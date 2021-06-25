足總董事改選｜伍健康寶駒落選董事　貝鈞奇不點名批評部份參選人

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-25 21:51

香港足球總會今（25日）晚舉行董事會改選，由傑志會長伍健牽頭的5人名單悉數落敗。主席貝鈞奇希望新董事「團結一致」，並不點名批評部份參選人在足總掌權時「沒有太大成就」。

足總董事局今日舉行換屆選舉，由52名出席的有表決權會員，選出9位董事中5個席位，任期至2025年。「與球會有聯繫的董事」結果由晉峰會長黃俊雄（32票）及九龍城區議會前主席王國強之子王紹基（32票）當選，兩人擊敗傑志會長伍健（21票）與天水圍飛馬主席譚秉智（19票）。

至於「與球會無聯繫的董事」方面，前康文署助理署長胡偉民（34票）、港區全國人大代表陳曉峰（32票）及唯一爭取連任的曾王琬琪（30票），就壓過執業律師鄧澍焙（19票）、前足總主席康寶駒（21票）及標準流浪會長莫耀強之子莫文韜（20票）當選；意味由伍健牽頭的5人名單全數落敗。

香港足總董事會改選5名當選人，左起：陳曉峰、胡偉民、曾王琬琪、王紹基、黃俊雄。（袁志浩攝）

貝鈞奇不點名批評參選人

對於有參選人曾表明不滿現屆董事的處事能力，足總主席貝鈞奇稱會認真分析及探討不足。可是他不點名批評部份曾於足總掌權的參選人，指有關人士當年表現「有目共睹」，「2008年有人說足總董事霸着茅坑不拉屎，結果包括周文亮、余錦基等讓位予新人入局。那些認為自己可以發展職業足球、找很多贊助的人，結果沒有什麼成就。」

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他再直斥有關人士令前行政總裁、港隊主教練等人跟足總董事發生矛盾，繼而離任，「第一位CEO上任，董事很快就不滿，換完一位喜歡的人選，又立即鬧翻，大家也看得出問題。」貝鈞奇希望當選者團結一致、全心全意為足總服務，「有意見便集思廣益，推動足運、整理管治架構，希望有一番新氣象。」他又透露，新機構管治總會在月底上任，而新董事局將於下月2日召開首次會議。

貝鈞奇批評有落選者在足總掌權時「沒什麼成就」。（袁志浩攝）

晉峰會長當選：推五人足球職業化

至於當選的晉峰會長黃俊雄，坦言希望做好青訓系統的發展，並將推廣五人足球聯賽職業化，「或考慮辦大灣區交流比賽」。他同時強調，入局後會提高足總透明度；並期望有助他覓地興建球場，「正跟慈善組織及制服團隊商討建立及共用足球場。」

同時出席活動的晉峰總教練何信賢透露，球隊會增添一位西班牙中場戴亞高（譯名），惟未有透露這位新兵的更多資料；他同時稱晉峰羅致了前愉園中堅葉卓文及鄭璟昊。他指陣中大部份球員仍有合約，或會再提拔青年軍上一隊；主帥艾斯達維將於7月下旬返港，球隊有機會提早開操。

晉峰會長黃俊雄是當選人之一。（袁志浩攝）

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