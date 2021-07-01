美斯正式約滿巴塞隆拿　成為自由身球員流入轉會市場

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-01 09:41

踏入7月1日，美斯與巴塞隆拿的合約屆滿，這位34歲阿根廷前鋒正式成為自由身球員。

雖然巴塞渴望在6月底前續約美斯，但最終6月過去，雙方仍未談妥條件。儘管巴塞還很有信心，可以跟美斯再簽兩年合約，但美斯實際上已經成為自由身球員，可以跟巴塞以外的球會開展合約談判。

美斯現時身在巴西，為阿根廷出戰美洲盃。（Getty Images）

這是美斯20年來首次不再屬於巴塞。自從美斯在2001年1月8日與巴塞簽下首份合約，經過7479日後，到今日與巴塞的賓主關係中止，成為自由身球員。

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據西班牙傳媒消息，縱使曼城及巴黎聖日耳門都有興趣羅致美斯，但美斯的首選還是留效巴塞。巴塞已經視續約美斯為目前首要任務，會長拿撲達（Joan Laporta）正與美斯的父親商談合約細節，包括與稅項相關的條款以及肖像權的問題。除了錢之外，美斯還要確保巴塞圍繞他建立一套具冠軍競爭力的陣容。

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+ 6 + 6 + 6

美斯約滿巴塞關鍵時序：

2020年8月25日，美斯發傳真到球會，要求激活合約中的解約條款，讓他即時以自由身離隊。不過，巴塞隨後指這項條款已經過期，其他球隊想簽美斯的話，需要支付7億歐元違約金。

2020年9月4日，美斯表示留效巴塞，因為沒有其他球隊可以支付到7億歐元。

2020年10月27日，因為與美斯失和，導致他要求離隊，時任巴塞會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）辭職。

2020年12月28日，美斯透露希望有朝一日到美國踢波，沒有講到會否續約巴塞。

2021年1月31日，西班牙報章《世界報》披露了美斯與巴塞的4年合約總值4.92億鎊，巴塞表示會向該報採取法律行動

2021年5月16日，巴塞在聯賽主場謝幕戰以1：2不敵切爾達，今季失落西甲冠軍之餘還跌出頭兩位，教練朗奴高文表示，希望這場不是美斯的主場告別戰。

2021年5月22日，據報巴黎聖日耳門密切關注美斯的續約情況。

2021年5月28日，新任巴塞會長拿撲達表示美斯的續約尚未完成，但進展順利。

2021年7月1日，美斯與巴塞的合約到期，他成為自由身球員。

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