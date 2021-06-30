歐國盃｜舒夫真高踢而優則教　烏克蘭破紀錄不能沒有他

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-30 07:00

歐洲國家盃最後8強順利誕生，烏克蘭與瑞典戰至加時，最終憑後備入替的杜夫比克攻入絕殺頭槌，以2：1力克瑞典，歷史性首度躋身8強。 烏克蘭再創歷史，點少得名宿舒夫真高，如今擔任主教練的烏克蘭「核彈頭」，不論是球員或教練時期，烏克蘭在歐國盃的紀錄亦與他有關。

烏克蘭憑最佳第三名的最後一席晉級，16強面對瑞典爭出線，烏克蘭今仗憑辛真高的左腳勁射開紀錄，瑞典及後靠科斯貝治的遠射追平，這名瑞典前線主力運氣麻麻，下半場兩度中柱中楣。瑞典在加時踢少一人，烏克蘭戰至最後階段，後備入替的杜夫比克（Artem Dovbyk）接應辛真高傳中，近門頭槌絕殺瑞典，歷史性首度打入歐國盃8強。

烏克蘭加時頭槌絕殺歷史性闖8強 瑞典科斯貝治連環欠運

【辛真高勁射先開紀錄】

【烏克蘭絕殺對手晉級，將帥瘋狂慶祝】

烏克蘭在2012年首次亮相歐國盃決賽周，兩屆賽事亦未能躋身淘汰賽，今屆終於得償所願，首度殺入淘汰賽，如今更進一步，再改寫烏克蘭在歐國盃的最佳戰績。

完場哨子聲一響，烏克蘭主帥舒夫真高（Andriy Shevchenko）激動地振臂高呼，雙眼不禁眼濕濕，喜悅之情臉上表露無遺。賽後直言兩軍發揮同樣精彩，「雙方今仗表現十分接近，沒有一方希望落敗，以今仗的表現而言，我們值得獲取全國球迷的愛戴。」

舒夫真高領軍歷史性躋身8強，賽後答謝在場的球迷們。（路透社）

作為烏克蘭一代射手的舒夫真高，破紀錄不能沒有他。2012年歐國盃，烏克蘭與波蘭合辦決賽周，這名烏克蘭名將出戰球員生涯最後一項大賽。巧合的是，烏克蘭歐國盃史上首場勝仗，同樣是擊敗瑞典，而入球者就是舒夫真高，烏克蘭「核彈頭」個人梅開二度，為國家攻入歐國盃首球外，亦取得首場勝仗。

舒夫真高在2012年為烏克蘭取得歐國盃首個入球及首場勝仗，無獨有偶對手同樣是瑞典。（資料圖片／Getty Images）

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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