歐國盃｜丹麥力克捷克延續童話之旅　相隔29年再闖4強

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-04 01:56

為艾歷臣而戰，成為丹麥今屆歐洲國家盃的最大推動力，不經不覺已經晉身8強，與另一黑馬捷克爭奪4強席位。 丹麥開賽早段憑一次角球打開紀錄，湯馬士迪蘭尼無人看管下頭槌建功，完半場再由多爾貝治再下一城，捷克換邊後換人有起色，隨即由射手舒希克建功追成1：2，可惜及後未能再添紀錄，丹麥延續童話之旅躋身4強。

丹麥的神奇之旅不經不覺躋身最後8強，今仗在阿塞拜疆首都巴庫與捷克爭奪4強席位，力爭延續神話之旅。捷克隊長達列達（Vladimir Darida）繼續先列後備，隊長臂章落在蘇錫克身上。丹麥方面，上仗梅開二度的多爾貝治（Kasper Dolberg）繼續擔正，配合丹斯加特及巴夫韋迪攻堅。

為艾歷臣而戰是丹麥今屆的最大推動力。（Getty Images）

丹麥開賽早段有個好開始，贊斯拿臣開出角球，全靠隊友掩護下，湯馬士迪蘭尼在12碼點附近無人看管，頭槌一頂建功，開賽5分鐘先開紀錄，亦是今屆第10個入球，超越1984年的單屆最多入球紀錄。

湯馬士迪蘭尼無人看管接應角球頭槌建功，丹麥開賽5分鐘領先一球。（路透社）

捷克力爭收復失地，高法爾右路傳中，湯馬士賀利斯撞射被卡斯柏舒米高輕鬆沒收。丹麥不乏埋門機會，丹斯加特兩次右路攻門同樣無功而還，戰至上半場中後段再下一城，米希利左路落底，並巧妙地以右腳腳面傳中，落點恰到好處，多爾貝治遠柱撞射入網，攻入今屆賽事第3個入球，42分鐘擴大領先優勢，帶兩球返回更衣室。

多爾貝治接應米希利的妙傳，門前撞射建功領先至2：0。（路透社）

落後兩球的捷克不敢怠慢，半場作出兩個調動，換入卡文斯克（Michael Krmencik）及積及贊圖（Jakub Jankto）增強攻力，換邊初段已製造3次具威脅攻門，捷克乘勝追擊，當家射手舒希克接應高法爾傳中，掃把腳撞射收死卡斯柏舒米高，下半場4分鐘即扳回一城。

舒希克攻入今屆第5個入球，助捷克追成較接近的1：2。（路透社）

捷克追成較接近紀錄，丹麥教練尤文特立即反應，收起入球功臣多爾貝治，換入尤素夫保臣，並以防中基斯甸洛加特（Christian Norgaard）取代丹斯加特，增強防守能力。

丹麥特意以尤素夫保臣的速度牽制捷克防線，這名RB萊比錫前鋒及後以其優勢壓過捷克守衛，可惜埋門一腳乏力，被捷克門將華斯歷克沒收。

尤素夫保臣以速度牽制對手，及後亦有一次攻門，惜被對手門將沒收。（路透社）

丹麥力爭再取入球鎖定勝局，尤素夫保臣勁射及米希利近射同樣無功而還，丹麥末段守住捷克的連番攻勢，最終以2：1力保勝局，相隔29年再度闖入歐國盃4強，延續童話之旅，與英格蘭或烏克蘭的勝方爭入決賽。

丹麥末段仍然有奠勝機會，可惜米希利的攻門無功而還。（路透社）

捷克正選陣容：4-5-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾﹑施魯斯特卡﹑卡拿斯﹑真保尼爾 中場：馬素普斯﹑湯馬士賀利斯﹑安東連巴拿克﹑蘇錫克﹑比特施夫錫 前鋒：柏德列舒希克

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣﹑卡積亞﹑維斯達加特 中場：米希利﹑湯馬士迪蘭尼﹑賀積查治﹑贊斯拿臣 前鋒：丹斯加特﹑多爾貝治﹑巴夫韋迪

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