香港足總｜伍健組名單選董事獲5港超會支持　揭委員會流會零討論

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-21 16:54

香港足球總會董事局今周五（25日）舉行換屆選舉，傑志會長伍健牽頭的5人名單將角逐，眾人今（21）日召開記者會交代政綱。 現任足總董事局特別顧問、出任兩個轄下委員會副主席的伍健透露，部份委員會形同虛設，希望為當局帶來改革。

足總董事局今周五換屆，現時9席董事中有5席會改選，新董事（2名與球會有聯繫之董事、3名與球會無聯繫之董事）任期四年。傑志會長伍健早前牽頭名單參戰，他跟天水圍飛馬主席譚秉智將角逐「有聯繫董事」，與晉峰會長黃俊雄及代表九龍城的王紹基爭奪兩席。

而前足總主席康寶駒、執業律師鄧澍焙及標準流浪會長莫耀強的兒子莫文韜，則角逐「無聯繫董事」，與其餘4人競爭3席，包括於兩界別現有董事中，唯一爭取連任的曾王琬琪。上屆以傑志體育會榮譽顧問身份、獲「藍鳥」提名的她，今屆轉戰「無聯繫董事」，改由獲東昇提名、獲公民和議出選。

伍健及其餘4名參選人召開記招，獲飛馬、流浪、理文及南區派代表捧場。（袁志浩攝）

5港超球隊代表撐場 「是時候改變」

名單5名參選人今日於旺角一酒店召開記者會，獲天水圍飛馬會長羅傑承、流浪總監李輝立、冠忠南區主席陳文俊撐場；而另一港超球會理文亦有派代表出席。伍健強調眾人非要「聯群結黨」綁票，而是擁有同一理念，「期望香港足球起飛」。他形容足總必須改革，合情合法合理地做事、董事局亦需尊重制度及集體決定。「過去兩任主席（康寶駒及梁孔德）都求同存異，今日有5間港超球會支持我們，意味是時候改變了。」

伍健指過去兩任足總主席都樂於尋求共識，似乎意有所指。（袁志浩攝）

批足總委員會形同虛設

對於現有足總董事局，伍健指個人認為問題比審計報告出爐前「更嚴峻」。他透露足總董事局豁下雖設有多個委員會、吸納合適人才處理各種事情，但形同虛設，「很多重要議題都沒在小組（委員會）討論，或者只輕微帶過，便到董事局做決定。但董事缺乏專業知識，難分對或錯；這涉及大量公帑的運用，情況令人擔心。」

伍健現時擔任足總財務及策略委員會及技術及競技委員會副主席，他揭發「技委會」今年只兩度開會，「2月初開第一次，討論後決定要更改某些計劃，誰料該計劃在當晚卻『出街』了。到5月25日另一次會議，因一半董事缺席而流會，令財政預算這樣重要的文件也未能討論，不了了之。」

有傳媒問各位董事候選人應如何應對愉園或棄戰港超一事，流浪總監李輝立幫手回應：「當年不夠隊數，便有香港08或香港09出現，全靠Martin（康寶駒）有構想才成功。」（袁志浩攝）

回應舊酒新瓶論 伍健：更有經驗

名單中伍健跟康寶駒亦曾是局內人，前者曾擔任董事多年，後者亦於1999至2007年間出任足總主席。有指兩人再選董事為「舊酒新瓶」，康寶駒回應指當年任內港隊世界排名曾攀升至108位，建立香港08、香港09等青訓球隊，也「打造了基礎」，「當時退出希望交棒，但效果有目共睹。」伍健補充，自己近年花錢「交學費」，汲取建立足球中心及青訓經驗，對比2015年離開足總董事局時，「對足球管理理解更多」。

近日傳出愉園或無法征戰來屆港超，有傳媒問到各位董事參選人如何應對。伍健指這問題的答案不應被視為參選董事的入場券，「大家各有想法，但足總早前開港超會時透露已接受8隊申請，現階段行事只能以此為據。有球隊退出的話，其他球會一定會集思廣益。」他又稱若名單當選，定必跟新行政總裁加強認識。

伍健牽頭參選足總董事名單：

去年審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）

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