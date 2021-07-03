歐國盃｜安歷基連環「謎之決定」下晉身4強　運勢抑或神機妙算？

撰文： 趙子晉 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-03 11:11

「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」說起西班牙教練安歷基（Luis Eurique），不禁想起這句話。 由賽前選兵放棄所有皇家馬德里球員，到決賽周重用艾華路莫拉達，以至每場比賽的換人調動，安歷基的「謎之決定」在今屆歐國盃不斷出現。分組賽兩連和晉級危危乎，淘汰賽總是被追和踢加時，正當大家以為安歷基要承受奇怪決定的代價時，西班牙總能有驚無險過關，如今更入到4強。究竟這是運勢，還是世人不了解安歷基？

在安歷基帶領下，西班牙有驚無險地打入歐國盃4強。（Getty Images）

西班牙在今屆歐洲國家盃說不上是冠軍大熱，尤其是分組賽首兩輪對瑞典及波蘭不勝後，即使出局亦不驚訝，但他們在最後一輪分組賽突然攻力大爆發，大炒斯洛伐克5：0後順利晉級淘汰。

「狂牛兵團」兩場淘汰賽踢足240分鐘，上場16強領先兩球下，大好形勢，卻被克羅地亞完場前連追兩球，但西班牙最終加時連入兩球驚險晉級。今仗8強對瑞士，西班牙也是領先後被追和，一直無法利用踢多一個的優勢再入波，戰至互射12碼才報捷，打入最後4強亦有點「符符碌碌」的感覺。

西班牙加時圍攻不果 互射12碼險勝瑞士晉級

兩場淘汰都要踢到加時，但西班牙都能夠晉級。（Getty Images）

「狂牛兵團」主教練安歷基在16強被克羅地亞追回一球後，未有刻意增添防守球員，最後被追平需要戰至加時分勝負。安歷基今仗再有「謎之調動」，換邊後早段換走兩名攻擊球員，包括無病無痛的莫拉達。

西班牙今仗對瑞士早段憑一個烏龍球開紀錄，及後遲遲未能擴大領先優勢，教練安歷基半場已作出調動，先以丹尼爾奧莫取代沙拉比亞，其後愛將莫拉達在下半場9分鐘亦意外退下火線，由謝拉特摩蘭奴入替。

安歷基又晉一級。（路透社）

下半場早段換人保護莫拉達

安歷基一直深信莫拉達的能力，就算在分組賽被千夫所指，他亦強調正選陣容會是「莫拉達加10個球員」，直至16強的加時，莫拉達終於回擊質疑，證明安歷基的眼光，射入4：3的關鍵一球。然而，今仗莫拉達並非有傷在身，卻如此早段換走愛將，令人不解。安歷基在賽後解畫，「我換走莫拉達是因為他需要休息，他在今仗逼搶時太過落力。」

安歷基在54分鐘就換走愛將莫拉達。（路透社）

謝拉特摩蘭奴入替後，西班牙攻力未有特別改善，這名維拉利爾箭頭更在加時連番失機，多次錯過入球良機，不論莫拉達或摩蘭奴，原來也是一樣。安歷基笑言這個調動救了莫拉達，「幸好失機的是謝拉特，如果又是莫拉達的話，他一定被外界攻擊得遍體鱗傷。」

恩尼森馬加時上半場神救，撲出謝拉特摩蘭奴的近射。（Getty Images）

安歷基的奇怪調動又豈止這一次，上仗對克羅地亞時，末段被對手追成2：3後，安歷基立即「撳掣」，卻不是加強防守力，而是換出費倫托利斯，並對位換入奧耶沙巴爾，及後被克羅地亞追成平手後。正當大家仍為他法定時間的換人而費解時，奧耶沙巴爾加時攻入5：3埋齋的一球。

另一名深受安歷基信任的愛將：烏尼西蒙反彈膺全場最佳 盛讚行家表現佳：無懈可擊

【16強對克羅地亞時，烏尼西蒙犯下大錯導致柏迪擺烏龍】

今仗8強對瑞士，烏尼西蒙獲選為最佳球員，笑到見牙唔見眼。（Getty Images）

今仗亦然，平手時未有特別增添攻擊球員，法定時間末段換走佐治高基，換入相同位置的馬高斯洛蘭迪；加時下半場末段由洛迪卡斯簡迪取代柏迪，但這名曼城球員主射12碼宴客，幸好球隊依然獲勝。

安歷基除了有「謎之調動」，他早在「揀蟀」方面已有爭議，沙治奧拉莫斯與其他皇馬兵全數落選，並且未有用盡26人名額，同樣令人不解。今屆賽會將球員名單增至26人，主要考慮到疫情，擔心有球員在賽事期間確診，希望給予每隊更多人員替換。

運籌帷幄的安歷基？（路透社）

西班牙卻不「領情」，安歷基堅持只選24人。賽前隊長布斯基斯確診，彷彿是對安歷基的提醒，但他依然企硬，最後船到橋頭自然直，西班牙大軍沒有疫情大爆發，布斯基斯亦能復出，沒有影響發揮，還在16強當選最佳球員。

縱使安歷基連串的決定都備受質疑，但西班牙今屆有驚無險，關關難過就關關過，入到4強。實實在在的成績，就正是安歷基回應質疑的最佳答案。究竟是上天眷顧，抑或安帥的決定真的有凡人無法參透的玄機呢？

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