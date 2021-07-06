歐國盃｜英格蘭十年磨一劍專注青訓改革　兩入大賽4強乃耕耘成果

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-06 16:19

英格蘭連續兩屆大賽打入4強，風光背後經歷多年耕耘。10年來，英格蘭足總對外改革球會青訓政策，對內統一各級青年國家隊的風格，增加小國腳外出比賽的磨練機會，配合最頂尖的硬件配套，才成就人才爆發的盛世。

英格蘭向來不缺球星，但大賽表現總是「雷聲大、雨點小」。（Getty Images）

千禧年初的英格蘭不是沒有球星，朗尼、謝拉特、林柏特、泰利都是世界級的球員，但當各間球會的球星匯聚到國家隊時，就踢不出預期的效果。作為現代足球發源地，英格蘭一直希望重振雄風，參考過德國及西班牙等的成功後，開展了一系列的改革。

【英格蘭千禧年的大賽成績（按圗放大）】

+ 4 + 4 + 4

法國的克萊楓丹訓練基地在1988年啟用，供各級國家隊使用；10年後，法國首奪世界盃冠軍。工欲善其事，必先利其器，英格蘭先從硬件入手，籌備興建聖佐治公園國家足球中心；這座世界級訓練基地在2012年啟用。

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英足總很明白球員大部分時間都在球會接受訓練，所以改革一定要涉及球會的青訓系統。在英超帶頭之下，72間英格蘭聯賽會的球會在2011年同意，實行精英球員表現計劃（EPPP），改革現行青訓制度。

首先，「90分鐘限制」被取消；以往每間球會只可招收居住在車程90分鐘範圍內的小球員，原意是保障小球會，但這樣的話，最具天賦的球員可能得不到最精英的訓練。EPPP提出，根據球會的設施及教練質素等，將所有球會的青訓水平分為4級，並為18歲以下球員的轉會制定明確的金額。EPPP還以全新的青年聯賽系統，成立英超2，取代過往的預備組聯賽。

英足總還改革國家隊的系統，以往各級青年隊各自為戰，按各隊領隊的喜好採用不同的風格，但英足總決定改變，統一各級小國腳及大國腳的足球風格，讓小國腳由15歲開始就了解到英格蘭大國腳的要求及水平。當然，每隊小國腳的領隊都有變換陣容及戰術的空間，但核心的足球哲學一定要一致。現時英格蘭大國腳領隊修夫基定期會跟各級小國腳領隊開會，分享經驗，了解各隊的發展。

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英足總在2013年研究10個國家的足球發展，總結經驗，認為小國腳的成功，就會帶來大國腳的成功，所以英足總希望球員可以由小國腳無縫晉身到大國腳。

2017年是對英足總這番改革的中期指標，結果是全面向好。在2017年，各級英格蘭小國腳贏得4項錦標，1次得亞軍，還有1次入到4強。擁有比克福特、基亞利殊及芝維爾的U21打入U21歐國盃4強，已經是成績較遜色的小國腳。

英格蘭在2017年贏得世青盃，陣中球員包括卡維特利雲（右一）。（Getty Images）

那年，英格蘭U20贏得土倫盃冠軍，後衛列斯占士是成員之一。英格蘭U20更贏得世青盃冠軍，成員有門將甸恩軒達臣，前鋒卡維特利雲更在決賽攻入致勝入球。列斯占士還與中場美臣蒙特及門將蘭斯達爾一起贏得U19歐國盃。那年的英格蘭U17更強，在查頓辛祖及菲爾科頓坐鎮下，得到U17歐國盃亞軍，還有U17世界盃冠軍。

4年之後，以上這班球員都成為大國腳的骨幹。

菲爾科頓在4年前被選為U17世界盃的最佳球員。（Getty Images）

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以往英格蘭常在大賽關鍵時候失準，外界歸咎於是英格蘭球員承受不住太大的壓力。因此，英足總希望讓英格蘭球員自小就習慣代表國家出戰的壓力，所以額外成立U15、U18及U20的小國腳梯級，讓年輕球員有更多機會感受到穿上英格蘭球衣踢比賽的體驗。

以前，英格蘭足總不會有個發掘球員的部門，球探不多，非常倚賴球會提供的資訊。不過，每間球會都有自己的取態，可能他們不想自己的球員被徵召踢國際賽。近年，英足總不斷擴充球探隊伍，發掘未入選小國腳的漏網之魚，建立一個詳細的本地球員資料庫。

要令一支球隊成功，看來複雜，但成功例子眾多，好好虛心學習，依樣畫葫蘆，付出耐性及毅力，總會收到成果。青訓是成功的基礎，要做好青訓，定必要時間。英格蘭十年磨一劍，才收獲今日的成果。

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