歐國盃球評︱英格蘭首度封王有望？　預視與意大利爭冠的韌力之戰

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-04 12:50

英格蘭在今屆歐洲國家盃（歐國盃）賽事愈來愈「對辦」，當地球迷近日陸續開始高唱《Football's Coming Home》（足球回家了）。八強對烏克蘭一場4：0勝仗，令他們距離冠軍又邁進一大步。 至於能否捧起渴望已久的大賽錦標，相信先要問過同具「冠軍相」的意大利。

經過昨晚兩場八強賽事，今屆歐國盃四強已產生。上線會由意大利對西班牙，下線則為丹麥對英格蘭。

四大熱門法國、葡萄牙、德國、比利時先後落馬之下，自1996年後首度晉身歐國盃四強的英格蘭，搖身一變為奪標大熱門。連奧雲、朗尼、謝拉特、林柏特、泰利、里奧費迪南等所謂「黃金一代」也做不到的，他們也做到了。星味不及當年，有一樣特質，這隊英格蘭遠勝昔日一班大師兄。

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英格蘭繼1996年後，再次闖入歐國盃四強。（Getty Images）

▼ ▼ ▼不一樣的英格蘭 ▼ ▼ ▼

+ 3 + 3 + 3

那就是團結。

今屆歐國盃決賽周開賽前，林柏特和里奧費迪南等被問及為何他們那星光熠熠一代，未能為英格蘭帶來任何錦標，林柏特直言，當年眾人將英超球隊之間的敵對情緒，帶到國家隊。他形容，隊中分為曼聯幫、利物浦幫、車路士幫等，吃飯時為按此分枱坐，訓練和比賽時間以外交流也不多。即使在球場上大家仍力求專業，或許始終就是那差一點。

這是英軍長久以來最大弊病，11個球員加起來，非但沒有「加成」，甚至有反效果。修夫基由2013年開始帶領英軍U21，3年後由幼獅升級執教三獅，好處是麾下一班球員「由細玩到大」，球會之間敵對因素幾乎消失於無形。

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林柏特直言，他與謝拉特等黃金一代球員之間，因為球會敵對關係而存在芥蒂。（Getty Images）

罕有團結的英格蘭

此外，如今英格蘭星味不及當年，相對而言，球員也不會如昔日那樣自我中心。尤其陣中一班年紀較大或地位較高的老大哥，如佐敦軒達臣、隊長哈利卡尼、哈利馬古尼等，均是以團隊為先的球員，有助帶動團隊氣氛。

英格蘭早前在官方社交媒體平台發放一條短片，片段中一班球員一起到泳池玩，互擲水彈，其中一幕是小將科頓毫不猶豫將水彈大力擲向池邊的軒達臣，後者不以為忤還笑嘻嘻。鏡頭一轉，效力阿仙奴的沙卡在門口遇上熱刺射手哈利卡尼，英軍隊長擁着沙卡說了句：「敵對球會哈哈哈……」，親切語氣和笑臉猶如兩兄弟，怎也不像是北倫敦死敵。

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英軍防線搓得又守得，或許要多謝哥迪奧拿。（Getty Images）

▼ ▼ ▼英格蘭將帥球迷慶祝入四強 ▼ ▼ ▼

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哥迪奧拿的功勞

正是英格蘭難得的團隊精神，幫助他們走到四強。然而他們的優勢不止於此。英軍向來踢法「高Q大棍」，講求速度、身體對抗性，細膩踢法欠奉。今屆他們維持擅頂優勢之餘，一班球員上腳能力大增，在對手迫搶之下，中後場搓傳依然淡定又穩陣，為歷屆首見。英格蘭或多或少要多謝曼城領隊哥迪奧拿，全拜他所賜，改造後的史東斯和卡爾獲加令英軍防線搓得又守得，今屆歐國盃至今5戰保持零失球。

下仗他們要面對同樣團結的丹麥，牌面上理應能夠再過一關。當然足球是圓的，一切要踢過才知，惟按照實力而論，他們首度捧起歐國盃的最大阻礙，應為決賽面對意大利。

文仙尼帶領的意大利，鬥志十足又充滿激情，相信是英軍爭冠最大障礙。（Getty Images）

意大利的超強韌力

意大利四強遇上西班牙，兩強對碰結果也難料。惟狂牛兵團今屆大為失色，進攻啞火，防守失魂，八強對瑞士多打一人仍要戰至互射十二碼才晉級，如果幸運再過一關，以英軍今屆表現應足以對付。相反，文仙尼執教下進攻火力十足的意大利，無論行軍速度、把握機會能力、球員鬥志和決心以至整體戰術和隊型等，均相當有水準。

36歲的基亞連尼和34歲的邦路斯統領之下，意大利防線固若金湯，德國名將舒韋恩史特加近日讚揚，二人是當今世上最佳守將。門將當拿隆馬亦成功接過保方火棒，穩健把守意軍最後一關。八強對烏克蘭，英格蘭終於展示他們的攻力，假如決賽真的是英軍對意大利，他們能否攻破意軍防線？意大利的強大火力，是否足以首度撕破英軍金鐘罩？可以預期，那會是一場耐力與韌力的考驗。

意大利主帥文仙尼和英格蘭領隊修夫基，球員年代在國家隊帶着不同遺憾，他們都想以教練身份，補償過往的失落。英格蘭稍佔上風的是，由準決賽到決賽均在溫布萊上演，他們不止佔有主場之利，基於英國防疫入境限制，對手球迷應不能入場支持愛隊。當然球迷的熱情，同時會帶來壓力，《Football's Coming Home》能否唱到最後，多少取決於球員心臟是否夠強大。

四支準決賽球隊：

意大利

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丹麥

丹麥力克捷克延續童話之旅 相隔29年再闖4強

丹麥教練賽後情深一句令人心碎 為艾歷臣而戰再過一關

丹麥一個原因再創童話不是夢

西班牙

西班牙加時圍攻不果 互射12碼險勝瑞士晉級

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英格蘭

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修夫基能否帶領英格蘭走到最後？（Getty Images）

英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼﹑勞基梳爾 中場：迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯 進攻中場：查頓辛祖﹑美臣蒙特﹑史達寧 前鋒：哈利卡尼

烏克蘭對英格蘭戰况（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

烏克蘭正選陣容：3-4-1-2

門將：保舒贊 後衛：薩巴尼爾﹑基里夫索夫﹑米高拿馬特維恩高 中場：卡拉華耶夫﹑施多卓克﹑辛真高﹑米高蘭高 進攻中場：沙柏蘭高 前鋒：耶莫蘭高﹑耶梅卓克

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 5 + 5 + 5

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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