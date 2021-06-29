歐國盃｜烏尼西蒙經歷天堂與地獄　離奇失誤後即時反彈

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-29 04:46

西班牙與克羅地亞合演入球騷，「狂軍兵團」戰至加時連入兩球，最終以5：3驚險淘汰克羅地亞。 為西班牙把守最後一關的烏尼西蒙，因為一次尷尬失誤引致球隊先失守，這名畢爾包門將未有因此失去信心，及後表現依然穩健，並交出關鍵撲救。

歐洲國家盃16強，西班牙與克羅地亞在丹麥哥本哈根爭奪8強席位，今仗入球停不了，「狂牛兵團」一度領先3：1，克羅地亞7分鐘連追兩球扳和，需要進入加時分勝負，西班牙由莫拉達及奧耶沙巴爾各建一功，最終在驚濤駭浪下以5：3擊敗「格仔軍團」躋身8強。

西班牙加時險挫克羅地亞晉級 莫拉達窩利建功做英雄

西班牙驚險晉身8強，主教練安歷基當然興奮。（Getty Images）

上半場中段，西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon）接應柏迪接近中場的回傳，豈料回傳變助攻，這名畢爾包控球時稍一不慎「漏油」，皮球直接溜入空門，西班牙因一個離奇烏龍球先失守。

【烏尼西蒙犯錯導致柏迪擺烏龍】

門將犯下這種錯誤，相信必然打擊自信心，隨時影響往後的發揮。過去的就讓它過去，烏尼西蒙繼續專注作賽，即使再度接應隊友回傳，他同樣充滿信心處理。烏尼西蒙及後更有關鍵撲救，先撲出加華度爾的近射，加上加時上半場救出卡拉馬歷的撞射，助西班牙力保不失。

烏尼西蒙加時上半場撲出卡拉馬歷的近射，是今仗的關鍵撲救。（Getty Images）

犯錯又如何，烏尼西蒙今仗完美示範面對失誤如何自處。西班牙主教練安歷基賽後盛讚西蒙是小朋友的榜樣，「在足球賽事中，犯錯在所難免，即使烏尼西蒙失誤，他及後時間未有受影響，交出精彩撲救，證明了我們揀選他的原因，他亦給小朋友上了一課，如何在短時間內面對失敗。」

主帥力撐，隊友都支持，兩名入球功臣齊聲撐烏尼西蒙，奧耶沙巴爾直言全隊上下對西蒙的信心不變；費倫托利斯則力讚隊友：「西蒙是個出色的門將，他做出了幾次重要的撲救。」

即使烏尼西蒙有犯錯，隊友依然對他信心十足。（Getty Images）

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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