歐國盃｜麥巴比整屆賽事零入球射失關鍵12碼　球王比利也出言安慰

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-29 07:31

22歲的基利安麥巴比被視為下任球王的候選人，但在今屆歐國盃，他的表現就較失色，4場零入球，到面對瑞士的16強，連番浪費良機，6次埋門全數不中目標。到最後互射12碼，他還「宴客」導致法國出局，成為罪人。巴西球王比利賽後都透過Twitter安慰麥巴比，叫他抬頭面對，放眼明天。

比賽完結兩個多小時後，麥巴比賽後在社交網站分享射失12碼導致球隊出局的心聲，他寫：「這次出局的傷心是十分難受的，我們無法達成目標。我為這個12碼抱歉，我很想幫助球隊，但失敗了。今晚一定很難入睡，但不幸地，我心愛的這項運動總存在高低起跌。我知道球迷會很失望，但我想多謝你們的支持，你們一直相信我們。最緊要的是，我們會以更強姿態面對下次的挑戰。恭喜瑞士，祝他們好運。」

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法國教練迪甘斯賽後說：「麥巴比真的非常傷心，其他球員也一樣，但他的傷心沒有其他人可比，因為他承擔起主射第5輪12碼的責任。」巴西球王比利亦透過社交網站叫麥巴比振作，叫他抬起頭面對，明日又會是新旅程的開始。

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021

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