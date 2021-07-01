歐國盃｜Nike近乎全軍覆沒僅一隊晉級　有個品牌3隊入8強最威水

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-01 15:28

歐國盃運動品牌大戰，你覺得adidas的球隊成績好，還是Nike的表現突出？原來Puma最搶鏡。在24支國家隊之中，雖然有9支由Nike贊助，但最後入到8強的只有英格蘭。相反，Puma雖然只得4隊，但全部入到淘汰賽，當中3隊殺入8強！

今屆歐國盃24路大軍當中，大部分都是Nike或adidas贊助的，佔了17隊，當中8隊是adidas，9隊是Nike，兩大品牌幾乎壟斷所有強隊。adidas有比利時、西班牙及德國，而Nike更有法、英、葡、荷4大熱門。

【8支adidas球隊今屆表現】

+ 2 + 2 + 2

【9支Nike球隊今屆表現】

+ 3 + 3 + 3

然而，多支Nike的強隊都令人失望，法、葡、荷同時在16強止步，結果9路Nike大軍只餘英格蘭一支獨苗入到8強，差點全軍覆沒。adidas也好不了很多，8支球隊入面只有比利時及西班牙入到8強。

【Puma大軍全數入到淘汰賽】

在歐國盃8強之中，最大勢力的是Puma。今屆有4支Puma球隊參賽，分別是意大利、瑞士、捷克及奧地利。除了意大利外，其餘3隊都不算特別強，但全數躋身16強，當中意、瑞、捷再入8強。3支Puma球隊在8強分途出擊，說不定可以締造4強佔3度的盛世。除了3大為人熟悉的品牌外，8強還用西班牙品牌Joma的烏克蘭，以及支持本土廠商Hummel的丹麥。

丹麥的球衣贊助是本土品牌Hummel，他們躋身今屆8強。（Getty Images）

歐國盃8強球隊：

意大利、瑞士、捷克（Puma）、比利時、西班牙（adidas）、英格蘭（Nike）、烏克蘭（Joma）及丹麥（Hummel）

另一支8強分子烏克蘭的球衣贊助是Joma。（Getty Images）

歐國盃24路大軍球衣贊助商分佈：

Nike：9隊（土耳其、芬蘭、荷蘭、克羅地亞、波蘭、斯洛伐克、葡萄牙、法國、英格蘭） adidas：8隊（威爾斯、比利時、俄羅斯、蘇格蘭、西班牙、瑞典、匈牙利、德國） Puma：4隊（意大利、瑞士、捷克、奧地利） Joma：烏克蘭 Hummel：丹麥 Jako：北馬其頓

歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程 星期六晚免費睇8強丹麥對捷克

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

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