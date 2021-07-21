東京奧運｜扯大纜、揸汽艇可爭奧運金牌？　細數歷屆八大古怪項目

奧運每屆所包括的項目，在今時今日都已有一定規範和機制去決定，但原來在奧運歷史上，也曾出現過不少令人意想不到的古怪項目。這些古怪項目，主要都是出現於1924年或以前的奧運會，因為當時國際奧委會（IOC）尚未成立，各種運動的體育總會和奧運主辦國會有更大權力去影響每一屆奧運的比賽項目，以達到最有利自己的目的。

以下為令你意想不到的8個曾經或現時仍然比列為正式項目的運動：



拔河（Tug of War）

出現於：第二至第五屆（1900至1920年）



要說奧運歷史上有哪一項運動是最令人意想不到，我們俗稱為「扯大纜」的拔河，可說是必定上榜。當年，奧運中的拔河比賽，形式與學校運動會的比賽無異：兩隊人各執繩子的一端，奮力把對方拉向自己一邊。

不說不知，原來「扯大纜」都曾經是奧運比賽項目。（Getty Images）

現代不同國家的競技大賽上仍有拔河項目：

1912年斯德哥爾摩奧運上，英國隊正進行拔河比賽。（Getty Images／資料圖片）

汽艇（Motor Boats）

出現於：第四屆（1908年）



當你以為現代奧運項目，傳統都是人類的比試；或極其量都只是出現有馬匹的項目，以配合人類生活時，原來奧運史上曾出現駕駛汽艇鬥快的比賽。這項目早在第二屆（1900年）時已被列為非正式項目，並在1908年倫敦奧運上成為正式比賽。比賽時有8艘60英呎長、裝配有電動摩打的賽艇參加，繞着一個特別的賽道並比賽5圈（或40海里）。不過，運動只限於男子參加。後來，各界認為汽艇只是一項比賽機械的高級運動，卻不能代表人類更快、更高、更強的奧運會精神。人們逐漸愛上以人力划艇，汽艇再也沒有被選為正式項目。

1908年倫敦奧運會，是汽艇項目唯一出現在現代奧運的一屆。（IOC/Allsport/Getty Images）

汽艇現時只會於運送聖火時才出現在奧運會上，圖為2012年倫敦奧運，足球明星碧咸（右二）負責護送聖火。（Getty Images）

2012年倫敦奧運，聖火一度由汽艇運送：

棍網球（Lacrosse）

出現於：第三至第四屆（1904至1908年）



棍網球是一種使用頂端具有網狀袋子的長棍作為持球工具的團隊球類運動，起源於北美印第安人部落，有點像現在的曲棍球，比賽兩隊在一方投球後，另一方就要跑着接球得分。這項目在1904年和1908年連續兩屆奧運會被列為正式項目，但只得加拿大、英國和美國總共3個國家曾經參加過這項目。這兩屆賽事都只開放給男性參賽，加拿大是這項運動的最大的贏家，兩次皆獲得金牌。棍網球其後於1928年、1932年和1948年的3屆奧運亦曾被列為非正式的示範項目。

1928年阿姆斯特丹奧運，棍網球以示範項目形式出現。（Getty Iamges）

回力球（Basque Pelota）

出現於：第二屆（1900年）



香港人可能知道澳門有所回力球場，原來回力球曾經出現在奧運之中。它可謂室內網球的「親戚」，在很大程度上與壁球或短拍壁球相似，但選手不用球拍，而是用一個彎曲的籃子把球向牆壁上推。這項運動在歐洲非常流行，尤其在法國和西班牙非常受歡迎，特別是西班牙更被列為國技之一。

回力球第一次亦是最後一次成為奧運會項目是在1900年的巴黎奧運，比賽雙方是法國和西班牙，最後西班牙人把金牌拿回家。1924年、1968年和1992年的奧運會上，回力球亦曾被列為非正式的示範項目。

回力球唯一一次出現在奧運，是1900年巴黎第二屆賽事。（Getty Images）

槌球（Croquet）

出現於：第二屆（1900年）



在草地上插上鐵圈作為球門、並用一個槌將球送進球門，槌球就是這樣簡單，但這運動竟然是1900年的奧運比賽項目。在那一年的巴黎奧運會上，無論單打還是雙打，所有的槌球比賽都只有主辦國法國的選手參加，獎牌可謂是為他們度身訂做。4年後的第三屆美國聖路易斯奧運，該項目被一種在硬地上比賽的美式短柄槌球（Roque）取代，但由於同樣只得主辦國美國人參賽，結果項目同是只出現一屆就被放棄。

槌球在奧運史上相當「短命」，只曾在第二屆比賽上出現。（美聯社）

花樣滑冰（Figure Skating）

出現於：第四及第六屆（1908年、1920年）



你沒有眼花，在1924年出現首屆獨立舉行的冬季奧運之前，花樣滑冰的確是夏季奧運項目之一。首屆奧運花樣滑冰比賽於1908年在英國倫敦奧運舉辦，有男子單人、女子單人和雙人滑冰比賽，與今天比賽一樣，當年也是在一實在溜冰場館內舉行，比賽運動員也是穿着漂亮的禮服參賽。

1908年倫敦夏季奧運上，竟然有花樣滑冰項目。（Getty Images）

現代花樣滑冰只會出現在冬季奧運：

室內網球（Jeu de Paume）

出現於：第四屆（1908年）



室內網球的名字是法文Jeu de paume，照字面意思就是「掌心運動」（Game of The Palm），這項運動還有英文名字叫Real Tennis或者Court Tennis（來自法語Courte Paume），全是「室內網球」的意思。這運動在法國大革命的中期非常受歡迎，是現代網球的始祖，起初的確是用手掌來擊打球，有點像現在的壁球，後來發展成有球拍的運動。

室內網球於1908年成為倫敦奧運會的比賽項目，也是唯一的一屆。在那屆奧運會上，參賽的只有英國和美國共11名選手，最終由美國選手奪取了金牌。後來，當草地網球發展起來，這種比草地網球更「貴族」、更離地的運動就被淘汰了。

古代法國人在室內以手掌擊球發明類似現代網球的比賽，亦曾於1908年奧運亮相。（Getty Images）

現代五項（Modern Pentathlon）

出現於：第五屆至今（1912年）



現代五項在現時仍被列為正式比賽的運動項目當中可謂最神奇的一項，因為它是一項要上山下海的比賽，包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步等五個項目。項目名稱中包含「現代」，也是為了與好戰的斯巴達人的古代五項全能鐵餅、標槍、跳遠、角力以及跑步有所區別。

古代奧運會也有五項運動比賽，是考核士兵的方式。現代五項運動起源於法國的拿破崙時代的騎兵的入伍要求：必須能駕馭不熟悉的馬、能使用手槍戰鬥、會擊劍、游泳和跑步，並於1912年斯德哥爾摩奧運成為正式比賽項目。1996年亞特蘭大奧運前，現代五項的所需時間本來為4至6天之內，之後改為在一天之內完成。

現代五項包含5種不同的運動：

自1996年亞特蘭大奧運開始，現代五項比賽已改為在一天之內完成。（路透社）

什麼是示範項目？

自1924年IOC成立後，每一個項目的出現已較有規範，新興項目有意加入成正式比賽項目之前，通常會先被列為「示範項目」（Demonstration Sports），雖然同樣有獎牌頒發但不會計算入當屆總成績之內。除了很多現代為人所熟悉的項目，如羽毛球、乒乓球等成為正式項目前都曾被列入示範項目中以外。香港更曾於1988年漢城奧運羽毛球示範項目中，陳智才及陳念慈合作奪得混雙銅牌。

示範項目歷史上出現過的運動項目可謂更「騎呢」，如滑翔及滑水等也曾出現於示範項目的歷史之中。

滑水曾出現於奧運示範項目的歷史之中。（iStock）

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