雖然被解圍到禁區外，但柏迪視野獨到，放高波入禁區，謝拉特摩蘭奴跑到右路近底線位置接應，杜巴夫卡出迎但搶不到。謝拉特摩蘭奴控定，轉身傳中，最近才入籍西班牙的中堅拿樸迪頂入，笠過促忙回到門前的杜巴夫卡，幫西班牙半場領先2：0。

【拿樸迪為西班牙頂成2：0】

換邊後，西班牙很快擴大優勢，在56分鐘，佐迪艾巴在對方禁區邊左路無人看管，從容接應傳球，即刻傳中，沙拉比亞第一時間撞射入網，領先3：0。

【沙拉比亞為西班牙射成3：0】

+ 2 + 2 + 2

西班牙得勢不饒人，繼續圍攻對手，而斯洛伐克可說完全沒有還擊之力。67分鐘，西班牙開出短角球，沙拉比亞右路傳中，剛後備入替莫拉達的費倫托利斯乖巧地門前用後腳撞入，「狂牛軍團」在最後一場分組賽終於重拾霸氣，領先斯洛伐克4球。費倫托利斯入場44秒後、第一腳觸球即取得入球。

費倫托利斯入替莫拉達後不久，即後腳射入，西班牙拉開到4：0。（路透社）

在下半場連失兩球後，斯洛伐克彷彿失去戰意，防守愈來愈鬆散。71分鐘，西班牙的罰球攻勢引起禁區內的混戰，拿樸迪頂高，剛入替的柏奧托利斯再加一頭，頂向龍門口。斯洛伐克中場古卡打算門前解圍，但誤將皮球撞入網窩，西班牙贏到5：0。

斯洛伐克的古卡門前擺烏龍，西班牙贏5：0。（路透社）

最終，西班牙今場盡顯霸氣，以5：0大破斯洛伐克，追平歐國盃史上最大差距的勝仗紀錄。西班牙3戰1勝2和得5分，取得E組次名，出線16強後會對克羅地亞。至於斯洛伐克輸波後3戰得3分，排小組第3名，得失球差差只得-5，肯定無法成為其中一支最佳第3名，宣告出局。

歐國盃E組最後積分榜。（歐洲足協官網截圖）

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：艾斯派古達、艾利加西亞、拿樸迪、佐迪艾巴 中場：佐治高基、布斯基斯、柏迪 前鋒：沙拉比亞、艾華路莫拉達、謝拉特摩蘭奴

斯洛伐克正選陣容：4-5-1

門將：杜巴夫卡 後衛：比卡歷、薩特卡、史堅尼亞、侯保根 中場：夏拉斯連、古卡、咸錫、夏路馬達、羅拔馬克 前鋒：安德列杜達

【暫時14支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

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