歐國盃｜C朗拿度出局！比利時16強一球淘汰葡萄牙　8強硬撼意大利

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-28 05:30

歐洲國家盃16強，葡萄牙大戰比利時。雙方上半場踢得很謹慎，未有放膽對攻，比利時在42分鐘靠杜根夏薩特遠射得手，領先1：0。換邊後，奇雲迪尼布及夏薩特先後傷出，葡萄牙大半場圍攻比利時，全場24次埋門，但最終比利時守得住，維持上半場賽果贏1：0晉級8強。葡萄牙衛冕失敗，36歲C朗拿度16強止步。

首個攻門來自葡萄牙，到6分鐘，連拿度辛捷士在中場接應，背對對手順勢轉身，避開了比利時球員的緊逼，一路引球推進，之後分予左邊的迪亞高祖達入禁區，但他起左腳一射斜出。

10分鐘，夏薩特個人突破，在摩天奴的壓力下推進，傳予禁區邊的盧卡古。盧卡古擔任一個像炮台的角色，他即刻橫傳，予夏薩特右腳射門，但他炒高。

迪亞高祖達射門斜出。（路透社）

兩隊勢均力敵，進攻很謹慎，較少冒險的傳球或突破。25分鐘，葡萄牙在禁區頂偏右獲得罰球機會，C朗射向反人牆走開後的空隙，路線急墮兼球速快，被泰拔高圖爾斯橫身撲出。祖奧包連夏想補中，但未能建功。

C朗主射罰球被撲出。（路透社）

比利時嘗試以遠射威脅葡萄牙的大門。37分鐘，比利時右閘梅尼亞與奇雲迪布「撞牆」，之後推入中路，在禁區頂用右腳腳面拉射，未能中目標。

42分鐘，比利時靠一個遠射開紀錄。當時比利時進攻受阻，葡萄牙未能清脆解圍，梅尼亞在禁區外橫傳予另一邊的翼衛杜根夏薩特。葡萄牙守將魯賓戴亞斯及達洛治站在禁區邊，沒有上前緊逼，而翼鋒貝拿度施華拔足狂奔回來，亦慢了一步。杜根夏薩特面對葡萄牙的防守真空，推順起右腳，直飛入網，魯爾柏迪斯奧伸盡手也救不到。比利時半場領先1：0。

【杜根夏薩特為比利時半場領先1：0】

+ 2 + 2 + 2

比利時中場核心迪布尼完半場前被祖奧包連夏踢傷，雖然他在下半場後繼續踢，但踢多一會兒就捱不住，在48分鐘被梅頓斯入替，退下火線。之後，比賽形成攻防戰，比利時只靠盧卡古獨個兒在前場「搵食」打反擊，至於葡萄牙就圍攻比利時半場，用盡各種方法強攻。

迪布尼在下半場初段被換走，之後比利時就陷於捱打。（路透社）

58分鐘，C朗拉邊，在右路發難，面對比利時的多人包圍，他突圍而出往中路走，再與達洛治「撞牆」，推到禁區頂中路，斜傳入禁區予迪亞高祖達，後者一腳射高。

61分鐘，連拿度辛捷士左邊禁區K角位傳中，後備入替的祖奧菲歷斯在維頓漢及杜根夏薩特之間起跳，頭槌一頂，被高圖爾斯飛身接住。68分鐘，連拿度辛捷士遠射，偏離目標。

下半場中段起，火藥味濃，雙方多次搶鏟凶狠，包括比比被罰黃牌。（路透社）

74分鐘，C朗主射罰球，省中人牆而出。他在5屆歐國盃28次主射罰球，暫時未有入球。包括世界盃，C朗歷來在大賽52次罰球起腳，只入一球。

在最後階段，葡萄牙的進攻都簡單起來，主要是靠高波斬入禁區。80分鐘，後備入替的般奴費南迪斯直接斬入禁區，另一名後備上陣的進攻球員安達施華，力壓艾達韋列特一頂高出。

魯賓戴亞斯頭槌一頂。（路透社）

葡萄牙的進攻愈來愈入肉，看來離入球只差一點。維頓漢、華美倫等面對葡萄牙的高波轟猛十分吃力，爭頂頭槌常常輸蝕。82分鐘，般奴費南迪斯開出角球，斬到龍門口，魯賓戴亞斯一頂，角度太正，被高圖爾斯擋出。1分鐘，拉菲爾古里路在禁區邊第一時間起右腳，中柱彈出。

高圖爾斯今場表現水準，高接低擋，包括奮身抵抗安達施華的埋門。（路透社）

葡萄牙在最後10分鐘將比比推上前場，繼續以高波轟炸，祖奧菲歷斯及般奴費南迪斯在完場前都有起腳機會，但都未能建功。

葡萄牙下半場久攻不下，未能平反敗局；C朗無語問蒼天。（路透社）

葡萄牙在下半場狂攻比利時，製造了15次攻門，全場累計24次射門，但只得5次中目標。相反，比利時全場6次攻門，1次中目標，中目標那次就是杜根夏薩特的入球。最終，衛冕的葡萄牙以0：1落敗出局，比利時打入8強，將會面對意大利。

【C朗賽後扔臂章】

+ 10 + 10 + 10

比利時正選陣容：3-4-3

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：艾達韋列特、華美倫、維頓漢 中場：梅尼亞、泰利文斯、韋素、杜根夏薩特 前鋒：奇雲迪布尼、盧卡古、夏薩特

葡萄牙正選陣容：4-3-3

門將：魯爾柏迪斯奧 後衛：達洛治、比比、魯賓戴亞斯、拉菲爾古里路 中場：摩天奴、祖奧包連夏、連拿度辛捷士 前鋒：貝拿度施華、C朗拿度、迪亞高祖達

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

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