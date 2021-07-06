基沙文迪比利侮辱日本酒店職員　道歉反火上加油　網民群起反擊

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-06 17:05

今屆歐國盃期間屢傳醜聞的法國隊，再次出事。一條舊片揭發前線兩大巴塞星將奧士文尼迪比利和基沙文，涉嫌在日本酒店內以言語侮辱職員，更被指用上辱華字眼。 二人分別為事件道歉，惟網民並不收貨，尤其迪比利一番可圈可點的言論，猶如用火水救火，有憤怒網民高呼：「你們別再來亞洲了！」

星光熠熠的法國隊，挾世界冠軍之名出戰歐國盃，決賽周前被一致公認為奪標大熱。然而未開波已陸續傳出球員之間不和，主帥迪甘斯重召老將賓施馬，前鋒麥巴比和賓施馬分別與基奧特有嫌隙，而基沙文、麥巴比和賓施馬三人彼此亦互有心病，連隊中用餐期間也要出動教練迪甘斯親自安排分枱，認真麻煩。

高盧雄雞表現不似預期，法國傳媒踢爆陣中個別球星晚上只顧上網打機或睇Netflix，不願睡眠，嚴重影響身體恢復，熱愛打機和睇NBA的基沙文和奧士文尼迪比利首當其衝。至16強被瑞士互射12碼擊敗一仗，中場拉比奧特與保羅普巴當場嗌交，看台上，拉比奧特的母親分別與普巴和麥巴比的家長激烈爭吵，幾乎講手。

麻煩並未隨大軍打道回府終結，近日爆出一條由迪比利本人拍攝的短片，再次打開潘多拉的盒子。

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法國隊麻煩多多，迪比利和基沙文這對巴塞孖寶再次出事。（Getty Images）

迪比利瘋狂言論惹爭議

2019年西甲班霸巴塞隆拿一趟亞洲之旅，隨隊出征的法國麻煩雙星基沙文和迪比利，到達日本後第一件事，就是想在酒店打遊戲機。迪比利拍下三名酒店職員正為他們接駁遊戲機電線的短片，期間這個24歲球員接連以法文說出侮辱對方言論。

他先問基沙文，「你為了玩PES（按：足球遊戲Pro Evolution Soccer），引來這些樣子醜陋的人，你會不會感到羞恥？」酒店職員為他們工作期間，輕聲用日文溝通，又惹來迪比利批評，「這是什麼落後語言？」之後他又不滿，「到底你們的國家是否真的科技發達？」基沙文在片中沒有說話，當迪比利大發「偉論」時，完全沒有試圖阻止，全程面露微笑，好像很開心。

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迪比利侮辱日本酒店職員短片

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej — +Barça (@plusbarca_) July 3, 2021

迪比利用火水救火

短片在網上瘋傳後，有加泰隆尼亞傳媒要求巴塞隆拿立即賣走迪比利。迪比利之後發出長文「道歉」，內容卻令事件愈演愈烈。

「大家好，過去幾日，一個2019年拍攝的私人短片在網上流傳，事件在日本發生。」迪比利聲稱，「那可以在地球上任何地方發生，而且我會用一樣的表達方式，因此我並非有意攻擊任何社群。無論他們來自哪裏，當我跟朋友一起時，都會用上這類表達手法。」他最後說，「這段短片後來被公開，我明白有人會因為這些畫面受到傷害，我為此向他們誠懇道歉。」

網民對迪比利的解釋完全不賣帳，有人狠批：「迪比利在道歉帖文中稱，『我私底下是種族歧視者，現在短片曝光，就是這樣。』」；另有人不滿，「這堆垃圾根本算不上道歉，迪比利大致只是在說：『不好意思讓你們看到它，但請你相信我，無論他們來自哪裏，我會歧視所有亞洲人。』」有網民只說一句「相當可悲的嘗試」，亦有人一針見血反擊：「迪比利的道歉基本上意思是：『我無論在世上任何角落也是個渾蛋，不止在日本。』」

網民對迪比利的道歉極度不滿：

So in his apology post Dembele said "I'm racist in private and now that the vid got leaked it is what is it" pic.twitter.com/OAvlpwi7BY — Rohit 😴 (@ffsjackkk) July 5, 2021

▼ ▼ ▼ 網民狙擊迪比利▼ ▼ ▼

基沙文第N次出事

在片中不發一言的基沙文，也不能獨善其身。他同在社交平台道歉，「我一直反對任何形式的種族歧視，過去數天，部分人希望將我標籤為歧視者，但我並不是。」他續稱，「我堅決反對加諸我身上的指控，如果我曾冒犯我的日本朋友，我為此道歉。」

有網民批評，基沙文今次縱無發言，他看到迪比利作出不當言論時，未有即時加以阻止，已是幫兇。有日本網民看到基沙文的道歉聲明後，簡直火冒三丈，在他的聲明下回覆：「不要再說『日本朋友』了，我們不認為你是我們的朋友。為什麼你不譴責迪比利，只是在笑？我感覺這帖文不是道歉，只是差勁的藉口。別再來亞洲了。」

基沙文早前被指說出辱華字眼的短片：

今次已非基沙文首次涉及種族歧視事件，對上一次不過是一星期前。同樣是2019巴塞亞洲之旅期間被拍下的短片，基沙文與迪比利和烏姆迪迪三人坐在小水池，期間基沙文被指說出涉及辱華字眼「Ching chong」。

此外，他亦曾在2017年上載一張自己塗黑全身、載上爆炸頭假髮，並穿上80年代復古NBA明星賽球衣的照片，引發歧視黑人爭議。

基沙文曾在2017年上載一張自己塗黑全身、載上爆炸頭假髮，並穿上80年代復古NBA明星賽球衣的照片，引發歧視黑人爭議。

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