歐國盃球評︱最強葡萄牙16強出局　C朗拿度是時候退出國家隊了？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-28 16:59

上屆歐洲國家盃（歐國盃）冠軍葡萄牙，今屆陣容更見完備，堪稱主將C朗拿度自2004年首次出戰賽事以來，實力最強大一屆。 偏偏葡萄牙16強已被比利時淘汰出局，是C朗5次參賽以來，最早歸家的一次。4仗攻入5球，他在球隊影響力依然強大，卻已成為阻礙國家隊發展的雙面刃。

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毫無疑問，C朗拿度是葡萄牙國家英雄。19歲那年，初出茅廬的C朗，遇上葡萄牙「黃金一代」的黃昏，與雷哥斯達、費高等前輩一起在家鄉出戰2004歐國盃。他表現搶鏡，很快佔據國家隊正選，那屆賽事攻入兩球，包括在4強對荷蘭先開紀錄，助葡萄牙2：1贏波入決賽。可惜他遇上球壇史上其中一個最大的奇蹟，葡萄牙0：1不敵希臘，失落冠軍。賽後C朗十分傷心，哭得淚眼紅紅。

2008歐國盃，23歲的C朗擔起大旗，奈何整體實力所限，葡萄牙8強2：3僅負德國出局。4年後，葡萄牙遇上如日中天的西班牙，27歲的C朗領軍與這支2008歐國盃兼2010世界盃冠軍戰至加時仍踢成0：0，終在互射12碼落敗，西班牙最後亦衛冕成功，實在無話可說。2016歐國盃，C朗已經31歲了，葡萄牙今次總算有抽籤運，16強對克羅地亞，8強對波蘭，4強對威爾斯，順利入到決賽，對手是大熱門法國。

C朗歐國盃連創多項紀錄 長處巔峰豈止戒可樂與狂操體能︱01球評

C朗拿度5戰歐國盃，會不會是最後一次？（Getty Images）

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葡萄牙新黃金一代

滿以為葡萄牙靠C朗獨力支撐，無奈命運弄人，他25分鐘受傷退下火線。他很快收拾心情，在場邊如教練般指導隊友，處於下風的葡萄牙靠艾達在109分鐘入波，加時1：0擊敗法國，贏得國家隊史上首個大賽冠軍。葡萄牙兩大傳奇尤西比奧和費高未能完成的任務，終由C朗做到，賽後他再次哭了，跟2004年那次不同，這次流着的是喜悅的淚。

眾所周知，C朗為維持最佳體能狀態，付出超乎常人的努力。今屆賽事更爆出「大戰可樂」事件，他已經36歲，依然是葡萄牙陣中主力一員。他一出場，已創下紀錄，成為史上首位球員5度出戰歐國盃；他一入球，便獨攬歐國盃決賽周入球王紀錄，分組賽3仗入5球，將紀錄增至14球，連同外圍賽共射進45球，又是另一紀錄。

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由他領軍，配合前線有活力十足的利物浦前鋒迪奧高祖達、馬體會天才新星祖奧菲歷斯，中場有曼聯的般奴費南迪斯、曼城的貝拿度施華，後防有曼城中堅魯戴亞斯，就算藍月亮另一守將簡斯路決賽周前患上新冠肺炎被棄用，葡萄牙這批新黃金一代仍予人無限憧憬，以為C朗終可等到期待已久的神隊友了。

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C朗終於等到葡萄牙新黃金一代，一切卻不似預期。（Getty Images）

葡萄牙分組賽落入跟法國、德國一起的「死亡F組」，衛冕之旅落筆打三更。首戰面對有主場之利的匈牙利，戰至末段靠守將拉菲爾古里路的入球和C朗梅開二度贏3：0。第二仗被德國狂攻之下四度失守輸2：4，最後一仗對法國，陷入出局邊緣之際，C朗十二碼梅開二度，再次拯救葡萄牙出火海。

千辛萬苦以分組賽其中一隊最佳第三名出線，代價是面對另一支奪標熱門比利時。論人腳，葡萄牙絕不比對方差，而且戰至48分鐘，比利時還有大將奇雲迪布尼傷出。葡萄牙瘋狂進攻，24次射門只有5次中框，最致命是顆粒無收，終以一球敗陣。C朗今屆賽事無入波，葡萄牙便輸波，當中反映什麼？

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第五度代表葡萄牙參加歐洲國家盃的C朗拿度，屢創新紀錄，前無古人。（Getty Images）

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C朗依賴症

4場比賽，肩負萬眾期望的新黃金一代近乎無影。般奴費南迪斯不止0入球0助攻，傳球準繩度只有75％，在一眾葡萄牙中場球員中最差；貝拿度施華同樣入球、助攻掛零，83％傳球成功率也是水準以下，總算有9次成功攔截和15次搶回控球；前鋒祖達入球、助攻各一，整體而言中規中矩，對比利時一戰連番失機，卻教人大失所望；被視為「新C朗」的21歲新星菲歷斯，連出場機會也欠奉，分組賽沒有上陣，對比利時一戰後備上陣35分鐘，3次射門1次中框，未能取得入球。

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葡萄牙空有如此豪華陣容，卻踢不出應有水準，情況有點像近年的阿根廷國家隊。球王美斯在陣，隊友哪怕本身在豪門球會已是巨星級球員，落到球場一切還是交由美斯發辦，形成一股「美斯依賴症」，踢不出本身應有水平，葡萄牙今屆的情況也是一樣。國家隊教練對此亦難以取捨，C朗拿度場場有波入，無論表現到投入程度均冠絕全隊，棄用他談何容易？

問題是，隊中一旦有美斯、C朗級數的巨星在陣，隊友很易形成依賴心態。其實不用看數據已可知般奴費南迪斯沒有盡力，曼聯中場由他說了算，連普巴也是輔助角色，回到葡萄牙國家隊，他由「大阿哥」變回小弟，表現立即大為走樣。一方面是人類自然惰性使然，另外也不排除漫長球季的疲勞積累下來的惡果。貝拿度施華和祖達也是如此，菲歷斯持續受傷患困擾，又是另一回事。

C朗拿度對葡萄牙貢獻良多，地位無可取替，惟他跟任何一位偉大球員一樣，年紀大便要退下來。葡萄牙必須要經歷一段失去C朗的過渡期，讓新一代球員有空間成長和證明自己，至於他們真的是「新黃金一代」還是水貨，便要靠自己一手一腳打天下。

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