歐國盃瘋狂一夜｜兩場16強來回地獄又折返人間　如此足球怎能不愛

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-29 07:20

昨晚，你有沒有看歐國盃？這晚可能是今屆最扣人心弦的一夜。 兩場法定時間踢成3：3，既有強隊加時制勝，亦有弱隊12碼爆冷贏出。既有匪夷所思的烏龍球，也有死角入網的世界波。兩場都有強隊先失利後強勢反撲的情節，更有弱旅末段熱血追平的劇本，令球迷彷彿經歷了兩次過山車的旅程。 兩場16強淘汰賽，齊集各種元素，如果你有享受過這晚的比賽，就會明白到足球的魅力。

瑞士淘汰法國詳盡戰情：麥巴比射失第5輪12碼 法國爆冷遭瑞士踢出局

西班牙淘汰克羅地亞詳盡戰情：西班牙加時險挫克羅地亞晉級 莫拉達窩利建功做英雄

事有湊巧，香港時間昨晚深夜西班牙對克羅地亞以及法國對瑞士的兩場16強淘汰賽，在法定時間的劇本如同複製。賽前被看低一線的球隊先開紀錄，克羅地亞初段捱打零攻勢，但因為西班牙門將烏尼西蒙犯規，控不到柏迪的回傳，令到柏迪無辜擺烏龍；至於瑞士就靠簡單的高波傳中，由施費洛域頂入。弱隊先開紀錄，靜候強隊反撲。

比起法國，西班牙較快覺醒，沙拉比亞在完半場前追平，之後艾斯派古達及費托利斯建功，在76分鐘拋離到3：1。看來，比賽已經被放入「雪櫃」，西班牙晉級在望。

另一場，法國踢到下半場初段仍渾渾噩噩，幸好洛里斯在55分鐘撲出12碼，令全隊醒過來，賓施馬在3分鐘內連入兩球，加上保羅普巴在75分鐘射入世界波，法國領先到3：1。已經醒過來的法國，手握兩球優勢，尚餘15分鐘，恐怕出線都十拿九穩了吧！

然而，強隊反撲的劇本完結，去到尾段，輪到弱隊絕地求生了！先講克羅地亞，後備的米斯拿夫柯錫先在85分鐘的混戰建功，到92分鐘助攻柏沙歷絕平西班牙3：3。至於瑞士也是一模一樣，施費洛域在81分鐘接應傳中頭槌頂入，到90分鐘輪到加雲洛域在禁區頂一射破網，為球隊在絕境下追和3：3。

去到加時，兩場劇本出現變化，一場是強隊笑到最後，另一場就由弱隊製造驚喜。在加時，西班牙那仗變成艾華路莫拉達吐烏氣的個人騷，他在100分鐘接應傳中，精彩地一控一射，攻入4：3的入球，加上奧耶沙巴爾錦上添花，西班牙最終贏到5：3完場，成為歐國盃史上唯一一支連續兩場入5球的球隊。

至於法國對瑞士，上天就眷顧弱隊。瑞士在加時頂住法國的猛攻，基利安麥巴比屢次失機，兩隊踢完120分鐘仍然是3：3。麥巴比被視為C朗拿度及美斯之後的新一代球王大熱，但他今場就經歷了一次打擊。瑞士及法國頭4輪12碼全部命中，去到第5輪，瑞士的美密迪射入，而法國的麥巴比就被恩尼森馬撲出。麥巴比成為法國出局的罪人。

由午夜12時到清晨5時，球迷整晚「過足癮」！兩場之間剛好只有約半小時的休息，可以讓球迷吃點東西，整理一下西班牙晉級、克羅地亞力戰後遺憾出局的心情，再去觀賞法國對瑞士。

除了如過山車般的劇本外，這兩場16強淘汰賽還有大量精彩的元素。烏尼西蒙的犯錯，真的匪夷所思；莫拉達不斷失機後，在加時竟然把握到一次高難度射門入波，證明自己，一吐烏氣，真的令人拍案叫絕。

要看細膩組織，看看西班牙法定時間的入球，或者賓施馬的梅開二度。要看簡單直接的狂轟猛炸，有瑞士及克羅地亞給你看。想看世界波，普巴送你一球直飛死角的遠射。想看烏龍球，柏迪無辜地入了一球45碼烏龍。想看12碼，瑞士的列卡度洛迪古斯在法定時間先射一球，由洛里斯撲出；未夠？直情進入互射12碼。

這5個小時，經歷了足球給我的緊張及刺激，現在回想起那些扣人心弦的時刻，仍不禁喘一口氣。

這就是足球的魅力，這就是球迷愛上足球的原因。

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