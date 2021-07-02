歐國盃｜德國出局再失中場大將　卻奧斯宣布國際賽退役

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-03 00:00

德國相隔55年後，再度在大賽不敵英格蘭，今屆歐洲國家盃旅途劃上句號，中場大將卻奧斯的國際賽生涯同樣在溫布萊球場告一段落，宣布退出德國國家隊。

英格蘭在溫布萊球場兩球淨勝德國，歐國盃躋身8強外，更一吐多年的烏氣，全英舉國歡騰，足球「回家」不是夢。有人歡喜有人愁，德國無緣晉級，中場大將卻奧斯（Toni Kroos）亦作出生涯的重要決定，透過社交網站公布，戰畢對英格蘭的一仗後，正式退出國家隊。

為德國國家隊披甲逾百場的卻奧斯，如今決定不再出戰國際賽。（Getty Images）

卻奧斯今屆賽事上陣每一分鐘，以一場敗仗終結國家隊生涯，必然不是一個理想的結局，如果命運能選擇，卻奧斯希望多踢三場才告別國家隊，「我為德國隊披甲106場，不再有下一場了，原本我希望以109場作結，並高舉歐國盃的錦標，為國家隊贏得另一個主要的錦標，我用盡全力嘗試衝擊冠軍，可惜事與願違。」

對比起皇馬35歲的隊友莫迪歷，卻奧斯以31歲之齡告別國際賽，加上距離下屆世界盃僅一年半，如今退隊似乎未必是最佳時機。卻奧斯直言希望將全副注意力放在皇馬上，「經過深思熟慮後，我決定這是我人生最後一個大賽，即使世界盃就在下年，但我希望專心為皇馬出戰，而我也要做好丈夫及父親的職責，所以忍痛離開德國隊。」

卻奧斯依然深受球迷的愛戴。（Getty Images）

卻奧斯在2010年首度代表德國隊，曾經出戰世界盃及歐國盃等大賽，2014年巴西世界盃奪冠必定是他國際賽生涯最光輝的一頁。卻奧斯不忘感激同樣離隊的路維，以及一眾球迷多年的支持及愛戴，「能夠披起國家隊球衣超過十年，這是一個莫大的光榮，感激路維一直對我的信任，他率領德國成為世界冠軍，與我們一同譜寫這個成功的故事。祝願德國隊在菲力克的帶領下，未來再創佳績。」

卻奧斯效力德國國家隊11年，上陣106場，貢獻17個入球及19個助攻。

2014年巴西世界盃，是卻奧斯國際賽生涯的高峰。（資料圖片／Getty Images）

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