威廉哈里戴安娜生忌前世紀破冰　一講英格蘭重拾兄弟情︱體育熱話

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-01 17:50

英國威廉王子與弟弟哈里，曾經密不可分，惟自後者與太太梅根離開王室出走後，二人關係跌至冰點，18個月來兩兄弟幾乎未曾說過一句話。 不過英格蘭早前在歐洲國家盃（歐國盃）16強擊敗德國一仗，為二人重新帶來話題，勢成為他們破冰的第一步。

身為英國足總主席的威廉王子，日前與太太凱特和長子喬治，一起在溫布萊球場的王室包廂，欣賞英格蘭對德國的歐國盃16強賽事。王室廂座後方，還有他認識多年的前英格蘭隊長碧咸和次子羅密歐、著名歌手Ed Sheeran、Ellie Goulding，以及當年碧咸的英軍隊友、門將施文（David Seaman）。

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英軍勝仗成破冰第一步

威廉王子帶同妻兒一起見證英格蘭主場2：0擊敗德國的歷史時刻，這次是英格蘭55年來首次在大賽淘汰賽階段戰勝德國，對上一次正是1966年英軍第一次也是唯一一次贏得世界盃冠軍之時。

如此珍貴的英格蘭足球史上新一頁，亦為威廉與哈里的緊張關係帶來改變。英國《每日郵報》報道，兩位英國王子近日就英格蘭的勝仗互傳短訊，是近18個月來罕有的交流。

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威廉與哈里兩兄弟曾經密不可分，與前英格蘭隊長碧咸有說有笑。（Getty Images）

由於紀念二人已故母親戴安娜的銅像，會在她7月1日（周日）60歲生忌當天揭幕，因此威廉與哈里無論如何也會聚首。多得英格蘭擊敗德國，兩兄弟在今天之前，已經重新互傳訊息。

《每日郵報》引述的消息人士強調，威廉與哈里距離全面恢復昔日親密關係，仍有一大段距離，惟總算是踏出破冰的第一步，尤其在今天為紀念母親，二人可望暫時放下分歧。「他們之間遠未說得上好，但明顯在互傳訊息，特別是關於足球。」此外，哈里亦被告知，一眾王室成員渴望再次見到他兩歲大的兒子Archie。據了解，自Archie出生後，威廉一家只看過他一至兩次。

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英格蘭歐國盃擊敗德國，令威廉和哈里王子關係出現轉機。（Getty Images）

威廉王子跟祖母英女王伊利沙伯二世一樣熱愛足球，他最愛的球隊，為英超的阿士東維拉。他曾多次入場欣賞維拉的比賽，而且更咬牙切齒，看得十分投入，婚後太太凱特亦不時陪他入場。

然而他的長子喬治似乎對足球興趣缺缺，當父親威廉和全場球迷一起興奮慶祝球隊入波，小王子一臉沒趣，與父母的表情相映成趣。

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威廉和哈里兩兄弟今天會重返肯辛頓宮，主持母親戴安娜銅像揭幕儀式。（Getty Images／資料圖片）

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