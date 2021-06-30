【溫網】費達拿首戰飽吃驚風散晉級　莎蓮娜因傷退賽淚灑球場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-30 04:23

「瑞士天王」費達拿在溫布頓登場，首圈面對法國的曼拿連奴吃下不少苦頭，一度落後盤數1：2，幸好對手勇戰受傷無奈退賽，費達拿驚險晉級次圈。

溫布頓猶如費達拿（Roger Federer）的主場，曾經8度封王，是溫網史上最成功的球手。「費天王」第22次亮相這項歷史悠久的大滿貫，經歷去年兩次的膝部手術後，費達拿戰力大不如前，早前出戰哈雷公開賽爆冷次圈出局，他直言克服身體的狀況也十分花氣力，當年在草地場無敵手的費達拿，似乎不再牢不可破。

費達拿回歸草地賽場 心態影響表現遭逆轉爆冷出局

費達拿黯然出局，賽後直言最失望是自己今仗的心態。（Getty Images）

費達拿首圈與法國的曼拿連奴（Adrian Mannarino）爭晉級，費天王在首盤末段把握機會破發，以局數6：4先拔頭籌。二人在次盤鬥得難分難解，33歲的曼拿連奴在「Tie Break」以細分7：3扳回一城。

費天王第三盤開段未站穩陣腳，被兩度打破發球局，曼拿連奴以局數6：3反超前。陷入出局邊緣的費達拿及時回勇，第四盤以局數6：2扳平，可惜曼拿連奴勇戰受傷，最終無奈退賽，費達拿驚險躋身次圈，將與另一名法國球手加斯基特爭奪晉級席位。

曼拿連奴勇戰受傷，最終未能完成賽事，讓費達拿晉身次圈。（Getty Images）

費達拿得利晉級，即將40歲的費天王坦言晉級全靠夠運，「曼拿連奴今場表現比我好，倘若沒有受傷的話，他可以笑到最後，我出線的確夠運。不過，我慶幸可以有機會繼續作賽。」

費達拿因對手傷出晉級，這名39歲的老將笑言執返身彩。（Getty Images）

👇費達拿將近40，場上依然瀟灑👇

另外，女單名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）首圈面對白羅斯球手，賽事進行半個小時後，「細威」因為左腳受傷，最終決定退賽，並淚灑球場。

▼ ▼ ▼年近40，紅土場的費達拿依然瀟灑 ▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼費達拿生涯輝煌紀錄 ▼ ▼ ▼