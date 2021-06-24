歐國盃｜德國死裏逃生入16強遇英格蘭　熱血匈牙利離出線只差一球

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-24 05:36

歐洲國家盃F組最後一輪，德國在慕尼黑迎戰匈牙利，匈牙利在11分鐘由施沙拉爾頂入，德國的曉姆斯曾經頭槌中楣，暫時匈牙利領先1：0。雖然德國在67分鐘由夏維斯追平，但匈牙利的安達斯舒哈化1分鐘後即入波再領先。84分鐘，哥斯列卡為德國追平2：2完場，以小組次名晉身16強，將會遇上英格蘭。

匈牙利執政黨今月向國會提交修正案，禁止向未成年人士推廣同性戀內容，引發人權組織反對。慕尼黑市議會向歐洲足協申請，今場比賽時球場亮起彩虹燈光，支持同性戀平權，並反對匈牙利的做法。不過，歐洲足協認為這是政治性示威，拒絕慕尼黑的要求。部分球迷帶同彩虹旗入場，更有人在賽前披彩虹旗衝落球場示威。

+ 4 + 4 + 4

德國右翼衛甘美治在4分鐘找到機會，右路發難，在禁區窄位一射，被古拉施斯撲出。

紐亞今場又戴彩虹隊長臂章。（路透社）

德國後防出現漏洞，匈牙利一對前線拍檔以一個簡單的攻勢入波。在11分鐘，路蘭沙拉爾右路斜傳斬入禁區，施沙拉爾搶在曉姆斯之前，前柱接應一頂入網，匈牙利領先1：0。

【施沙拉爾為匈牙利領先1：0】

+ 6 + 6 + 6

21分鐘，德國角球攻勢，甘美治斬入禁區，曉姆斯力壓韋利柯賓一頂，中楣彈出。同一分鐘內的另一場攻勢，仍在匈牙利禁區內的德國中堅馬菲亞斯真達把握對方解圍失誤，近門一射，被古拉施斯救到。

曉姆斯在「匈牙利三文治」中仍然頂到，可惜中楣。（路透社）

馬菲亞斯真達門前一射被救。（路透社）

在上半場中段，現場滂沱大雨。匈牙利的反擊比德國的圍攻及傳中更有威脅，路蘭沙拉爾兩度起腳，一次被曉姆斯封到，還有次遠射被紐亞接實。

45分鐘，德國的夏維斯在禁區內兩度起腳，第一次起腳被韋利柯賓封到，他之後再射多次，但偏離目標，直出底線。雖然德國上半場的控球達7成，但威脅埋門與匈牙利平分秋色，兩隊都有2次中目標埋門。

在下半場，德國及匈牙利仍然互有攻守，匈牙利在62分鐘差點拉開，他們在禁區左邊外博到罰球，路蘭沙拉爾處理，一腳勁射中近柱柱角彈出。

67分鐘，德國靠死球追平，甘美治處理右路罰球，一腳斬入禁區，匈牙利門將古拉施斯出迎犯錯，完全打空氣，在他身後的曉姆斯頂向龍門口，夏維斯門前輕輕一頂入網，德國追平1：1。

【夏維斯67分鐘頭槌入球，為德國追成1：1】

不過，匈牙利在中圈開波後馬上組織攻勢，一次中路配合就撕破德國防線，施沙拉爾向前挑傳，安達斯舒哈化入楔，衝入禁區。德國3人趕去，但都來遲一步，利萊辛尼追不上舒哈化，曉姆斯的包抄趕不及，紐亞的出迎亦慢一步。舒哈化頭槌一點，為匈牙利在68分鐘頂成2：1。如果匈牙利守得住勝局到完場，他們就可以晉級。

【安達斯舒哈化68分鐘即為匈牙利再領先】

+ 2 + 2 + 2

81分鐘，德國中場卻奧斯也博盡老命，突入禁區，與魯賓高辛斯「撞牆」後，窄位用右腳腳面一射但斜出。德國主帥路維幾乎將兵器庫所有武器扔上場，迪姆華拿、禾蘭及小將穆斯亞拿都被換上陣。如果德國不敵匈牙利，同時另一場法國與葡萄牙踢成2：2，他們將會跌落榜尾。

哥列斯卡在84分鐘一射入網，拯救了德國，亦將匈牙利踢出局。（路透社）

德國狂轟猛炸，到84分鐘奏效，穆斯亞拿左路底線傳中，哥列斯卡二傳，華拿的射門雖然被封到，但再落到哥列斯卡腳下，他一射破網，為德國在苦戰下追成2：2。曾經跌落出局邊緣的德國，最終兩度追和，力挽狂瀾，最後3戰得4分，靠較佳對賽成績力壓同分的葡萄牙，以小組次名晉級，他們在16強要到溫布萊大戰英格蘭。

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歐國盃F組最後積分表。（歐洲足協官網截圖）

匈牙利今場贏波的話就可以晉級，他們亦差點達成，只可惜最終被德國追平，3戰得2分，以包尾出局。

德國教練路維鬆口氣，帶領球隊驚濤駭浪下打入16強。（路透社）

出線與出局一線之差，領先大半場的匈牙利最終和波出局，而德國最後追平，成功晉級。（路透社）

【歐國盃16強席位全部出爐（按圖放大）】

+ 10 + 10 + 10

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格 中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯 前鋒：夏維斯、基拿比、利萊辛尼

匈牙利正選陣容：5-3-2

門將：古拉施斯 後衛：路斯尼高、安達博卡、韋利柯賓、艾迪拿施沙拉爾、阿迪拿費奧拿 中場：基連希士拿、阿當拿基、安達斯舒哈化 前鋒：施沙拉爾、路蘭沙拉爾

【賽前暫時14支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：