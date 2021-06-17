【網球】費達拿回歸草地賽場　心態影響表現遭逆轉爆冷出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-17 10:02

「瑞士天王」費達拿早前特意退出法國網球公開賽，專心備戰擅長的草地賽季。他以衛冕身份出戰哈雷公開賽，次圈迎戰加拿大小將奧積艾利亞森（Felix Auger-Aliassime），領先一盤下遭逆轉爆冷出局。

瑞士名將費達拿（Roger Federer）早前殺入法網16強後，毅然退賽，留力本月底的溫布頓網球賽，力爭在擅長的草地賽場再創佳績。

兩大名將暫別紅土場 費達拿退賽 莎蓮娜不敵後浪出局

費達拿辛苦過關後投震撼彈 贏波創紀錄反陷進退兩難

哈雷公開賽（Halle Open）相隔一年復辦，費達拿以衛冕身份參賽，為溫網作好準備。5號種子的費達拿，次圈面對20歲加拿大小將奧積艾利亞森，首盤以6：4先拔頭籌，後者在次盤以6：3扳回一城，及後愈戰愈勇，決勝盤再取一盤6：2，反勝自己的兒時偶像，爆冷躋身第三圈。

費達拿領先一盤下被加拿大球手逆轉，爆冷次圈出局。（Getty Images）

過去十度稱霸哈雷公開賽的費天王，如今竟然在次圈出局，最失望的不是落敗，而是自己的心態，「當我知道打得不順的時候，我開始變得負面，態度亦變差，我對這一點最失望，同時抹殺了反勝的機會。」

經驗老到如費達拿亦有受情緒困擾的時候，他深信自己有能力改善這問題，對他最大的困擾，依然是他的右膝。上年經歷兩度開刀，即將40歲的費天王，坦言「今日唔知聽日事」，遑論回復以往的水平，「接受手術後，一切也變得不一樣，康復的路程十分漫長，是一個很大的挑戰。如今我會擔心明天的身體狀況如何？會否感到痛楚？想到這些事情已令人十分心累。」

費達拿黯然出局，賽後直言最失望是自己今仗的心態。（Getty Images）

20歲的奧積艾利亞森今仗打出驚喜，生涯首度與費達拿碰頭隨即勝出，完成不少球手多年的夢想，並為自己注下一枝強心針，「費達拿是一個全能的球員，亦是我的兒時偶像，如今竟然擊敗他，這是一場精彩的勝仗，我希望在餘下賽事保持今仗的高水準表現。」

20歲的奧積艾利亞森，生涯首度與費達拿碰頭隨即獲勝。（Getty Images）

▼ ▼ ▼年近40，紅土場的費達拿依然瀟灑 ▼ ▼ ▼

+ 3 + 3 + 3

▼ ▼ ▼費達拿生涯輝煌紀錄 ▼ ▼ ▼