歐國盃｜修夫基戰術賭博變陣剋制德國　英格蘭以彼之道還施彼身

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-30 04:39

英格蘭在分組賽一直踢4-2-3-1陣式，3戰不失球，以2勝1和的成績取得小組首名入淘汰賽。不過，一入到16強面對德國，英軍主帥修夫基就拋開分組賽的踢法，突變3-4-3陣式，針對德國兩隻翼衛，令魯賓高辛斯如同隱形。在下半場，修夫基更加「以彼之道，還施彼身」，利用德國右翼衛甘美治身後空位，透過左路傳中製造了兩個入球。

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16強面對德國，英格蘭領隊修夫基變陣，採用3中堅戰術，史東斯居中，哈利馬古尼擔任左中堅，而基爾獲加就踢右中堅。翼衛方面，修夫基用了擅長死球的愛將捷比亞踢右閘，而在過去球季表現突出的勞基梳爾就踢左閘。英格蘭如此變陣，相信是看了德國贏葡萄牙的比賽。

修夫基答謝主場球迷的支持。（Getty Images）

英格蘭正選陣容：3-4-3

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼 中場：捷比亞﹑迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯﹑勞基梳爾 前鋒：布卡約沙卡﹑哈利卡尼﹑史達寧

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：魯迪格﹑曉姆斯﹑馬菲亞斯真達 中場：魯賓高辛斯﹑哥列斯卡﹑卻奧斯﹑甘美治 前鋒：夏維斯﹑迪姆華拿﹑湯馬士梅拿

數德國今屆最搶鏡的球員，肯定是左翼衛魯賓高辛斯。首戰對法國，魯賓高辛斯在左路頻頻殺上前場，兩次為隊友送上威脅傳球。之後對葡萄牙，他更加活躍，全場3次中目標埋門，還有兩次威脅傳球，取得入球及助攻各1次。高辛斯如此肆無忌憚，全因葡萄牙右閘尼爾遜施美度習慣收入中路，右翼球員回防又慢。除了高辛斯外，德國右翼衛甘美治亦常常利用球場的闊度進攻。雙閘齊飛，成為今屆德國的必殺技。

高辛斯今場都要幫忙看管活力十足的沙卡。（Getty Images）

高辛斯與英格蘭的捷比亞正面交鋒。（Getty Images）

有葡萄牙的前車之鑑，修夫基不敢掉以輕心，一於以翼衛鬥翼衛。捷比亞配合基爾獲加，加上勤力的布卡約沙卡，凍結了高辛斯。高辛斯今場沒有任何威脅傳球，只得1次不中目標的埋門，比起分組賽的搶鏡，他今仗如同隱形。此外，沙卡盤扭力強，速度又高，初段屢次在右路發難，弄到魯迪格都有點狼狽，亦令高辛斯不敢壓得太前。

防守上凍結高辛斯，而在進攻方面，英格蘭就利用了甘美治身後的空位，製造了兩個入球，就像德國對葡萄牙那場，高辛斯利用葡萄牙的右後防「放題」撕破對手。

先講史達寧開紀錄的入球，哈利卡尼在禁區頂接應，吸引了馬菲亞斯真達的注意；之後卡尼橫傳基亞利殊，就輪到甘美治負責防守。當基亞利殊將甘美治吸引到中路，邊路的勞基梳爾就無人看管，此時基亞利殊傳給梳爾，後者就可以從容傳中予史達寧射入。

【基亞利殊策動第一個入球過程】

+ 2 + 2 + 2

【多角度看史達寧為英格蘭開紀錄】

+ 3 + 3 + 3

卡尼的入球如是，英格蘭再次利用了甘美治防區的空虛。當時英格蘭快速反擊，梳爾中路推進，卡尼從左路斜走入中間，先引開了德國右中堅真達，而基亞利殊繼續邊路前進，變成無人看管；甘美治正高速回防，但完全追不上。基亞利殊接應梳爾的傳球後，有很多時間，讓他可以控定再望清楚才傳中，予卡尼頂入。

【基亞利殊助攻卡尼入球過程】

【多角度看哈利卡尼頂破紐亞的大門】

+ 5 + 5 + 5

英格蘭今仗以3-4-3面對德國的3-4-3，修夫基賽後坦言變陣是一場賭博，他賽後向記者說：「你知道如果改變陣式，或者更換了一些正選球員，如果下錯決定的話，就會是死路一條。我們要堅持信念，我們要全場壓逼，踢得有侵略性，我覺得變陣是抗衡德國的正確之道。我覺得在卡尼身後佈置速度高的球員可能會為德國製造麻煩，我認為今場沙卡及史達寧都在他們防線製造到危險。」

除了排陣得宜，修夫基換人時機亦佳，在69分鐘換入基亞利殊，此子策動了開紀錄的入球，再直接助攻卡尼錦上添花。

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修夫基賽後安慰德國主帥路維。（Getty Images）

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