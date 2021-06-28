歐國盃｜C朗輸波後一日撰文感謝球迷　賽後踢走隊長臂章引熱議

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-28 23:40

經過一晚的沉澱，葡萄牙球星C朗拿度今日更新Instagram，分享歐洲國家盃16強出局的感受。36歲的C朗坦言成績比預計差，但他答謝葡萄牙球迷由始至終的支持，他表示葡萄牙未來會強勢回歸。 另外，C朗在昨晚比賽完結後，返回更衣室途中，不但將隊長臂章扔到地上，更加生氣地一腳踢走。C朗踢臂章的片段在網上廣傳，引起熱議。

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葡萄牙在當地時間昨晚（27日）在歐國盃16強以0：1不敵比利時出局，衛冕失敗。C朗5次參加歐國盃，今次最早回家，他賽後十分失望，心情很差。現場攝影師影到，他在場上已經扔過一次隊長臂章，之後蹲坐在草地上，撿回臂章。

【C朗賽後在場上扔臂章】

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C朗之後行回更衣室，右手拿住隊長臂章，途中突然將臂章扔在地上，再順勢用右腳踢走。旁邊有工作人員為C朗拾起臂章，與他並肩走進球員通道。這段C朗扔完隊長臂章後再加腳踢的片段在網上廣傳，引起網民熱議。

【步回更衣室時，C朗扔完臂章再踢走】

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【C朗賽後踢走隊長臂章片段】

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1 — MC (@CrewsMat19) June 27, 2021

C朗昨晚輸波後未有接受訪問，經過一晚的沉澱，他今日在Instagram上撰文，分享16強止步的感受。他寫：「我們得不到想要的結果，比預料中早了回家，但我們仍為今屆歐國盃之旅感到光榮。我們為了衛冕歐國盃全力以赴，這支球隊證明到，仍有能力為葡萄牙人帶來歡樂。」

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C朗（右）第5次參加歐國盃，最終今屆16強止步。（Getty Images）

這名36歲葡萄牙隊長多謝球迷的支持，他寫：「我們的球迷由始至終不知疲倦地為球隊打氣。我們為他們奔跑及戰鬥，以報答他們對我們的信任。雖然我們無法達到大家預期的目標，但我們還要向球迷送上真誠的感謝。」C朗在今屆4場比賽攻入5球，交出1次助攻，仍排射手榜首。

【C朗賽後祝福比利時門將高圖爾斯】

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

他續寫：「恭喜比利時，祝福仍未出局的球隊。至於我們，未來將會強勢回歸。葡萄牙加油！」

C朗賽後與盧卡古惺惺相惜。（Getty Images）

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至於在今屆賽事表現令人失望的葡萄牙中場般奴費南迪斯亦有在Instagram上分享感受，他寫：「無論勝或負，我們都一起面對。雖然有失望及傷感，但感激球迷源源不絕的支持。我們贏不到渴望的結果，但能夠代表葡萄牙出戰，仍感到光榮。我們將會強勢歸來！」他在今屆4場比賽上陣206分鐘，沒有入球或助攻。

般尼費南迪斯（右）今屆沒有入球及助攻，近兩場還失去正選。（Getty Images）

對於昨晚的賽果，葡萄牙將帥普遍認為欠運，中堅魯賓戴亞斯賽後說：「就算是上半場，我們都很接近入球，這是一場五五波。最後，對方有點運氣，因為皮球直飛向奇怪的方向入網。我們用盡不同方法進攻，很接近入球，但每次都未能入網。」至於教練費蘭度山度士就放眼明年的世界盃，他說：「我們非常失望，與2016年一樣，我們深信自己可以贏到冠軍。在2018年，我們在世界盃16強出局，之後一年就贏得歐洲國家聯賽。我們現時放眼明年，希望盡力贏得世界盃。」

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