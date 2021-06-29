歐國盃｜今屆烏龍球大爆發追平歷屆總數　大家覺得邊個最肉酸？　

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-29 02:00

今屆歐國盃一大特色，烏龍球遍地開花。在西班牙對克羅地亞的16強，門將烏尼西蒙犯大錯，控不到隊友柏迪的回傳，讓皮球滾進網窩，令今屆的烏龍球累積到第9球，一屆的烏龍球已經追平歷屆數量。 這個入球最後算為柏迪的烏龍球，不禁令人想起2006年的歐國盃外圍賽，得益球隊也是克羅地亞；當年他們面對英格蘭，英軍門將羅賓遜漏踢，令到加利尼維利的回傳入網。 有的烏龍球是無奈，有的則是彌天大錯，在今屆暫時9個烏龍球中，大家覺得哪一個最肉酸？

第1球：土耳其中堅美列迪美羅（vs意大利）

面對意大利翼鋒杜文尼高貝拉迪急勁的右路傳中，美列迪美羅回防至門前，就像中彈一樣將皮球撞進自己網窩，令土耳其首先落後。這是歐國盃歷來首次由烏龍球成為賽事的第一個入球，亦似乎預告了今屆烏龍球接踵而來的盛況。

【美列迪美羅誤將傳中撞入自己龍門】

第2球：波蘭門將施捷斯尼（vs斯洛伐克）

施捷斯尼成為歐國盃史上首位擺烏龍的門將，其實他都很無辜。當時斯洛伐克羅拔馬克從左路斜走入禁區起腳，雖然射中柱，但即反彈中施捷斯尼入網，令到波蘭先落後0：1。

【羅拔馬克射中柱，施捷斯尼擺烏龍】

+ 2 + 2 + 2

第3球：德國中堅曉姆斯（vs法國）

法國左閘盧卡斯靴南迪斯左路傳中，門前的德國中堅曉姆斯雖然佔了先機，搶在基利安麥巴比身前，但他情急之下，一腳將皮球踢入自己網窩，最後德國因此以0：1落敗。這是德國在歐國盃史上首個烏龍球。

【德國中堅曉姆斯20分鐘擺烏龍的一刻】

+ 3 + 3 + 3

第4球：葡萄牙中堅魯賓戴亞斯（vs德國）

德國的甘美治右路傳中，今仗十分活躍的左翼衛高辛斯第一時間窩利抽中，夏維斯搶點撞射省中葡萄牙的魯賓戴亞斯，變成烏龍球入網。這個烏龍球幫德國追成1：1。

魯賓戴亞斯擺烏龍，令德國追平1：1。（Getty Images）

第5球：葡萄牙左閘拉菲爾古里路（vs德國）

一不離二，在葡萄牙對德國的大戰中，35分鐘先有魯賓戴亞斯擺烏龍，4分鐘後輪到拉菲爾古里路。德國的湯馬士梅拿左路傳中，入楔的夏維斯門前踢橫，甘美治底線前傳中，情急解圍的拉菲爾古里路擺烏龍，德國隊4分鐘內連下兩城反超前2：1。

【拉菲爾古里路擺烏龍，令葡萄牙落後】

第6球：芬蘭門將哈迪基（vs比利時）

芬蘭對比利時守足不半場，被門將哈迪基在74分鐘的烏龍球破功。當時比利時角球攻勢，華美倫接應傳中一頂，皮球彈地後雖然中柱角彈出，但之後撞中哈迪基的手部入網。今場表現出色的哈迪基不幸擺烏球，比利時終於領先1：0。

【哈迪基末段擺烏龍】

第7球：斯洛伐克門將杜巴夫卡（vs西班牙）

杜巴夫卡這個烏龍球是今屆其中一個最肉酸的失誤。他初段表現非常好，撲出了艾華路莫拉達的12碼，但在30分鐘，西班牙的沙拉比亞遠射中楣彈高，杜巴夫卡本應可以接實皮球或者單槌打走，但他判斷皮球落點有錯，就像打排球扣殺般一手將皮球撲進自己網窩，令球隊先落後。

杜巴夫卡成為世界盃及歐國盃史上唯一名在一場比賽內撲出12碼及擺烏龍的門將。在今屆之前，從未試過有門將在歐國盃擺烏龍，但今屆分組賽未完，已經有3名門將不幸擺烏龍。

【多角度看杜巴夫卡失誤擺烏龍】

+ 15 + 15 + 15

第8球：斯洛伐克中場古卡（vs西班牙）

烏龍之勢尚未完結，同樣是西班牙芍斯洛伐克，踢到71分鐘，西班牙的罰球攻勢引起禁區內的混戰，拿樸迪頂高，剛入替的柏奧托利斯再加一頭，頂向龍門口。斯洛伐克中場古卡打算門前解圍，但誤將皮球撞入網窩，西班牙贏到5：0完場。

斯洛伐克的古卡門前擺烏龍，西班牙贏5：0。（路透社）

第9球：西班牙中場柏迪（vs克羅地亞）

柏迪在接近中圈位置，離己方龍門約45碼地波回傳，西班牙門將烏尼西蒙犯下彌天大錯，判斷出錯，控不到回傳，讓皮球滾進龍門去，導致球隊先落後0：1。最初這球算為西蒙的烏龍，但之後改為柏迪所入。今屆賽事的烏龍球數目累積到9球，以一屆之力追平歷屆之數；由1960年起至2016年，之前所有歐國盃比賽合共也是只有9個烏龍球。

【烏尼西蒙犯錯導致柏迪擺烏龍】

烏尼西蒙的失誤，有沒有令大家想起英格蘭的羅賓遜（圖）？（Getty Images）

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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