歐國盃｜丹麥延續神奇之旅大勝威爾斯闖8強　法甲射手梅開二度

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-27 02:20

歐洲國家盃首場淘汰賽，由威爾斯與丹麥打頭陣，威爾斯開賽初段有不少攻勢，可惜丹麥箭頭多爾貝治梅開二度，加上米希利及巴夫韋迪各建一功，4球擊敗威爾斯，率先躋身8強。

歐國盃16強首戰，威爾斯與丹麥在荷蘭的告魯夫球場爭奪8強席位，加里夫巴利與艾朗藍斯繼續領威爾斯出戰；丹麥由「鐵血隊長」卡積亞領軍，希望為艾歷臣而戰，力爭延續丹麥的「童話之旅」。

兩軍開賽前先禮後兵，威爾斯由隊長加里夫巴利向丹麥獻上一件特別版的球衣，印上艾歷臣的名字基斯甸及10號，加上全隊球員的簽名，以威爾斯文寫上早日康復。

威爾斯隊長加里夫巴利向丹麥獻上特別版球衣，祝艾歷臣早日康復。（Getty Images）

丹麥球迷未開波先興奮：

威爾斯開賽上半段取得不少攻勢，兩翼側擊嘗試攻破丹麥的大門，9分鐘，加里夫巴利右路切入大位，以左腳勁射僅僅斜出；17分鐘，丹尼爾占士左路同樣切入，可惜起腳軟弱無力，被卡斯柏舒米高輕鬆沒收。丹麥及後站穩陣腳，偶爾以角球威脅對手大門，惟未能命中目標。

加里夫巴利早段切入起腳，射門僅僅斜出。（Getty Images）

丹麥攻勢貴精不貴多，右路一次突破，多爾貝治（Kasper Dolberg）接應傳球推入大位，無人看管下右腳起腳，皮球穿過一眾球員直飛遠柱，威爾斯門將丹尼禾特飛到盡亦欲救無從，丹麥首球中目標即建功，27分鐘先開紀錄，座上客之一的丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）同樣十分興奮。

丹麥全場首個中目標埋門即建功，多爾貝治27分鐘先開紀錄。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

丹麥乘勢強攻威爾斯，戰至末段，贊斯拿臣右路傳中，皮球掠過一眾球員，遠柱的巴夫韋迪一控甩腳，身邊的米希利擺順右腳射近柱被丹尼禾特撲出，丹麥領先一球返回更衣室。

威爾斯的干拿羅拔斯上半場勇戰受傷，退下火線。（Getty Images）

丹麥換邊後繼續施壓，巴夫韋迪右路以速度突破落底傳中，為丹麥開紀錄的多爾貝治時來運到，後備入替的尼高威廉斯解圍變助攻，近門抽射再建一功，48分鐘射成2：0。

威爾斯方面不敢怠慢，換入進攻球員哈利威爾遜，希望製造更多機會予基化摩亞，盡早收復失地。不過，丹麥方面的攻勢依然較為到肉，後備登場的馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）左路一記半傳半射，僅僅柱邊斜出。

多爾貝治時來運到，對方解圍變成助攻，近射建功再下一城。（路透社）

威爾斯見換人未有太大起色，主教練羅拔佩治再度「撳掣」，丹尼爾占士及基化摩亞被調離場，由大衛布魯克斯（David Brooks）及泰拿羅拔斯（Tyler Roberts）入替。領先兩球的丹麥特意換入多名守將，希望力保勝局，入球功臣多爾貝治功成身退，而隊長卡積亞戰至抽筋同樣退下火線。

丹麥未有收手，米希利接應馬菲亞斯贊臣傳中，一扣擺脫對手，再勁射近柱建功，巴夫韋迪補時階段錦上添花。威爾斯球員老羞成怒，哈利威爾遜一記粗野從後攔截領紅被逐，最終丹麥4球大破威爾斯，率先躋身8強。

巴夫韋迪補時階段錦上添花，助丹麥4球大勝威爾斯晉級8強。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

威爾斯正選陣容：4-5-1

門將：丹尼禾特 後衛：干拿羅拔斯﹑麥菲咸﹑祖朗頓﹑賓戴維斯 中場：丹尼爾占士﹑祖摩利﹑艾朗藍斯﹑祖阿倫﹑加里夫巴利 前鋒：基化摩亞

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣﹑卡積亞﹑維斯達加特 中場：贊斯拿臣﹑賀積查治﹑湯馬士迪蘭尼﹑米希利 前鋒：丹斯加特﹑多爾貝治﹑巴夫韋迪

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：