歐國盃｜麥巴比射失第5輪12碼　法國爆冷遭瑞士踢出局

撰文： 趙子晉 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-29 05:57

歐洲國家盃16強，大熱門法國面對瑞士先失球，在15分鐘被施費洛域頭槌破門，半場落後0：1。換邊後，法國由55分鐘起，在5分鐘內扭轉局勢反彈，洛里斯先撲出12碼，之後賓施馬連入兩球，幫球隊領先2：1。 雖然保羅普巴在75分鐘射入世界波遠射，幫法國拉開到3：1，但瑞士將士用命，末段連入兩球，法定時間追成3：3完場，兩隊在加時互無紀錄，要以互射12碼分勝負。麥巴比在第5輪射失成為罪人，瑞士互射12碼以5：4淘汰法國入8強。

受傷兵問題困擾，法國教練迪甘斯今仗變陣，以3-4-1-2陣式鬥瑞士。由於盧卡斯靴南迪斯及迪治尼兩位正宗左閘都受傷，所以法國不得不轉踢3中堅，基文迪朗格勒獲委以重任踢正選，拍住派斯奴甘佩比及華拉尼；至於左翼衛的位置就由中場拉比奧特串演。前場則沒有變動，基沙文支援賓施馬及基利安麥巴比攻堅。

麥巴比初段多次在邊路發難，令到瑞士防線很狼狽。（路透社）

法國甫開波就圍住瑞士半場進攻，基利安麥巴比最有威脅，他很多時間在邊路活動。他有速度又有技術，瑞士防線也不敢大意，經常安排兩三個球員包抄麥巴比，但有時麥巴比都能夠突圍而出，向禁區中路送出傳中，但法國未能製造到中目標的埋門。

瑞士翼鋒史堤芬蘇巴（左）在左路幾活躍。（路透社）

相反，瑞士間中的攻勢更有效率。在15分鐘，瑞士前場陣地戰進攻，從中路轉到左邊的史堤芬蘇巴。蘇巴傳中，施費洛域力壓今場打正選的基文迪朗格勒起跳，一頂入網，領先法國1：0。值得一提的是，這是蘇巴在今屆賽事的第4次助攻，居助攻榜首。

【施費洛域頭槌頂入為瑞士領先】

+ 6 + 6 + 6

失球之後，未見法國特別心急，繼續維持初段的節奏，就算送到傳球入瑞士禁區內，都製造不到具威脅的攻門。最接近的一次是29分鐘，基沙文在禁區外勁射，僅柱邊出界。踢了半小時後，法國還沒有中目標的埋門。

法國上半場的攻勢不太入肉，組織不到一次中目標攻門。（路透社）

42分鐘，瑞士角球攻勢，列卡度洛迪古斯斬入禁區，上來助攻的中堅文路爾艾簡治力壓法國守將一頂高出。艾簡治這個接應死球的頭槌，比起法國上半場不痛不癢的7次攻門更有威脅。法國進攻核心基沙文上半場在對方禁區內連一次觸球機會也沒有。瑞士憑住兩隊半場合共唯一一次中目標埋門，暫時領先1：0。

法國在下半場馬上變陣，由翼鋒京士利高文入替中堅基文迪朗格勒，變回4後衛，拉比奧特踢左閘，高文踢左翼，麥巴比就更多入到中路。不過，法國的變陣未曾收效，就差點再輸多一球。

【蘇巴博到12碼，但列卡度洛迪古斯射失】

+ 6 + 6 + 6

52分鐘，蘇巴在左路發難，以速度爆贏班捷文柏華特。柏華特鏟跌蘇巴，最初球證沒有吹罰，但視像助理裁判提醒下，球證去翻看VAR片段，發現柏華特確有犯規，判瑞士獲得12碼。55分鐘，死球專家列卡度洛迪古斯處理，12碼遭洛里斯撲出。

大難不死必有後福，法國連番進襲。56分鐘，保羅普巴在禁區頂看得通透，斜傳予左路的麥巴比，後者在無人看管下一射斜出。1分鐘後，瑞士的解圍過不到半場，法國馬上在前場組織，麥巴比在禁區頂鋪橋搭路，放直線入禁區，賓施馬入楔，精彩一控，再為法國射成1：1。

【賓施馬一控一射盡顯級數為法國追平】

法國得勢不饒人，洛里斯撲出12碼彷彿喚醒全隊，他們繼續施加壓力。59分鐘，法國細膩組織，基沙文與麥巴比打「撞牆」，入到禁區左路腹地，雖然其射門被恩尼森馬撲出，但賓施馬門前加多一頭，攻入今場個人第2球，幫法國短時間在反先2：1。賓施馬今屆已經累積4個入球。

賓施馬門前加多頭一頂，為法國領先2：1。（路透社）

法國的表現回復正常，水銀瀉地般進攻。75分鐘，賓施馬禁區外遠射被格列沙加擋出，保羅普巴截到，右腳射出一記世界波，直飛死角入網，恩尼森馬飛盡都救不到，法國拉開到3：1。

【普巴射入世界波，死角入網】

在最後10分鐘，瑞士以高空攻勢反攻，為比賽尾段掀起高潮。81分鐘，奇雲麥巴右路底線傳中，施費洛域快華拉尼一步搶點一頂，梅開二度，為球隊追近至2：3。

【施費洛域頭槌追近至2：3】

85分鐘，列卡度洛迪古斯在左路半傳半射送波入禁區，加雲洛域門前截到一射入網，但旁證指他越位在先，入球無效。

加雲洛域在85分鐘「食詐糊」。（路透社）

瑞士末段氣勢如虹，反壓法國。90分鐘，瑞士反搶成功，格列沙加在中場搶走普巴的腳下球，之後沙加傳予加雲洛域。加雲洛域在禁區頂避過派斯奴甘佩比後起腳射入，為瑞士在絕境下追成3：3平手。

【加雲洛域為瑞士追平3：3】

法國在補時還有機會絕殺，到94分鐘，京士利高文接應傳中，起腳「窩利」勁射，中楣彈出。瑞士在9分鐘內攻入兩球，法定時間完結，兩隊踢成3：3。

賓施馬在加時上半場受傷退下火線，由基奧特入替。（路透社）

在加時的95分鐘，高文左路高速壓落底線傳中，柏華特接應，左腳一控，右腳挑射，但被恩尼森馬單手撲出。雙方在加時上半場都踢得很開放，很輕鬆就打到入對方禁區，但兩隊都未能入球，維持3：3的紀錄。

恩尼森馬托出柏華特的攻門。（路透社）

在加時下半場，法國仍不斷進攻。109分鐘，高文右路發難，回傳中路禁區頂，麥巴比一射斜出。1分鐘後，普巴送出致命直線，麥巴比突破越位接應，窄位一射中網側。

114分鐘，普巴以精準的長傳策動反擊，讓後備入替的馬古斯杜林在右路快放入禁區，他傳中予基奧特一射，但省中麥巴比而出。不過，瑞士的心態截然不同，當他們控球時，會將節奏放到很慢，盡量在中後場橫傳，似乎想守到完加時射12碼。

麥巴比接應普巴妙傳，窄位一射中網側。（路透社）

119分鐘，派斯奴甘佩比放長傳入禁區，基奧特頭槌一頂，但欠角度，恩尼森馬飛身接實，瑞士在加時守得住，120分鐘後兩隊仍踢成3：3，要以互射12碼分勝負。這是今屆首場要踢到入互射12碼階段的淘汰賽。

在互射12碼第5輪，麥巴比的射門被恩尼森馬撲出，瑞士淘汰法國入8強。（路透社）

恩尼森馬撲出麥巴比的12碼，領瑞士晉級。（路透社）

兩隊頭4輪12碼全部命中，到關鍵的第5輪，瑞士的美密迪射入，而法國的麥巴比就被恩尼森馬撲出。瑞士在互射12碼5：4淘汰法國入8強，將會面對西班牙。

恩尼森馬撲出12碼後，瑞士職球員馬上慶祝。（路透社）

法國正選陣容：3-4-1-2

門將：洛里斯 後衛：華拉尼、基文迪朗格勒、派斯奴甘佩比 防中：班捷文柏華特、保羅普巴、尼高路簡迪、拉比奧特 攻中：基沙文 前鋒：賓施馬、基利安麥巴比

瑞士正選陣容：3-4-1-2

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪、文路爾艾簡治、列卡度洛迪古斯 防中：施雲韋迪馬、費奧拿、格列沙加、史堤芬蘇巴 攻中：梳頓沙基利 前鋒：比列安保路、施費洛域

即使法國是今屆大熱門，迪甘斯直言球隊不能輕敵。（Getty Images）

賽前消息：

葡萄牙衛冕失敗，不敵比利時出局，另一熱門法國將在16強與瑞士爭奪出線席位。有荷蘭的前車可鑑，法國主教練迪甘斯當然不敢輕敵，警告麾下要全力爭勝，「這是淘汰賽，一切也有可能發生，不能輕視任何對手，所以必須用盡全力擊敗對手，確保笑到最後，躋身下一圈。」

法國中場拉比奧特有傷在身，未必今仗能否如常披甲，奧士文尼迪比利﹑馬古斯杜林及湯馬士林馬亦是法國的「十字兵」之一。

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

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