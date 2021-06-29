東京奧運．高爾夫球｜陳芷澄落實資格　香港首位職業女將再戰奧運

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-29 21:10

東京奧運女子高爾夫球資格的積分排名周一（28日）截數，國際高爾夫球聯會公布最終排名，香港女將陳芷澄（Tiffany）以世界排名48，獲得東京奧運入場券，繼2016年里約熱內盧後再戰奧運。

今年7月23日揭幕的東京奧運，是史上第三屆設有女子高爾夫球項目的奧運會，今屆賽事中，在「截數日」打入奧運積分排名前60位，即可取得奧運資格。

陳芷澄順利奪得奧運資格。（資料圖片）

作為香港首位出戰LPGA美國職業女子高爾夫球巡迴賽的球手陳芷澄，排名長時間位於前60名，落實奧運資格一直只是時間問題，今日終獲官方確認出戰東京奧運，是她生涯第二度參加奧運會。兩大勁旅韓國及美國，由於各有至少3名球手打入前15名，各有「滿額」的4名球手參賽，其中獎牌熱門、韓國球手高真榮及朴仁妃，分列積分榜的首兩名，2020年世錦賽冠軍兼LPGA年度最佳球員金世煐，則以第4名獲得資格。

韓國女將金世煐（左）及朴仁妃（右）均是奧運獎牌熱門。（Getty Images）

現年27歲的Tiffany，18歲已赴美國升學，2014年奪得世界大學生錦標賽冠軍，2016年首戰奧運，以總排名第37位完賽，2017年更正式成為職業高爾夫球手，出戰美國女子職業高爾夫球巡迴賽資格賽，順利取得翌年的參賽「全卡」。

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長年在美國參賽及訓練的陳芷澄，去年在疫情期間一度返港，同年7月返美參加LPGA賽事，今年4月更在洛杉磯公開賽創出個人在LPGA巡迴賽的最佳排名，她以總成績低標準杆10杆，排名第8，也是她個人首度在LPGA賽事打入前10名。

東京奧運女子高爾夫球賽，將於8月4至7月於日本川越市的霞關鄉村俱樂部舉行。

陳芷澄早前在美國喬治亞洲出戰LPGA錦標賽。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）