東京奧運｜田徑港將程小雅、陳仲泓首闖奧運　港隊增至46張入場券

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-07-02 00:04

東京奧運尚餘不足一個月，香港隊再有好消息。香港競步紀錄保持者程小雅以世界排名取得女子20公里競步奧運資格，在今屆奧運實行「雙軌制」下，這同時意味香港會獲得一張男子「外卡」，香港田徑業餘總會落實將由香港「欄王」陳仲泓出戰奧運。

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東京奧運田徑計分周期於6月29日截止，國際田聯公布奧運田徑選手名單，其中今年一直保持排名前60的程小雅雖在截止前突跌至68位，在扣除以達標時間取得資格的世界排名前60選手後，程小雅仍能以排名奪得入場券。

程小雅以世界排名取得東京奧運20公里競步資格。（資料圖片）

由於田徑資格以「雙軌制」分配，假如一個國家或地區未有同一性別的運動員取得奧運資格，國際田聯將分發一個「通用名額」（Universality Place），亦即「外卡」。

田總落實香港跨欄紀錄保持者陳仲泓，將成為香港首位踏上奧運舞台的跨欄男將，他與程小雅均是首次征戰奧運。

「香港欄王」陳仲泓獲發「外卡」出戰東京奧運。（資料圖片/梁鵬威攝）

年末將踏入30歲的陳仲泓於3年前創下13.74秒的香港紀錄，他在16歲時接觸跨欄，21歲時兼顧全職工作與訓練，後來毅然辭職重返校園，在浸大修讀體育及康樂管理，並專注訓練。他在2015年首破港績，2018年3度刷新香港紀錄，並把紀錄改寫至13.74秒。同年他代表香港參加雅加達亞運會，惜未能跑入決賽。

在田總公布兩名奧運田徑代表後，港隊在各項目增至46個奧運資格。

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陳仲泓曾參加2018雅加達亞運，在初賽以13.84秒列小組第3，無緣決賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）